নাসা নভোচারী এবং পরীক্ষা পাইলট বাচ উইলমোর 25 বছর পরে অবসর গ্রহণ করেছেন
নাসা নভোচারী এবং পরীক্ষা পাইলট বাচ উইলমোর 25 বছর পরে অবসর গ্রহণ করেছেন

নাসা চারটি পৃথক মহাকাশযানের উপরে 25 টি সফল বছর পরিষেবা এবং ফ্লাইটের পরে টেস্ট পাইলট এবং নভোচারী বুচ উইলমোরের অবসর নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে।

উইলমোর, একজন প্রবীণ পাইলট এবং ইউএস নেভাল টেস্ট পাইলট স্কুলের স্নাতক, 2000 সালে নাসার নির্বাচনের পর থেকে 464 দিন স্থানটিতে লগইন করেছেন।

সজ্জিত ইউএস নেভি ক্যাপ্টেন ২০০৯ সালে স্পেস শাটল আটলান্টিস, ২০১৪ সালে রোসকোসমোস সয়ুজ, ২০২৪ সালে বোয়িং স্টারলাইনার, এবং সম্প্রতি স্পেসএক্স ড্রাগন -এ পৃথিবীতে ফিরে এসেছেন।

তিনি আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনের বাইরে মোট 32 ঘন্টা পাঁচটি স্পেসওয়াকও সম্পন্ন করেছেন।

নাসা নভোচারী বুচ উইলমোর মহাকাশে থাকাকালীন God শ্বরের উপাসনা সম্পর্কে খোলে: ‘আমার সেই সহযোগিতা দরকার’

ন্যাশনাল অ্যারোনটিক্স অ্যান্ড স্পেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (নাসা) দ্বারা সরবরাহিত এই হ্যান্ডআউট চিত্রটিতে, নাসা মহাকাশচারী বুচ উইলমোরকে স্পেসএক্স ড্রাগন স্পেসক্র্যাফ্ট থেকে স্পেসএক্স রিকভারি শিপ মেগান অন ও ওয়াটরোন্টস নিক হেগ এবং সুনি উইলিয়ামস এবং রোসকোসমোস অ্যালিক্রেসানড্রাওভের পরে এবং রোসকোসমোস অ্যালিক্রেসড্রাওভের উপর দিয়ে সহায়তা করা হয়েছে ফ্লোরিডা। উইলিয়ামস এবং উইলমোর ২০২৪ সালের জুনে শুরু হওয়া আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনটিতে একটি স্টে -বোর্ডে ফিরে আসছিলেন। (গেটি ইমেজের মাধ্যমে কেগান নাপিত/নাসা)

হিউস্টনের নাসার জনসন স্পেস সেন্টারের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক স্টিভ কোয়ারনার বলেছেন, “নাসার মিশনের প্রতি বাচের প্রতিশ্রুতি এবং মানব মহাকাশ অনুসন্ধানের প্রতি উত্সর্গের সত্যই অনুকরণীয়।” “তাঁর দীর্ঘস্থায়ী উত্তরাধিকার অবিচ্ছিন্নভাবে জনসন কর্মী, ভবিষ্যত এক্সপ্লোরার এবং জাতিকে প্রজন্ম ধরে প্রভাবিত করতে এবং অনুপ্রাণিত করতে থাকবে। নাসার জনসন স্পেস সেন্টারের পক্ষ থেকে আমরা বাচকে তাঁর সেবার জন্য ধন্যবাদ জানাই।”

উইলমোর কেবল প্রযুক্তিগতভাবে প্রতিভাশালী নয়, এমন একজন অভিযোজিত মহাকাশচারী হিসাবেও স্বীকৃত হয়েছেন যার উত্তরাধিকার কয়েক দশক ধরে বহু মিশন জুড়ে মানব স্পেসফ্লাইটকে অগ্রসর করে।

