না, আইপ্যাডোস 26 কোনও ল্যাপটপ কিলার নয়, তবে এই 4 টি জিনিস এটিকে একটি বিশাল লিপ ফরোয়ার্ড করে তোলে

জেডডনেটের কী টেকওয়েজ
- আইপ্যাডোস 26 এ, ম্যাক-জাতীয় উইন্ডোইং সিস্টেম, একটি মেনু বার, একটি বাস্তব কার্সার এবং একটি অনেক উন্নত ফাইল অ্যাপ্লিকেশন যুক্ত করা আইপ্যাডকে কাজ করার জন্য আরও অনেক ভাল করে তোলে।
- এখনও বেশ কয়েকটি অনুপস্থিত বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা আইপ্যাডোস 26 এ একটি বড় পার্থক্য আনবে।
- আইপ্যাডোস 26 আইপ্যাডকে আরও সম্পূর্ণ ডিভাইস তৈরি করে, পাওয়ার ব্যবহারকারীদের ম্যাক ব্যবহার করে উত্পাদনশীলতা সুবিধা পাওয়ার আশা করা উচিত নয়।
আইপ্যাড এবং ম্যাক সর্বদা কয়েকটি ওভারল্যাপিং ফাংশন সহ প্রশংসামূলক ডিভাইস ছিল – আইপ্যাডোস 26 অবধি, যা তাদের একসাথে আরও কাছাকাছি নিয়ে আসে। জুনে ডাব্লুডাব্লুডিসি 2025 এ অ্যাপল 26 আইপ্যাডোস 26 ঘোষণা করার পর থেকে বড় প্রশ্নটি ছিল, “এর অর্থ কি আমি শেষ পর্যন্ত আমার আইপ্যাডটি আমার ল্যাপটপটি প্রতিস্থাপনের জন্য ব্যবহার করতে পারি?”
আমার জন্য উত্তর হ’ল, “না” তবে এর অর্থ এই নয় যে আইপ্যাডোস 26 কোনও বড় পদক্ষেপ নয়। আমি গত দুই মাস ধরে প্রতিদিনের ভিত্তিতে আইপ্যাডোসের বেটাস ব্যবহার করছি এবং আমি পছন্দ করার মতো অনেক কিছুই পেয়েছি। আসুন সেরা নতুন বৈশিষ্ট্যগুলি খনন করা যাক যা আমি মনে করি আপনি যখন নতুন সফ্টওয়্যারটি উপস্থিত হন তখন আপনি আপনার আইপ্যাডে পছন্দ করতে চলেছেন।
আমি কীভাবে আইপ্যাডোস 26 পরীক্ষা করেছি
আমি 11 ইঞ্চি এম 4 আইপ্যাড প্রো-তে আইপ্যাডোস 26 চেষ্টা করেছি, যাতে আমি এটি ল্যাপটপের মতো পারফরম্যান্স এবং ক্ষমতা সহ একটি মেশিন হিসাবে বিচার করতে পারি (এবং আমি যে কনফিগারেশনটি ব্যবহার করেছি তার জন্য $ 1,899 এ ল্যাপটপের মতো দাম)। আমি যে মডেলটি ব্যবহার করেছি তার ন্যানো-টেক্সচার গ্লাসের সাথে একটি ট্যান্ডেম ওএলইডি ডিসপ্লে ছিল, যা আপনি যে কোনও ম্যাকবুক প্রো কিনতে পারেন তার ডিসপ্লে গুণকে ছাড়িয়ে যায়, কমপক্ষে রঙিন গামুট, বিপরীতে অনুপাত, শিখর উজ্জ্বলতা, প্রতিক্রিয়া সময় এবং কালো স্তরের ক্ষেত্রে।
এছাড়াও: আইপ্যাডোস 26 সমর্থন করে এমন প্রতিটি আইপ্যাড মডেল (এবং কোনটি সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে না)
কোনও ভুল করবেন না, এই এম 4 আইপ্যাড প্রো এখন পর্যন্ত আমি ব্যবহার করেছি সেরা আইপ্যাড। আসলে, এটি আমি এখন পর্যন্ত ব্যবহার করা সবচেয়ে সক্ষম ট্যাবলেট। তবে এটি এটিকে ল্যাপটপ কিলার করে তোলে না। একটি আইপ্যাড এখনও ল্যাপটপের চেয়ে ভাল কাজ করে এবং এখনও এমন কিছু জিনিস রয়েছে যা ল্যাপটপে আরও ভাল করা হয়। তবে আমরা এক মুহুর্তে এটি পৌঁছে যাব।
