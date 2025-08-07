You are Here
নাসা স্মিথসোনিয়ানের সাথে লড়াই স্থাপন করে হিউস্টনে একটি স্পেস শাটল স্থানান্তরিত করার জন্য টেড ক্রুজের পরিকল্পনা অনুমোদন করেছে

টেক্সাস সিনেটরদের একটি আইকনিক যানবাহন রাখার জন্য দীর্ঘকাল ধরে চলমান বিডকে সম্মতি জানিয়ে নাসা হিউস্টনে যাওয়ার জন্য একটি এখনও নামকরণ করা স্পেস শাটল নির্বাচন করেছে। যদি নির্বাচিত যানটি আবিষ্কার হয় – যা সম্ভবত এটি – স্মিথসোনিয়ান, যা যানবাহন রাখে, লড়াই করতে পারে।

ট্রাম্প প্রশাসন বাজেট পুনর্মিলন বিলে শাটলের স্থানান্তরকে অন্তর্ভুক্ত করেছে, 4 জুলাই আইনে স্বাক্ষর করেছে এবং হিউস্টনে একটি নতুন সুবিধা পদক্ষেপ এবং নির্মাণের জন্য 85 মিলিয়ন ডলার আলাদা করেছে। সেই সময়, টেক্সাসের সিনেটর টেড ক্রুজ এবং জন কর্নিনের নজর ছিল স্পেস শাটল আবিষ্কারের দিকে, যা ২০১২ সাল থেকে ভার্জিনিয়ার স্মিথসোনিয়ান এয়ার অ্যান্ড স্পেস মিউজিয়ামে প্রদর্শিত হচ্ছে।

এই সপ্তাহে, নাসার এক মুখপাত্র জানিয়েছেন যে এজেন্সিটির ভারপ্রাপ্ত প্রশাসক শান ডাফি স্পেস সেন্টার হিউস্টনে প্রদর্শিত একটি অবসরপ্রাপ্ত শাটলগুলির মধ্যে একটি চিহ্নিত করেছেন, কোনটি প্রকাশ না করেই, কোনটি প্রকাশ না করেই, এর মতে সংগ্রহ স্পেস। শাটলের পরিচয় কেন আটকানো হচ্ছে বা নাসা আবিষ্কারকে স্থানান্তরিত করার জন্য স্মিথসোনিয়ানের অনুমোদন পেয়েছে কিনা তা পরিষ্কার নয়।

“স্পেস সিটির চেয়ে নাসার একটি স্পেস শাটল প্রদর্শিত হওয়ার জন্য এর চেয়ে ভাল জায়গা আর নেই, এবং আমি ওবামা প্রশাসনের ত্রুটিটি সংশোধন করার জন্য ভারপ্রাপ্ত প্রশাসক ডাফিকে ধন্যবাদ জানাই এবং এই আইকনিক কক্ষপথকে তার যথাযথ বাড়িতে স্বাগত জানানোর অপেক্ষায় রয়েছি,” কর্নিন এ লিখেছিলেন বিবৃতি

ক্রুজ এবং কর্নিন প্রথম এপ্রিল মাসে আবিষ্কারের স্থানান্তর আইনটি প্রবর্তন করেছিলেন, নাসা এবং স্মিথসোনিয়াকে আবিষ্কারকে স্থানান্তরিত করার পরিকল্পনা বিকাশের আহ্বান জানিয়েছিলেন। স্পেস সেন্টার হিউস্টনে একটি নতুন ডিসপ্লে সুবিধা নির্মাণের জন্য বাকি $ 80 মিলিয়ন বরাদ্দকৃত শাটলটিকে তার নতুন বাড়িতে স্থানান্তরিত করতে এটি 5 মিলিয়ন ডলারেরও কম সরবরাহ করে নি। অন্যদিকে স্মিথসোনিয়ান যুক্তি দিয়েছিল যে সারা দেশে বিশাল মহাকাশযান সরিয়ে নিতে 300 ডলার থেকে 400 মিলিয়ন ডলারের মধ্যে কোথাও ব্যয় হবে। এটিও উদ্বিগ্ন যে টেক্সাস যাত্রার সময় শাটলটি ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে।

