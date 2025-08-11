নিউপোর্টের সংরক্ষিত ম্যানশনে ‘দ্য গিল্ড এজ’ এর দৃশ্যে হাঁটুন

নিবন্ধ সামগ্রী
নিউপোর্ট, রোড আইল্যান্ড পরিদর্শন করা কোনও ফিল্মের সেটে পা রাখার মতো অনুভব করতে পারে কারণ এইচবিওর হিট শো “দ্য গিল্ডড এজ” এর অনেক দৃশ্য শহরের 19 শতকের বিশাল ম্যানশনে চিত্রায়িত হয়েছিল। এমনকি একটি টিভির চকচকে ব্যহ্যাবরণ ছাড়িয়েও নিউপোর্টটি উল্লেখযোগ্যভাবে ভালভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে, চরম ধোঁয়াশা এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষার যুগের একটি জীবন্ত স্মৃতিস্তম্ভ।
এই শহরটি 19 শতকের শেষের দিকে সামাজিক তাত্পর্যপূর্ণ হয়ে উঠল, যখন আমেরিকার ধনী শিল্প পরিবারগুলি অমিতব্যয়ী গ্রীষ্মের বাড়িগুলি তৈরি করেছিল – যা তারা “কটেজ” বলে অভিহিত করেছিল – সমুদ্রের পাশে। ভ্যান্ডারবিল্টস এবং অ্যাস্টরস সহ পরিবারগুলি শহরের আড়াআড়ি রূপান্তরিত করে, রিচার্ড মরিস হান্ট এবং স্ট্যানফোর্ড হোয়াইটের মতো স্থপতিদের কমিশন করে ঝাপটানো, ইউরোপীয়-অনুপ্রাণিত এস্টেটগুলি মার্বেল এবং স্ফটিকের সাথে পরিপূর্ণ করে।
যদিও গিল্ডড বয়স তুলনামূলকভাবে সংক্ষিপ্ত ছিল, এর উত্তরাধিকার নিউপোর্ট শহরে স্থাপত্যের মাধ্যমে সহ্য করে।
গাইডেড অভিজ্ঞতা যেমন নিউপোর্ট জাগুয়ার ট্যুর (তিন ঘন্টা ভ্রমণে দু’জনের জন্য মার্কিন ডলার 406 মার্কিন ডলার) এবং নিউপোর্ট কাউন্টির “গিল্ডড এজ ট্যুরের অভ্যন্তরে” সংরক্ষণ সোসাইটি (সদস্যদের জন্য প্রায় চার ঘন্টার সফরের জন্য 250 ডলার; সদস্যদের জন্য 200 ডলার) ভক্তদের শোয়ের চিত্রগ্রহণের অবস্থানগুলি অন্বেষণ করার অনুমতি দেয় তবে ক্লিফটিও ক্লাইফের জন্য যেতে পারে, তবে ক্লিফটিও ম্যানফগুলি চালাতে পারে। আপনি কোথায় যাবেন, কী দেখতে হবে এবং কোথায় থাকবেন যখন আপনি রাসেলস এবং ভ্যান রিজনসের আকর্ষণীয় এবং স্থিরভাবে গিল্ডেড জগতের আরও গভীরতর যেতে চান।
মেনশনগুলি ভ্রমণ করুন