আইপ্যাডোস 26 এ আমার 4 টি প্রিয় বৈশিষ্ট্য
1। নতুন উইন্ডোয়িং সিস্টেম: শেষ অবধি, অ্যাপল আইপ্যাডে একটি ম্যাকের মতো উইন্ডোইং সিস্টেম নিয়ে এসেছে এবং এটি এটি একটি শক্তিশালী এবং মার্জিত উপায়ে সম্পন্ন করেছে। কাছাকাছি, ন্যূনতম এবং সর্বাধিকীকরণের জন্য তিনটি পরিচিত সবুজ, হলুদ এবং লাল বিন্দুগুলি এখন আইপ্যাড উইন্ডোতে উপস্থিত রয়েছে, যতক্ষণ না আপনি আপনার সেটিংসে পূর্ণ-স্ক্রিন অ্যাপ্লিকেশন বা স্টেজ ম্যানেজারের পরিবর্তে উইন্ডোড অ্যাপ্লিকেশনগুলি বেছে নেন। তবে এখন আপনি উইন্ডোজকে আপনার হৃদয়ের সামগ্রীতে, ওভারল্যাপ উইন্ডো এবং মাল্টি-টাস্ককে আগের চেয়ে আরও ভাল করে পুনরায় আকার দিতে পারেন। বেশ কয়েকবার আমি উইন্ডোজকে অর্থ ছাড়াই পুনরায় আকার দিয়েছি এবং আমি এখনও নিশ্চিত নই যে আমি কী ভুল করছি যা এটি ট্রিগার করে। অন্য কথায়, এটি এখনও নিখুঁত নয়, তবে এটি এখনও সত্যিই ভাল কাজ করে। এবং সর্বোপরি, অ্যাপল এটিকে অন্তর্নিহিত আইপ্যাডোতে তৈরি করেছে যাতে বৈশিষ্ট্যটি কার্যত সমস্ত আইপ্যাড মডেলগুলিতে আসে যা 2020 সাল থেকে প্রকাশিত হয়েছে।
2। মেনু বার: আপনি যখন কোনও অ্যাপে থাকাকালীন স্ক্রিনের শীর্ষ থেকে সোয়াইপ করেন তখন ম্যাক-জাতীয় মেনু বারটি এখন উপস্থিত হয়। এটি প্রচুর ফাংশন এবং বিকল্পগুলি প্রকাশ করে যা আপনাকে আগে অ্যাক্সেসের জন্য সেটিংস মেনু দিয়ে খনন করতে হবে। এটি একটি জয়। যেহেতু আরও জটিল অ্যাপ্লিকেশনগুলি মেনু বারটি গ্রহণ করে এটি লোকেরা পছন্দ করতে চলেছে এমন স্নিগ্ধ শক্তি ব্যবহারকারী বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে একটি হতে চলেছে।
3। একটি সত্য কার্সার: আইপ্যাডে এখন বেশ কয়েক বছর ধরে মাউস সমর্থন এবং একটি কার্সার রয়েছে, তবে আইপ্যাডের একটি কার্সারের সংস্করণটি একটি বৃত্তাকার বিন্দু ছিল যা এটি একটি টাচস্ক্রিন ডিভাইস হওয়ায় আপনার আঙুলের ডগাটি নকল করে। আমি দেখে শিহরিত হয়েছি যে আইপ্যাডোস 26 একটি ত্রিভুজাকার তীরের সাথে বিন্দুটিকে প্রতিস্থাপন করেছে যা দেখতে অনেক বেশি বাস্তব মাউসের মতো এবং অনুভূত হয় এবং নতুন উইন্ডোইং সিস্টেমের সাথে কাজ করার জন্য এবং নতুন মেনু বারের মাধ্যমে খনন করার জন্য এটি অনেক বেশি সুনির্দিষ্ট।
