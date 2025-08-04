নিউজিল্যান্ডের ক্রীড়া নেতারা অনলাইন ক্যাসিনো জুয়া বিলের বিরুদ্ধে কথা বলছেন

নিউজিল্যান্ডের ক্রীড়া খাত প্রস্তাবিত অনলাইন ক্যাসিনো জুয়া বিলের বিরুদ্ধে লড়াই করছে, যা জুনে প্রথম চালু হয়েছিল।
প্রস্তাবিত বিল সম্পর্কিত বিজ্ঞাপন, ক্ষতি হ্রাসকরণ এবং গ্রাহক সুরক্ষা বিধিমালার বিষয়ে বর্তমানে একটি লক্ষ্যযুক্ত পরামর্শ চলছে। এর লক্ষ্য অফশোর অনলাইন ক্যাসিনো জুয়া নিয়ন্ত্রণ করা, এবং 15 টি লাইসেন্স পাওয়া যাবে, তিন-পর্যায়ের প্রক্রিয়াতে নিলাম দ্বারা বরাদ্দ করা হবে।
পরামর্শ প্রক্রিয়াটি জুলাইয়ে শুরু হয়েছিল এবং এই বছরের অক্টোবর পর্যন্ত চলবে, প্রত্যাশিত সময়সীমার পরবর্তী পদক্ষেপের সাথে বিলটি 2026 সালের জানুয়ারিতে কার্যকর করা হবে।
লাইসেন্সের জন্য আগ্রহের প্রকাশগুলি মার্চ এবং এপ্রিল মাসে অনুষ্ঠিত হবে বলে আশা করা হচ্ছে, জুনে লাইসেন্স নিলাম হবে। এটি আসে যেহেতু জুয়া সংস্কার এই মুহুর্তে নিউজিল্যান্ডের মধ্যে একটি বিশিষ্ট বিষয়।
নিউজিল্যান্ডে অনলাইন ক্যাসিনো জুয়া বিল বিরোধী দলের মুখোমুখি
অনুযায়ী নিউজিল্যান্ড হেরাল্ড৫০ টিরও বেশি ক্রীড়া সংস্থা বিলের বিরোধিতা করে united ক্যবদ্ধ হয়েছে কারণ তারা সতর্ক করে দিয়েছে যে এটি দেশের সম্প্রদায় ক্রীড়াটিকে এক বিধ্বংসী আঘাত দিতে পারে।
প্রকাশক বলেছেন যে “ক্রীড়া নেতারা বলেছেন যে অপারেটরদের সম্প্রদায়ের কাছে তাদের লাভের অংশ ফিরিয়ে আনতে অপারেটরদের প্রয়োজনে বিলের ব্যর্থতা একটি সুস্পষ্ট এবং বিপজ্জনক বাদ দেওয়া।” বর্তমানে, পোকি অনুদানগুলিতে বছরে $ 170 মিলিয়ন ডলার কমিউনিটি ক্রীড়া প্রোগ্রামগুলিতে গেমিং ট্রাস্ট দ্বারা বিতরণ করা হয়।
সাইক্লিং নিউজিল্যান্ডের চেয়ার, মার্টিন স্নেডডেন নিউস্টালক জেডবিকে বলেছেন, এটি তৃণমূলের ক্রীড়াগুলির জন্য একটি “বিশাল ঝুঁকি” উপস্থাপন করে।
“এটি সরকারের একটি উন্মাদ পদক্ষেপ,” স্নেডডেন বলেছিলেন। “কমিউনিটি জুয়ার অনুদানের পিছনে কয়েক দশক ধরে খেলাধুলা সমৃদ্ধ হয়েছে It এগুলি সবই পেশাদার খেলাধুলা নয়, ক্লাবগুলিতে যায়।
“ক্রীড়া খাতের সাথে কোনও পরামর্শ ছিল না, এটি আসছে যে কোনও সতর্কতা ছিল না। আমি এটি দেখামেই আমি সম্প্রদায়ের তহবিলের ঝুঁকির পরিমাণটি স্বীকৃতি দিয়েছি।”
ক্লাবগুলি ইতিমধ্যে ক্রমবর্ধমান ব্যয় এবং হ্রাস সমর্থনকে মোকাবেলা করার সাথে সাথে সময়টি আরও খারাপ হতে পারে না বলে পরামর্শ অব্যাহত রেখেছিল।
বৈশিষ্ট্যযুক্ত চিত্র: আইআই-উত্পাদিত আইডোগ্রামের মাধ্যমে