তিনি নাসার উত্তরাধিকার এবং বাণিজ্যিক যানবাহন উভয়ের উপরে উড়েছিলেন এমন কয়েকজন নভোচারীর মধ্যে একজন ছিলেন যা দীর্ঘমেয়াদী মানব স্পেসফ্লাইটের জন্য সমালোচনামূলক ব্যবস্থাগুলি বৈধ করতে সহায়তা করেছিল।

নভোচারী বুচ উইলমোর বলেছিলেন যে তিনি এবং সুনি উইলিয়ামসকে বর্ধিত সময়ের জন্য মহাশূন্যে আটকে রেখেছিলেন এমন বিষয়গুলির জন্য তিনি আংশিক দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন, পাশাপাশি নাসা এবং বোয়িং দায়ী বলেও বলেছেন। (নাসা)

নাসা নভোচারী রাশিয়ান মহাকাশযানের উপরে আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে পৌঁছেছেন

তাঁর পুরো ক্যারিয়ার জুড়ে, বুচ একজন নভোচারীর যা প্রয়োজন তার প্রযুক্তিগত শ্রেষ্ঠত্বের উদাহরণ দিয়েছেন। নাসার মিশনের প্রতি তাঁর অভিযোজনযোগ্যতা এবং অবিচল প্রতিশ্রুতির সাথে তাঁর জটিল সিস্টেমে দক্ষতা আমাদের সকলকে অনুপ্রাণিত করেছে, “নাসা জনসনের মহাকাশচারী অফিসের প্রধান জো আকাবা বলেছেন।” তিনি এই নতুন অধ্যায়ে পদক্ষেপ নেওয়ার সাথে সাথে একই উত্সর্গটি পরবর্তী কিছু করার সিদ্ধান্ত নেবেন না, “

উইলমোরের সবচেয়ে সাম্প্রতিক প্রবর্তন বোয়িংয়ের স্টারলাইনার মহাকাশযানটি 5 জুন, 2024 -এ প্রথম ক্রু ফ্লাইট টেস্ট মিশন চিহ্নিত করেছে। মিশনের সময়, তারা একটি রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি গ্রুপ অ্যান্টেনা সমাবেশ অপসারণ এবং ডেসটিনি ল্যাবরেটরি এবং কোয়েস্ট এয়ারলক থেকে বিশ্লেষণের জন্য নমুনা সংগ্রহ করতে সহায়তা করতে সক্ষম হয়েছিল।

স্পেসএক্স দ্বারা সরবরাহিত এই ছবিতে দেখা গেছে যে স্পেসএক্স ক্রু ড্রাগন স্পেসক্র্যাফ্টে শুক্রবার, এপ্রিল 8, 2022 কে কেপ ক্যানাভেরাল, ফ্লা। (এপি মাধ্যমে স্পেসএক্স)

উইলমোর বলেছেন, “আমার প্রথম দিন থেকেই আমি সৃষ্টির বিস্ময় দ্বারা মুগ্ধ হয়েছি, একটি অতৃপ্ত কৌতূহল নিয়ে ward র্ধ্বমুখী তাকিয়ে। এই কৌতূহলটি আমাকে আকাশে এবং অবশেষে মহাকাশে চালিত করেছিল, যেখানে কসমোসের মহাবিশ্ব তার স্রষ্টার গৌরবকে মিরর করে দেয় যেভাবে শব্দগুলি খুব সহজেই বোঝাতে পারে,” উইলমোর বলেছেন। “আমি যেমন পৃথিবীর সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিলাম, আমি নীচের বিশ্বের সৌন্দর্য এবং তাত্পর্যকে সংযুক্ত করে রেখেছি, তারকাদের মধ্যে একই জটিল নকশাটি স্বীকৃতি দেওয়াও বাড়ির জীবনের ফ্যাব্রিকের মধ্যে বোনা।”

উইলমোরের অবসর গ্রহণ নাসার ক্রস-প্ল্যাটফর্ম নভোচারী মিশন এবং প্রাথমিক বাণিজ্যিক স্পেসফ্লাইট বৈধতার অগ্রণী যুগের সমাপ্তির ইঙ্গিত দেয়।