এছাড়াও: আপনার আইপ্যাড বিনামূল্যে একটি বিশাল আপগ্রেড পাচ্ছে। বৈশিষ্ট্যগুলি আমি আইপ্যাডোস 26 এ ব্যবহার করার জন্য অপেক্ষা করতে পারি না
4। একটি সম্পূর্ণ কার্যকরী ফাইল অ্যাপ্লিকেশন: ফাইল পরিচালনা করা আইপ্যাডের সবচেয়ে হতাশাজনক জিনিসগুলির মধ্যে একটি। আমি আইপ্যাডে প্রচুর পড়া করি-এটি একটি দুর্দান্ত পড়ার ডিভাইস, এবং আরও অনেক কিছু ন্যানো-টেক্সচার ট্যান্ডেম ওএলইডি ডিসপ্লে যা চকচকে এবং আঙুলের ছাপগুলি ব্লক করে। তবে tradition তিহ্যগতভাবে, এটি প্রায়শই কঠিন হয়ে পড়েছিল এবং ওয়েব থেকে আইপ্যাডে ডকুমেন্টগুলি ডাউনলোড করার জন্য এবং তারপরে দ্রুত এবং সহজ পড়ার জন্য একটি অ্যাপে এগুলি খুলতে অনেক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল। আইপ্যাডোস 26 -এ, আমি সাফারিটির একটি ওয়েবসাইটে নেভিগেট করেছি এবং একটি পিডিএফ পেয়েছি, মেনু বারটি অ্যাক্সেস করতে সোয়াইপ করা হয়েছে, ক্লিক করা ফাইল | হিসাবে সংরক্ষণ করুন এবং তারপরে একটি ফোল্ডারে নেভিগেট করে এটি সেখানে সংরক্ষণ করুন। আমি নতুন ফাইল অ্যাপ্লিকেশনটি খুললাম, সহজেই ফাইলটি সন্ধান করেছি এবং আমি দ্রুত এটি নতুন পূর্বরূপ অ্যাপ্লিকেশনটিতে খোলা রেখেছি – আইপ্যাডোস 26 এর সেরা সংযোজনগুলির একটি।
আইপ্যাডোস 26 এ এখনও দুটি জিনিস অনুপস্থিত
1। উইন্ডোজের সেটগুলি সংগঠিত করতে একটি ম্যাক-জাতীয় স্পেস সিস্টেম: একবার আমি আইপ্যাডোসে উইন্ডোজকে পুনরায় আকার দেওয়া এবং সরানো শুরু করলে, আমি স্বয়ংক্রিয়ভাবে ম্যাক: স্পেসগুলিতে আমার প্রিয় বৈশিষ্ট্যগুলির একটি ব্যবহার করে আমার সিস্টেম সেট আপ করতে চেয়েছিলাম। এটি আপনাকে উইন্ডোজ, অ্যাপস, একটি ব্রাউজার আপনার প্রতিদিনের পরিষেবাগুলিতে লগ ইন করা ইত্যাদি সংগঠিত করতে দেয় এবং তারপরে আপনি আলাদা আলাদা আলাদা আলাদা আলাদা আলাদা আলাদা আলাদা আলাদা আলাদা আলাদা আলাদা আলাদা আলাদা আলাদা আলাদা আলাদা আলাদা আলাদা আলাদা আলাদা আলাদা আলাদা আলাদা আলাদা আলাদা আলাদা আলাদা আলাদা আলাদা আলাদা আলাদা আলাদা আলাদা আলাদা আলাদা আলাদা আলাদা আলাদা আলাদা আলাদা আলাদা আলাদা আলাদা আলাদা আলাদা আলাদা আলাদা আলাদা আলাদা আলাদা আলাদা আলাদা আলাদা আলাদা আলাদা আলাদা আলাদা আলাদা আলাদা আলাদা আলাদা আলাদা আলাদা আলাদা আলাদা আলাদা আলাদা আলাদা আলাদা আলাদা আলাদা আলাদা আলাদা আলাদা আলাদা আলাদা আলাদা আলাদা আলাদা আলাদা আলাদা আলাদা আলাদা আলাদা আলাদা আলাদা আলাদা আলাদা আলাদা আলাদা আলাদা আলাদা আলাদা আলাদা আলাদা আলাদা আলাদা আলাদা আলাদা আলাদা আলাদা আলাদা আলাদা আলাদা আলাদা আলাদা আলাদা আলাদা