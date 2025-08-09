নালন্দা গেডিজে – অ্যাটলাস ওব্লি

এই ছোট তবে আকর্ষণীয় মন্দিরটি অষ্টম এবং দশম শতাব্দীর মধ্যে নির্মিত হয়েছিল। ডেটিংটি একটি স্তম্ভের উপর একটি শিলালিপির উপর নির্ভর করে, যা এটিও প্রকাশ করে যে মন্দিরটি বৌদ্ধ বিহারের অংশ ছিল। স্টাইলিস্টিকভাবে, নালন্দা গেডিজ বৌদ্ধ বৈশিষ্ট্যের চেয়ে বেশি হিন্দু প্রদর্শন করে, (একসময় ছাদযুক্ত) প্রবেশদ্বারের নকশা এবং অভ্যন্তরীণ অভয়ারণ্যের দিকে যাওয়ার উত্তরণ, দেয়ালগুলির সাথে সংযুক্ত সমতল কলামগুলি এবং ভুয়া ঘোড়াগুলির উইন্ডোগুলি সহ। মন্দিরের বৌদ্ধ উপাদানগুলির মধ্যে বুদ্ধ এবং বোধিসত্ত্বের চিত্র এবং কিছু প্রেমমূলক তান্ত্রিক চিত্রের খোদাই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে তবে এগুলি পরবর্তী পর্যায়ে উপস্থিত হয়েছিল বলে মনে হয় যে সম্ভবত, নালন্দা গেডিজ মূলত একটি হিন্দু কাঠামো যা শেষ পর্যন্ত একটি বৌদ্ধ মন্দিরে পরিণত হয়েছিল।
এই ধরণের কোনও মন্দিরের আবিষ্কারের বিষয়ে কথা বলা সর্বদা সমস্যাযুক্ত, যেহেতু স্থানীয় জনগণ সম্ভবত 1893 সালে প্রত্নতাত্ত্বিক কমিশনার এইচসিপি বেল দ্বারা দায়ের করা সরকারী রেকর্ডের আগে তার অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন ছিল। এই সম্পত্তির সফল অধিগ্রহণের পরে বেল ১৯১১ সালে নালান্ডা গেডিজে অধ্যয়ন শুরু করেছিলেন। সময়টি গাছের একটি ঘন স্তর দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল। একবার এটি সাফ হয়ে গেলে, বেলের জায়গাটির আরও ভাল প্রশংসা হয়েছিল এবং তিনি মন্দিরটি ভেঙে ফেলার এবং স্থানান্তরিত করার পরিকল্পনা করেছিলেন।
এরপরে যা ঘটেছিল তা নথিভুক্ত নয়, তবে মন্দিরটি স্থানান্তরিত হয়নি। সরকার ১৯ 1970০ এর দশক পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছিল, যখন সরকার একটি বাঁধ নির্মাণের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যা সাইটটি নিমজ্জিত করবে। গ্রানাইটের প্রতিটি টুকরো সংখ্যা, সরানো হয়েছিল এবং তার বর্তমান স্থানে জলাভূমিতে ঘিরে একটি হামকটিতে পুনরায় সংযুক্ত করা হয়েছিল।
নালন্দা গেডিজে বেশ কয়েকটি অসঙ্গতি দ্বারা চিহ্নিত করা হয় যা কিছু লোক রহস্য বিবেচনা করে। অবশ্যই প্রথমটি হ’ল এটি হিন্দু কাঠামোর উপর সুপারপোজড বৌদ্ধ মন্দির হতে পারে। এর একটি অনিচ্ছাকৃত পরিণতি হিসাবে, নালন্দা গেডিজ পশ্চিমের মুখোমুখি, বৌদ্ধ মন্দিরগুলির মধ্যে একটি অত্যন্ত অস্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য, যা প্রায় সর্বদা পূর্বের মুখোমুখি। এর অবস্থানটিও বিস্ময়কর, কারণ এর কাছাকাছি কোনও বিশাল historical তিহাসিক বসতি নেই। একটি বৌদ্ধ মন্দিরটি জঙ্গলে গভীরভাবে কী করছিল? প্রতিষ্ঠাতা কি জানতেন যে এটি শ্রীলঙ্কার ভৌগলিক কেন্দ্রের একটি ভাল অনুমান?
এই অসঙ্গতিগুলি স্থানীয় লোককাহিনীগুলির সম্মিলিত কল্পনা থেকে বাঁচেনি। এই জায়গাটির আশেপাশের একটি পৌরাণিক কাহিনী রক্ষণাবেক্ষণ করে যে একটি পবিত্র সাপ নালন্দা গেডিজকে বাড়িতে ডাকত এবং এই প্রাণীর কাছে নৈবেদ্যগুলি সৌভাগ্যের সাথে পুরস্কৃত করা হবে। আরেকটি পৌরাণিক কাহিনী দাবি করেছে যে স্থানীয় বণিক এই কারণগুলিতে তাঁর ধনকে কবর দিয়েছিল, কিন্তু বিভিন্ন প্রচেষ্টা সত্ত্বেও, আজ পর্যন্ত কিছুই আবিষ্কার করা হয়নি। সম্ভবত, অন্য একটি কল্পকাহিনীগুলির কারণে এখনও কিছুই পাওয়া যায় নি, যার মতে সন্ন্যাসীদের আত্মারা এখানে বাস করতেন তারা মন্দির এবং এর মধ্যে কিছু রক্ষা করছেন।