নিউইয়র্কের উপকূলে ট্যুর বাস উল্টে যাওয়ার পরে 52 জন ক্ষতিগ্রস্থদের সাথে একাধিক প্রাণহানি এবং যাত্রীদের রাস্তায় বের করে দেয়
নাতাশা অ্যান্ডারসন, সিনিয়র মার্কিন নিউজ রিপোর্টার লিখেছেন

প্রকাশিত: | আপডেট:

আজ বিকেলে নিউইয়র্কের উর্ধ্বে হাইওয়েতে একটি ট্যুর বাস উল্টে যাওয়ার পরে একটি শিশু সহ কমপক্ষে চারজন নিহত হয়েছে এবং কয়েক ডজন আহত হয়েছে।

একাধিক ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিরা বাফেলোর নিকটবর্তী পেমব্রোকের আই -৯০ বরাবর রোলওভার ক্র্যাশের সাইটে উদ্ধার অভিযানের সাথে ধ্বংসস্তূপে আটকা পড়েছেন।

নায়াগ্রা জলপ্রপাত থেকে নিউ ইয়র্ক সিটিতে ভ্রমণ করা হয়েছে বলে বিশ্বাস করা হচ্ছে, এই বাসে কমপক্ষে ৫২ জন লোক ছিল, রোকলাও রিপোর্ট।

ঘটনাস্থলের ফটোগ্রাফগুলি দেখায় যে বাসটি তার পাশে পরিণত হয়েছে এবং হাইওয়ে বরাবর পুলিশ এবং ফায়ার ক্রু সহ জরুরি প্রতিক্রিয়াশীলরা।

সিবিএস রিপোর্টে উদ্ধার অভিযানে সহায়তা করার জন্য দুটি ক্রেনকে ঘটনাস্থলে আনা হয়েছে, এবং একাধিক জরুরি মেডিকেল হেলিকপ্টারও উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

ইন্টারস্টেটের উভয় পক্ষই দুর্ঘটনার পরে 48 এ এবং 49 প্রস্থান সহ বন্ধ ছিল, তবে পুলিশ ট্র্যাফিকের পশ্চিম দিকের গলিটি আবার চালু করেছে।

নিউ ইয়র্ক গভ। ক্যাথি হচুল ‘ট্র্যাজিক ট্যুর বাস দুর্ঘটনার বিষয়ে’ ব্রিফ করা হয়েছে ‘এবং নিশ্চিত করেছেন যে একটি উদ্ধার অভিযান চলছে।

তিনি এক বিবৃতিতে বলেছিলেন, ‘আমার দল @নিসপোলিস এবং স্থানীয় কর্মকর্তাদের সাথে নিবিড়ভাবে সমন্বয় করছে যারা জড়িত প্রত্যেককে উদ্ধার ও সহায়তা দেওয়ার জন্য কাজ করছে,’ তিনি এক বিবৃতিতে বলেছিলেন।

প্রথম প্রতিক্রিয়াশীলরা নিউইয়র্ক রাজ্যের থ্রুওয়েতে বিধ্বস্ত হয়ে গড়িয়ে যাওয়া একটি ট্যুর বাসের ঘটনাস্থলে ক্ষতিগ্রস্থদের উদ্ধার করতে কাজ করে

নিউ ইয়র্কের আপস্টেট পেমব্রোকে আই -90-তে 50 টিরও বেশি লোককে উল্টে দেওয়া একটি ট্যুর বাস

একাধিক করুণা ফ্লাইট হেলিকপ্টারগুলি ঘটনাস্থলে সাড়া দিয়েছে যখন উদ্ধারকারীরা আটকা পড়ে থাকা এবং আহত যাত্রীদের সহায়তা করার চেষ্টা করে

স্ট্রেচার্সযুক্ত জরুরী কর্মীরা দুর্ঘটনার ঘটনাস্থলে ছুটে যান ৫২ টি ট্যুর বাস দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্থদের সহায়তা করতে, যাদের মধ্যে অনেকে আহত বা আটকা পড়েছিলেন, পেমব্রোকের কাছে আই -৯০ বরাবর, এনওয়াইয়ের কাছে

