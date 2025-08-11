নিউক্যাসল রেড বুলস: কেন একটি নতুন যুগ উত্তর-পূর্বে ধীরে ধীরে ভোর হতে পারে

“তারা কেবল সমস্ত বিদেশী যেতে পারে না এবং কিউইস এবং দক্ষিণ আফ্রিকানদের একটি হোস্ট আনতে পারে না, তাই তারা নিশ্চিত হতে চলেছে যে তারা চালাক,” দুপুর বলে।
“আমি মনে করি তারা মরসুমের মধ্য দিয়ে যাওয়ার জন্য পর্যাপ্ত মানের ছেলেদের পাওয়ার চেষ্টা করার বিষয়ে সচেতন, তবে এমন একটি দৃষ্টিভঙ্গির সাথে যে আসলে একটি দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প রয়েছে the
প্রেমে রেড বুলের প্রবেশ নিউক্যাসলের জন্য ক্রেতার জন্য এক বছরব্যাপী অনুসন্ধানের সমাপ্তি চিহ্নিত করে।
গত শরতের গোড়ার দিকে, দীর্ঘকালীন ক্লাবের মালিক সেমোর কুর্দি এএন্ডডব্লিউ ক্যাপিটাল নিয়ে এসেছিলেন, স্পোর্টস দল বিক্রির বিশেষজ্ঞরা, ক্লাবটি চালিয়ে যাওয়ার জন্য কাউকে খুঁজে পেতে।
এটি কেবল কুর্দির পক্ষে নয়, যিনি ২০১১ সালে মালিক হওয়ার পর থেকে বা নিউক্যাসল, বা সামগ্রিকভাবে লিগের মালিক হওয়ার পর থেকে ক্লাবটিতে বহু মিলিয়ন টাকা রেখেছেন।
ওয়ার্সেস্টার ওয়ারিয়র্স, ওয়াশস এবং লন্ডন আইরিশের মৃত্যুর পরে, অন্য একটি ক্লাবের অধীনে যাওয়া প্রিমটি নয়টি ক্লাবে কমিয়ে আনতে পারত। প্রতিটি রাউন্ডে কেবল চারটি ফিক্সচার জড়িত থাকবে এবং ব্রডকাস্টার এবং স্পনসরদের জন্য গেটের প্রাপ্তি এবং পণ্য সঙ্কুচিত হবে।
পরিস্থিতি এতটাই সম্পূর্ণ ছিল যে এই বছরের শুরুর দিকে স্কাই নিউজ রিপোর্ট করেছে, বাহ্যিক অন্যান্য প্রিমিয়ারশিপ ক্লাবগুলি, সিভিসি অংশীদারদের সাথে যারা লীগের অংশ নিয়েছে, তাদের সোজা রাখতে নিউক্যাসলকে 4 মিলিয়ন ডলার loan ণ দেওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিল।
রেড বুলের বিনিয়োগ জড়িত সকলের জন্য একটি বিস্তৃত পছন্দসই বিকল্প।
নিউক্যাসলের মারাত্মক পরিস্থিতি এবং কুর্দির ক্লাবটি ভাল হাতে দেখার ইচ্ছা মানে রেড বুল ক্লাবের 39 মিলিয়ন ডলারের debts ণের দায়বদ্ধতা গ্রহণের বাইরে সামান্য প্রাথমিক ব্যয়ের সাথে একটি চুক্তি কাটাতে পারে।
প্রেম রাগবি একটি স্বল্পমেয়াদী সমস্যা সমাধান করে এবং দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্যগুলির সাথে খাপ খায় এমন একটি অধিগ্রহণের সুবিধার্থে বোধগম্যভাবে আগ্রহী।
লীগ প্রিমিয়ারশিপ থেকে একটি ছোট ডেমোগ্রাফিককে টার্গেট করার জন্য পুনরায় ব্র্যান্ড করেছে, যা রেড বুলের গ্রাহক বেসের সাথে ভালভাবে সম্পর্কযুক্ত।
এটি অন-পিচ রিলিজেশনটি দূরে রেখে সম্ভবত 2026-27 হিসাবে একটি ফ্র্যাঞ্চাইজি মডেলটিতে স্যুইচ করার আশাবাদী। এই ধরনের পদক্ষেপ নিউক্যাসল, এমন কিছু যা সম্ভাব্য মালিকদের স্পোক করতে পারে এমন ব্যথিত সম্পদে বিনিয়োগের ঝুঁকি হ্রাস করবে।
এমনকি নিউক্যাসল ফ্যালকনদের নামকরণের পরিকল্পনাটি নিউক্যাসল রেড বুলস হিসাবে সহজ এবং সমর্থিত ছিল।
২০০৯ সালে আরবি লাইপজিগের নামকরণের কারণে রেড বুল জার্মান ফুটবল ফেডারেশনের কাছ থেকে কঠোর বিরোধিতা করেছিলেন। আরবি আনুষ্ঠানিকভাবে রাসেনবলস্পোর্টের পক্ষে দাঁড়িয়েছে, যে এনার্জি ড্রিঙ্কের পরিবর্তে এই দলের লিগগুলি উত্থাপন করেছিল, অফিসিয়ালডমের ছাড় হিসাবে।
ইংলিশ রাগবি, যা পেশাদারিত্বের ভোরের পর থেকে প্রচুর পরিমাণে রিব্র্যান্ড এবং শিরোনাম স্পনসর দেখেছিল, এরকম কোনও যোগ্যতা নেই।