এই বিশাল, অমিতব্যয়ী নির্মিত এবং সজ্জিত ঘরগুলি যতটা অযৌক্তিক তত বড় – এবং এগুলি মূলত দেখার প্রয়োজন। এই ম্যানশনগুলির অনেকগুলি বেলভ্যু অ্যাভিনিউ এবং আশেপাশের রাস্তায় একে অপরের কাছ থেকে হাঁটার দূরত্বে (বা একটি শর্ট ড্রাইভ) মধ্যে বসে থাকে, যাতে আপনি জলের মুখী রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে পারেন এবং একের পর এক বিবাহের কেকের মতো এস্টেটে থামতে পারেন। নিউপোর্টের বেশিরভাগ ম্যানশনগুলি নিউপোর্ট কাউন্টির সংরক্ষণ সোসাইটি দ্বারা পরিচালিত এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় এবং দেখার জন্য ব্যক্তি প্রতি 25 ডলার। “দ্য গিল্ডড এজ” এর ভক্তরা ব্রেকার্স, দ্য এলমস, রোজক্লিফ, মার্বেল হাউস এবং চাটিউ-সুর-মেরে বিভিন্ন কক্ষ এবং ভিস্তাগুলি স্বীকৃতি দেবে, এগুলি সবই শোতে ব্যবহৃত হয়েছিল।
দ্য ব্রেকার্স: নিঃসন্দেহে নিউপোর্ট ম্যানশনগুলির মধ্যে দুর্দান্ততম (এবং শহরের সর্বাধিক পরিদর্শন করা), ব্রেকারগুলি হান্টের দ্বারা কর্নেলিয়াস ভ্যান্ডারবিল্ট II এর জন্য নির্মিত হয়েছিল। একটি ইতালিয়ান পালাজোর পরে স্টাইলযুক্ত, 70 কক্ষের বিশালতা বিদ্যুতের সাথে সজ্জিত ছিল (এখনও 1895 সালে বাড়িটি শেষ হওয়ার পরে একটি অভিনবত্ব), 27 ফায়ারপ্লেসস, একটি 50 ফুট সিলিংযুক্ত একটি হল, ইউরোপ থেকে আনা কারিগরদের দ্বারা মোজাইকদের হাতে সেট এবং অসংখ্য বেকারেট স্ফটিক টুকরা। ব্রেকাররা প্রতি ব্যক্তি প্রতি 32 ডলারে বা 57 ডলার টিকিটের জন্য উচ্চতর টিকিটের দামকে আদেশ দেয় যা অন্য দুটি মেনশনে অ্যাক্সেসের অনুমতি দেয়। এইচবিও শোয়ের ভক্তরা নিউইয়র্কের জর্জ রাসেলের বিলিয়ার্ড কক্ষের পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন এমন মেনশনের স্থানটি স্বীকৃতি দিতে পারে।
দ্য এলমস: ১৯০১ সালে এডওয়ার্ড জুলিয়াস বারউইন্ডের জন্য একটি কয়লা ম্যাগনেট সম্পন্ন হয়েছে, এলমস নিউপোর্টের নীচে সেবার লাইফ ট্যুরের অন্যতম আকর্ষণীয় ট্যুর সরবরাহ করে। গাইডেড ট্যুর (প্রায় 75 মিনিট, $ 25) চব্বিশ ঘন্টা শ্রমের মধ্যে একটি গভীর ডুব যা এই মেনশনগুলি এবং তাদের দখলকারীদের ব্যস্ত সামাজিক ক্যালেন্ডারগুলি কার্যকর করে রাখে। এলমসের বিস্তৃত রান্নাঘরগুলি এইচবিও শোতে রাসেলস রান্নাঘরের সেট হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছিল।
রোজক্লিফ: ১৯০২ সালে থেরেসা ফেয়ার ওলরিচসের জন্য নির্মিত-একটি রৌপ্য উত্তরাধিকারী এবং গিল্ডেড এজ সোসাইটি হোস্টেস যিনি যাদুকর হ্যারি হৌদিনিকে সম্মানিত অতিথি হিসাবে সহ কিংবদন্তি দলগুলি ছুঁড়ে দিয়েছিলেন-দ্য ইট এবং হোয়াইট টেরা-কোট্টা-টাইল-ক্ল্যাড ম্যানশনটি হোয়াইট ডিজাইন করেছিলেন, এটি যুগের বিশিষ্ট স্থপতিদের মধ্যে একটি। এটি ভার্সাইয়ের গ্র্যান্ড ট্রায়াননের পরে স্টাইল করা হয়েছিল। “দ্য গ্রেট গ্যাটসবি” এর 1974 সালের ফিল্ম সংস্করণটি এখানে চিত্রায়িত হয়েছিল।