আলাদা আলাদা আলাদা আলাদা আলাদা আলাদা আলাদা আলাদা আলাদা আলাদা আলাদা আলাদা আলাদা আলাদা আলাদা আলাদা আলাদা আলাদা আলাদা আলাদা আলাদা আলাদা আলাদা আলাদা আলাদা আলাদা আলাদা আলাদা আলাদা আলাদা আলাদা আলাদা আলাদা আলাদা আলাদা আলাদা আলাদা আলাদা আলাদা আলাদা আলাদা আলাদা আলাদা আলাদা আলাদা আলাদা আলাদা আলাদা আলাদা আলাদা আলাদা আলাদা আলাদা আলাদা আলাদা আলাদা আলাদা আলাদা আলাদা জায়গা/ডেস্কটপ তৈরি করতে পারে। আমি প্রায়শই কাজের অ্যাপ্লিকেশন, ব্যক্তিগত অ্যাপ্লিকেশন, ফটো এডিটিং, ব্যাকগ্রাউন্ড মিডিয়া প্লেয়ার এবং প্রকল্পের জায়গাগুলির জন্য বিভিন্ন স্পেস ব্যবহার করি যেখানে আমি নির্দিষ্ট কিছুতে কাজ করছি। এবং ম্যাকের সেরা অংশগুলির মধ্যে একটি হ’ল আপনি আপনার মাউস টাচপ্যাডে তিনটি আঙ্গুল দিয়ে সোয়াইপ করতে পারেন এবং এটি আপনার সমস্ত স্পেস প্রদর্শন করবে এবং আপনি দ্রুত আপনার পছন্দের দিকে যেতে পারেন। আইপ্যাডোস 26 এ, আমি নিয়মিত নিজেকে টাচপ্যাডে তিনটি আঙ্গুল দিয়ে সোয়াইপ করতে চাইছিলাম। আইপ্যাডে স্টেজম্যানেজার রয়েছে যা অনুরূপ কিছু করে, এটি কেবল স্বজ্ঞাত, দ্রুত এবং স্পেসের মতো নমনীয় নয়। আইপ্যাডের এটি দরকার।
এছাড়াও: আইপ্যাডোস 26 আমার আইপ্যাড বাতাসকে আল্ট্রাপোর্টেবল ল্যাপটপে পরিণত করছে এটি বোঝানো হয়েছিল
2। ক্ল্যামশেল মোড: এখন যে আইপ্যাডোস 26 আইপ্যাডটি কিছু মূল উপায়ে ম্যাকের মতো আরও অভিনয় করেছে এবং বাহ্যিক মনিটরের সাথে সংযোগ স্থাপনের ক্ষমতা রয়েছে, অন্য একটি মূল ম্যাক ক্ষমতা যা আমদানি করা দুর্দান্ত হবে তা হ’ল ক্ল্যামশেল মোড। এখানেই আপনি একটি বাহ্যিক মনিটরের সাথে সংযোগ স্থাপন করুন এবং তারপরে ম্যাকটি বন্ধ করুন, কার্যকরভাবে এটি একটি ডেস্কটপের মতো আরও বেশি কাজ করে যখন আপনি একটি বাহ্যিক মাউস এবং কীবোর্ড ব্যবহার করার সময় কেবল মনিটরে কাজ করেন। উদাহরণস্বরূপ, আমি যখন অফসাইট টিমের সভায় ছিলাম তখন এটি আমার পক্ষে এসেছিল এবং আমাদের কোনও সহকর্মীকে ডায়াল করতে হবে। আমি আমার আইপ্যাডটি কনফারেন্স রুমে একটি টিভিতে জড়িয়ে ধরেছি এবং এটি গুগল মিট চালানোর জন্য ব্যবহার করেছি কারণ আমার ল্যাপটপে আমার অন্য কিছু করা দরকার। সেটআপের একমাত্র সমস্যাটি হ’ল আইপ্যাডটি টিভির পাশে খোলা থাকতে হয়েছিল, তাই আমরা একই সময়ে আইপ্যাড এবং টিভিতে একই চিত্রটি দেখেছি, যা বিভ্রান্তিকর ছিল। ক্ল্যামশেল মোড এটি সমাধান করবে এবং আইপ্যাডকে আরও বেশি বয়স্ক কম্পিউটারের মতো করে তুলবে।
এটি আইপ্যাড ছেড়ে কোথায়?