রাষ্ট্রীয় সৈন্যরা বলেছিল যে বাসটি পূর্ব দিকের দিকে যাচ্ছিল যখন এটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছিল, মধ্যযুগীয় হয়ে গিয়েছিল এবং একটি খাদে শেষ হয়েছিল।

প্রথম প্রতিক্রিয়াশীলরা শুক্রবার বিকেলে আটকা পড়ে থাকা এবং আহত লোকদের উদ্ধার চালিয়ে যাচ্ছেন।

বাহান্ন জন বাসে উঠেছিল, পুলিশ বলেছিল যে ভয়াবহ সংঘর্ষে বোর্ডে থাকা প্রায় সবাই আহত হয়েছেন। রিপোর্ট করা আঘাতগুলির মধ্যে কাটা, আঘাত এবং ঘর্ষণ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

পুলিশ নিহতদের সঠিক সংখ্যা নিশ্চিত করতে পারেনি, তবে আইন প্রয়োগকারী সূত্রগুলি জানিয়েছে এবিসি নিউজ কমপক্ষে চারটি প্রাণহানি হয়েছে

এনওয়াইসি বাউন্ড বাস চীন, ভারত এবং ফিলিপাইন থেকে পর্যটকদের পরিবহন করছিল, জানিয়েছে বিপিটিএম। অনুবাদকদের সহায়তা করার জন্য ক্র্যাশ সাইটে আনা হবে।

নিউইয়র্ক রাজ্য পুলিশ সার্জেন্ট বলেছেন, ‘জরুরি কর্মীরা ঘটনাস্থলে রয়েছেন এবং অতিরিক্ত অ্যাম্বুলেন্স এবং চিকিত্সা সহায়তার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।’ জ্যাক কেলার

চালক বেঁচে গিয়েছিলেন এবং ‘জীবিত এবং ভাল’, যোগ করেছেন ট্রুপার জেমস ও’ক্যালাহান।

উদ্ধার কর্মীরা শুক্রবার বিকেলে পেমব্রোকের কাছে নিউইয়র্ক রাজ্যের থ্রুওয়েতে ক্র্যাশ হয়ে গড়িয়ে পড়া একটি ট্যুর বাসের দৃশ্যে কাজ করে

ইস্টবাউন্ড হারানো একটি ট্যুর বাসে ভ্রমণ করার পরে আজ বিকেলে আই -৯০-তে ট্র্যাফিক স্থবির হয়ে পড়েছে, মধ্যযুগের ওপরে গিয়েছিল এবং একটি খাদে উল্টে গেছে

কর্মকর্তারা বলছেন যে ড্রাইভারদের 'ভারী বিলম্ব' আশা করা উচিত এবং তাদের অঞ্চলটি এড়াতে এবং বিকল্প ভ্রমণের পথগুলি সন্ধান করার আহ্বান জানিয়ে দেওয়া উচিত

অনেক ক্ষতিগ্রস্থকে নিকটবর্তী স্ট্রং মেমোরিয়াল হাসপাতাল এবং এরি কাউন্টি মেডিকেল সেন্টারে স্থানান্তরিত করা হচ্ছে।

কানেক্টলাইফ ব্লাড অ্যান্ড অর্গান ডোনেশন নেটওয়ার্ক দুর্ঘটনার পরে রক্তদানের জন্য জরুরি আবেদন জারি করেছে।

কর্মকর্তারা বলছেন যে ড্রাইভারদের ‘ভারী বিলম্ব’ আশা করা উচিত এবং তাদের অঞ্চলটি এড়াতে এবং বিকল্প ভ্রমণ রুটগুলি অনুসন্ধান করার আহ্বান জানানো উচিত।

এটি একটি ব্রেকিং নিউজ স্টোরি। আপডেটের জন্য আবার চেক করুন।



