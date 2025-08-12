Skip to content
- নিউজিল্যান্ডের সাংসদ ইস্রায়েলকে অনুমোদনের আহ্বান জানিয়ে চলে যাওয়ার আদেশ দিয়েছেন
নিউজিল্যান্ডের সাংসদ ইস্রায়েলকে অনুমোদনের আহ্বান জানিয়ে চলে যাওয়ার আদেশ দিয়েছেন | জেরুজালেম পোস্ট
গ্রিন পার্টির সহ-নেতা থাকা ক্লো স্বরব্রিক বলেছেন, নিউজিল্যান্ড একজন "লেগার্ড" এবং একটি "আউটলেটর" ছিলেন এবং সরকারী সদস্যদের ইস্রায়েলকে অনুমোদন দেওয়ার জন্য একটি বিলকে সমর্থন করার আহ্বান জানিয়েছিলেন। প্রতিবাদকারীরা নিউজিল্যান্ডের ওয়েলিংটনে 06 মার্চ, 2024-এ সংসদে একটি প্যালেস্তিনিপন্থী বিক্ষোভের সময় পতাকাগুলি তরঙ্গ করে।(ছবির ক্রেডিট:: হেগেন হপকিন্স/গেটি চিত্র)