আপনার দিনের কাজটি করার জন্য ডিভাইস হিসাবে, আইপ্যাডটি সর্বদা যা ছিল তা থেকে যায় – একটি হালকা কম্পিউটিং মেশিন যা ল্যাপটপের মতো কাজের জন্য সক্ষম নয়। তবে, আইপ্যাডোস 26 আইপ্যাডকে আরও অনেক বেশি সক্ষম কম্পিউটার তৈরি করেছে যা আরও শক্তিশালী কাজ করার জন্য ব্যবহার করতে অনেক কম হতাশাব্যঞ্জক।
এবং আসুন ভুলে যাবেন না, আইপ্যাড ল্যাপটপের চেয়ে আরও ভাল কাজ করে এমন প্রচুর জিনিস রয়েছে। আপনি যখন অন্তর্নির্মিত 5 জি ব্যবহার করেন তখন এটি মোবাইল সংযোগের জন্য আরও ভাল কারণ আপনাকে খুব কমই কখনও ওয়াই-ফাই বা হটস্পট সম্পর্কে চিন্তা করতে হবে। অ্যাপল পেন্সিল দিয়ে হাতে লেখা নোটগুলি অঙ্কন এবং গ্রহণের জন্য এটি আরও ভাল কারণ আপনি বেশিরভাগ ল্যাপটপে এই জিনিসগুলি করতে পারবেন না। বেশিরভাগ সিনেমা, শো এবং ভিডিওগুলি দেখার জন্য এটি আরও ভাল কারণ এটিতে আরও ভাল প্রদর্শন রয়েছে এবং এতে এমন অ্যাপ্লিকেশন রয়েছে যা প্রায়শই দ্রুত এবং সামগ্রীগুলি টানতে সহজ হয়। এবং কাজের জন্য, এটি প্রায়শই একক-টাস্ক কাজের জন্য আরও ভাল যেখানে আপনাকে ফোকাস করা এবং বিঘ্নগুলি আটকাতে হবে।
তবুও, যদি আপনার ভারী মাল্টিটাস্কিংয়ের প্রয়োজন হয় তবে একাধিক মনিটর ব্যবহার করুন, অ্যাপ্লিকেশনগুলির মধ্যে অনুলিপি এবং পেস্ট ডেটা ব্যবহার করুন, বড় ডেটা সেটগুলি পরিচালনা করুন, জটিল সফ্টওয়্যার পরিচালনা করুন, বা কী ফাংশনগুলি স্বয়ংক্রিয় করতে শর্টকাট এবং স্ক্রিপ্টগুলি ব্যবহার করুন, তবে আপনি এখনও ম্যাক (বা লিনাক্স বা উইন্ডোজ মেশিন) ব্যবহার করে আরও সুখী এবং আরও উত্পাদনশীল হতে চলেছেন।
তবুও, আইপ্যাডোস 26 আইপ্যাডকে অনিবার্য মেশিনের মতো অনুভব করে যা এটি সর্বদা বোঝানো হয়েছিল। এবং এটি একটি টুপি টিপ প্রাপ্য।