আবিষ্কার স্থানান্তরিত হওয়ার জন্য, নাসার স্মিথসোনিয়ানের আশীর্বাদ প্রয়োজন, যেহেতু প্রতিষ্ঠানটি এজেন্সি থেকে শাটলটি অর্জন করেছিল এবং এখন তার মালিক হিসাবে বিবেচিত হয়। সিনেটরদের আবিষ্কার স্থানান্তর করার জন্য বিডের প্রতিক্রিয়া হিসাবে, স্মিথসোনিয়ান একটিতে শাটলের মালিকানা পুনরায় স্থাপন করেছিলেন বিবৃতি এই লেখা ছিল, “নাসা ‘স্মিথসোনিয়ানের কাছে শাটলের সমস্ত অধিকার, শিরোনাম, আগ্রহ এবং মালিকানা’ স্থানান্তর করেছে।” বিবৃতিতে বলা হয়েছে, এই শাটলটি “জাতীয় বায়ু এবং মহাকাশ যাদুঘরের মিশন এবং একটি গবেষণা সুবিধা হিসাবে মূল কার্যকারিতা এবং জাতীয় বায়ু এবং মহাকাশ সংগ্রহের সংগ্রহস্থল,” বিবৃতি অনুসারে।

দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আরও তিনটি শাটলও প্রদর্শিত হচ্ছে: এন্টারপ্রাইজ নিউ ইয়র্কের ইন্ট্রিপিড সাগর, এয়ার অ্যান্ড স্পেস মিউজিয়ামে রয়েছে; আটলান্টিস ফ্লোরিডার কেনেডি স্পেস সেন্টারে রয়েছে; এবং বর্তমানে লস অ্যাঞ্জেলেসের স্যামুয়েল ওসচিন এয়ার এবং স্পেস সেন্টারে প্রদর্শনের জন্য প্রচেষ্টা স্থাপন করা হচ্ছে।

শাটল প্রোগ্রামের সাথে রাজ্যের দীর্ঘকালীন ইতিহাস দেওয়া, টেক্সাস বোধগম্যভাবে বঞ্চিত বোধ করে। বিশেষত হিউস্টন শহর। ফ্লোরিডার কেনেডি স্পেস সেন্টার থেকে সমস্ত স্পেস শাটল লঞ্চগুলি অনুষ্ঠিত হওয়ার সময়, হিউস্টনের নাসার জনসন স্পেস সেন্টারের কন্ট্রোল রুম থেকে 100 টিরও বেশি মিশন পরিচালিত হয়েছিল। ২০১১ সালে শাটল প্রোগ্রামটি শেষ হওয়ার পরে, নাসা তার আইকনিক মহাকাশযানটি প্রদর্শনের জন্য সারা দেশে যাদুঘরগুলি বেছে নিয়েছিল। এজেন্সিটির প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত সমালোচিত হয়েছে, বিশেষত টেক্সাসের আইন প্রণেতারা, যারা এটিকে “হিউস্টন শাটল স্নুব” হিসাবে উল্লেখ করেছেন।

চৌদ্দ বছর পরে, টেক্সানরা এখনও সেই শাটলের জন্য বন্দুক করছে। বিলটি নির্দিষ্ট করে না যে অবসরপ্রাপ্ত যানবাহনগুলির মধ্যে কোনটি স্পেস সেন্টার হিউস্টনে চলে যাবে, কেবলমাত্র এটি মহাকাশে উড়ে গেছে এবং মহাকাশচারীদের কক্ষপথে নিয়ে গেছে (অর্থাত্ এটি একটি সত্যিকারের শাটল এবং কিছু মকআপ নয়)। যদিও নাসা এখনও আটলান্টিসের দখলে রয়েছে, তবে ফোকাসটি আবিষ্কারের দিকে রয়েছে বলে মনে হচ্ছে। “আমরা এই ভিত্তিতে কাজ করে চলেছি যে চিহ্নিত শাটলটি আবিষ্কার এবং এটির আগমনের জন্য আমাদের প্রস্তুতি এবং এটি একটি বিশ্বমানের বাড়ি সরবরাহ করার জন্য এগিয়ে চলেছে,” স্পেস সেন্টার হিউস্টনের চিফ যোগাযোগ ও বিপণন কর্মকর্তা কেশা বুলক এক বিবৃতিতে বলেছেন, কালেক্টস্পেসের মতে।

স্মিথসোনিয়ান তার শাটল ছেড়ে দেবে কিনা তা এখনও বিতর্কের জন্য রয়েছে।

