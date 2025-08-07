নার্স এবং মিডওয়াইভস ইউনিয়ন জাতিগত আক্রমণে ‘শক্তিশালী’ গর্দা প্রতিক্রিয়ার প্রতি আহ্বান জানিয়েছে

নার্স এবং মিডওয়াইফের প্রতিনিধিত্বকারী ট্রেড ইউনিয়ন জাতিগতভাবে অনুপ্রাণিত নির্যাতনের জন্য একটি “শক্তিশালী” পুলিশিং প্রতিক্রিয়ার আহ্বান জানিয়েছে, কারণ এটি ভারতীয় সম্প্রদায়ের সদস্যদের উপর সাম্প্রতিক হামলার নিন্দা জানিয়েছে।
আইরিশ নার্স এবং মিডওয়াইভস অর্গানাইজেশন (আইএনএমও) বলেছে যে শ্রমিকদের জাতিগতভাবে অনুপ্রাণিত অপব্যবহার সহ্য করা উচিত নয়।
২০২৪ সালে, এনএমবিআইয়ের সাথে নিবন্ধিত 35,429 টিরও বেশি নার্স এবং মিডওয়াইফ (আয়ারল্যান্ডের নার্সিং এবং মিডওয়াইফারি বোর্ড) আয়ারল্যান্ডের বাইরে শিক্ষিত হয়েছিল।
ভারতীয় নাগরিকদের সতর্ক করা হয়েছে যে তারা বেশ কয়েকটি সহিংস ঘটনার পরে আয়ারল্যান্ডে আক্রমণ করার ঝুঁকির মুখোমুখি।
ডাবলিনে ভারতের দূতাবাস একটি পরামর্শদাতা জারি করে তাদের নির্দিষ্ট সময়ে বিচ্ছিন্ন অঞ্চলগুলি এড়াতে এবং তাদের ব্যক্তিগত সুরক্ষার জন্য যুক্তিসঙ্গত সতর্কতা অবলম্বন করার আহ্বান জানিয়েছিল।
ইনমো ডেপুটি জেনারেল সেক্রেটারি এডওয়ার্ড ম্যাথিউজ বলেছেন, আয়ারল্যান্ডের এমন জায়গা হওয়া উচিত নয় যেখানে নার্স এবং মিডওয়াইফরা কাজ করতে ভয় পান।
তিনি এক বিবৃতিতে বলেছিলেন, “প্রায় 35,500 নার্স এবং মিডওয়াইফরা এখানে বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চল থেকে কাজ করতে এবং প্রয়োজনীয় পরিষেবা সরবরাহ করতে এসেছেন।”
“ঠিক তেমনি গুরুত্বপূর্ণভাবে, তারা এবং তাদের পরিবারগুলি আমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে রয়েছে। কারও কারও অপমানজনক ক্রিয়াকলাপের কারণে তাদের কর্মস্থলে বা তাদের সম্প্রদায়ের অন্য কোথাও যেতে ভয় পাওয়া উচিত নয়।
“আয়ারল্যান্ডের ভারতীয় সম্প্রদায়ের সদস্যদের উপর সাম্প্রতিক ভয়াবহ হামলার নিন্দা করা উচিত।
“জাতিগতভাবে অনুপ্রাণিত অপব্যবহার এবং আক্রমণগুলির জন্য অবশ্যই একটি শক্তিশালী পুলিশিং প্রতিক্রিয়া থাকতে হবে। আমরা চাই না আয়ারল্যান্ড এমন এক জায়গা হয়ে উঠুক যেখানে নার্স এবং মিডওয়াইফরা কাজ করতে ভয় পান।
“আরও শক্তিশালী সুরক্ষা সরবরাহ করা আন্তর্জাতিকভাবে শিক্ষিত নার্স এবং মিডওয়াইফদের নিরাপদ বোধ করতে অনেক দীর্ঘ পথ পাবে।
“প্রত্যেকেরই কোনও ধরণের অপব্যবহার বা হয়রানি থেকে মুক্ত পরিবেশে কাজ করার এবং তাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে নিরাপদ বোধ করার অধিকার থাকা উচিত।
“একটি সমাজ হিসাবে বিস্তৃত ভাষায় বর্ণবাদকে প্রত্যাখ্যান করা এর চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল না।
“ঘৃণ্য বক্তৃতা এবং সহিংস আক্রমণগুলি অবশ্যই আদর্শ হয়ে উঠবে না। আয়ারল্যান্ডের কনস্যুলার পরিষেবাগুলি অসাম্প্রদায়িক সময়ে ভ্রমণ এবং ব্যক্তিগত সুরক্ষা সম্পর্কে পরামর্শ দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে তা অগ্রহণযোগ্য।
“এটি অ্যালার্মের ঘণ্টা উত্থাপন করা উচিত, এটি আমরা যে দেশ হতে চাই তা নয়।”