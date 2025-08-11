You are Here
নিউজম আবার টাইট-ফর ট্যাট পুনরায় বিতরণকে হুমকি দেয়

ক্যালিফোর্নিয়ার গভর্নর। গ্যাভিন নিউজম প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং রিপাবলিকান গভর্নরদের সতর্ক করছেন যে তারা যদি পুনরায় বিতরণ প্রস্তাবগুলি নিয়ে এগিয়ে যান তবে তিনি তার রাজ্যে দশকের মাঝামাঝি পুনরায় বিতরণের প্রচেষ্টাও বাস্তবায়ন করবেন।

সোমবার রাষ্ট্রপতির কাছে একটি চিঠিতে নিউজম বলেছিলেন যে ক্যালিফোর্নিয়া টেক্সাস-এবং অন্যান্য জিওপি-নেতৃত্বাধীন রাজ্য হিসাবে “অলসভাবে দাঁড়াতে পারে না”-রিপাবলিকান-প্রিয় কংগ্রেসনাল মানচিত্র তৈরির ট্রাম্পের নির্দেশকে অনুসরণ করার চেষ্টা করেছে।

নিউজম বলেছিলেন, “আপনি যদি দাঁড়াবেন না, তবে আমি লাল রাজ্যে মানচিত্রের কারচুপি অফসেট করার জন্য ক্যালিফোর্নিয়ায় মানচিত্রগুলি পুনর্নির্মাণের চেষ্টা করতে বাধ্য হব।” “তবে অন্য রাজ্যগুলি যদি তাদের পুনরায় বিতরণের প্রচেষ্টা বন্ধ করে দেয় তবে আমরা আনন্দের সাথে একই কাজ করব। এবং আমেরিকান গণতন্ত্র এর পক্ষে আরও ভাল হবে।”

হোয়াইট হাউস তাত্ক্ষণিকভাবে মন্তব্যের জন্য কোনও অনুরোধের জবাব দেয়নি।

টেক্সাস কংগ্রেসনাল মানচিত্রের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ইন্ডিয়ানা সহ অন্যান্য রাজ্যে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করার সাথে সাথে নিউজমের চিঠিটি আসে।

হাউস সংখ্যাগরিষ্ঠতা পুনরায় দাবি করার জন্য ডেমোক্র্যাটদের মাত্র তিনটি আসন ফ্লিপ করার প্রয়োজনের সাথে ট্রাম্প টেক্সাস আইনসভায় একটি নতুন মানচিত্র আঁকতে চাপ দিয়েছিলেন যা রিপাবলিকানদের অতিরিক্ত পাঁচটি কংগ্রেসনাল আসন দেবে। টেক্সাসের কর্মকর্তারা একটি পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে যেতে শুরু করায় দেশজুড়ে ডেমোক্র্যাটরা এই প্রচেষ্টার নিন্দা করেছিলেন। টেক্সাস ডেমোক্র্যাটরা নতুন মানচিত্রে ভোট দেওয়া এড়াতে রাজ্য ছেড়ে চলে গেছে, কিছু ক্যালিফোর্নিয়ায় অনির্দিষ্টকালের জন্য বসতি স্থাপন করেছে।

ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যানস, ইতিমধ্যে, হুসিয়ার রাজ্যে রিপাবলিকানদেরও একটি নতুন মানচিত্র তৈরি করার জন্য অনুরোধ করার জন্য গত সপ্তাহে ইন্ডিয়ানা রওনা হয়েছিল। পৃথকভাবে, ওহিওকে রাজ্যের রেডরাও জেলাগুলিতে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে, যখন মিসৌরি, নিউ হ্যাম্পশায়ার, দক্ষিণ ক্যারোলিনা এবং ফ্লোরিডায় আলোচনা চলছে। মোট, রিপাবলিকানরা মিডটার্মগুলির আগে 10 বা ততোধিক আসন অর্জন করতে পারে।

সোমবার নিউজম এই প্রচেষ্টাটিকে “হাইপার-পার্টিসান” এবং আগত মধ্যবর্তী নির্বাচনের “রিগ” করার প্রয়াসকে বলে অভিহিত করেছে।

নিউজম লিখেছেন, “আপনি আমাদের গণতন্ত্রের অস্থিতিশীলতার ঝুঁকি নিয়ে আগুনের সাথে খেলছেন, যখন ক্যালিফোর্নিয়া আপনি যে কোনও লাভের আশা করছেন তা নিরপেক্ষ করতে পারে তা জেনে,” নিউজম লিখেছেন। “২০২26 সালের নির্বাচনে একক ভোট দেওয়ার আগে ক্ষমতা ধরে রাখার জন্য কংগ্রেসনাল মানচিত্রকে র‌্যাগ করার এই প্রচেষ্টা আমেরিকান গণতন্ত্রের একটি বিরোধী।”

যদিও ডেমোক্র্যাটরা এর আগে রিপাবলিকানরা যদি তাদের সাথে এগিয়ে যায় তবে তাদের নিজস্ব মানচিত্র গেরিম্যান্ডারকে হুমকি দিয়েছিল, তবে এখনও কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি।

তার চিঠিতে নিউজম বলেছিলেন যে জেলা মানচিত্রগুলি “স্বতন্ত্র, নাগরিক নেতৃত্বাধীন প্রচেষ্টা” দ্বারা আঁকতে হবে।