অন্যান্য ম্যানশন: নিজেকে কেবল দৃশ্য-ট্যুরিংয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ করবেন না। আইজাক বেল হাউস তার মার্বেল প্রতিবেশীদের তুলনায় তুলনামূলকভাবে বিনয়ী বাড়ি। যাইহোক, 1883 বাড়ি শিংল-স্টাইলের স্থাপত্যের অন্যতম সেরা বেঁচে থাকা উদাহরণ। ফ্রেডেরিক উইলিয়াম ভ্যান্ডারবিল্টের জন্য 1892 সালে নির্মিত রাফ পয়েন্টটি ডরিস ডিউকের অন্যতম আবাস হিসাবে পরিচিত এবং এটি সংরক্ষণ করা হয়েছে যেন তামাকের উত্তরাধিকারী কেবল সমুদ্রের সাঁতারের জন্য পা রেখেছিল।
শিল্পে নেওয়া
1912 সালে প্রতিষ্ঠিত, নিউপোর্ট আর্ট মিউজিয়ামে 19 তম শতাব্দীর একটি হৃদয়গ্রাহী সংগ্রহ সহ 3,000 টিরও বেশি কাজের সংগ্রহ রয়েছে। $ 15 এন্ট্রি ফি জন্য, আপনি কোনও গিল্ডড বয়সের চিত্রশিল্পী এবং দীর্ঘকালীন নিউপোর্টের বাসিন্দার কাজের একটি পূর্ববর্তী বিষয়গুলি পরীক্ষা করে দেখতে পারেন যার পরিবারের গ্রীষ্মের “কটেজ” লেজগুলি খুব বেশি দূরে নয়। বছরের শেষের দিকে প্রদর্শিত “হাওয়ার্ড গার্ডিনার কুশিং: লাইন এবং রঙের একটি সুরেলা”, শিল্পীর অনেকগুলি রচনা বৈশিষ্ট্যযুক্ত যা 50 বছরেরও বেশি সময় ধরে প্রদর্শিত হয়নি বা ব্যক্তিগত সংগ্রহগুলিতে রয়েছে।
নিউপোর্টে কুশিংয়ের উত্তরাধিকার দৃ strong ় রয়ে গেছে এবং গত বছর শিল্পীর নাতি হাওয়ার্ড কুশিং গার্ডিনার হাউসে শহরে একটি নতুন ওয়াটারফ্রন্ট হোটেল খোলেন। পার্কিং লটটি কী ছিল তার উপর নির্মিত, কুশিংয়ের 21 কক্ষের বুটিক হোটেলটি লেজগুলি থেকে অনুপ্রেরণা আঁকছে, যা পরিবারে একটি ব্যক্তিগত বাড়ি হিসাবে রয়ে গেছে।
ক্লিফ হাঁটুন
নিউপোর্টের অত্যাশ্চর্য ক্লিফ ওয়াক একটি 3½ মাইল পাবলিক পথ যা আটলান্টিক মহাসাগর এবং শহরের সোনার বয়সের মেনশনের মধ্যে চলে যায়। “দ্য গিল্ডড এজ” এর ভক্তরা এই ওয়াকটিকে পেগি এবং ডাঃ কির্কল্যান্ডের টেট-টায়েটের একটির অবস্থান হিসাবে স্বীকৃতি দেবে। ৪০ টি ধাপ হিসাবে পরিচিত সমুদ্রের দিকে খাড়া থেকে সমুদ্রের দিকে যাওয়ার একটি পাথরের সিঁড়ি ছিল, সমুদ্রেরফ্রন্ট ম্যানশনে কর্মরত চাকরদের জন্য একটি জনপ্রিয় গিল্ডড বয়সের সংগ্রহের জায়গা ছিল। আজ ক্লিফ ওয়াক নিউপোর্টের নাটকীয় উপকূলের অভিজ্ঞতা অর্জনের এবং সমুদ্র-মুখী ম্যানশনের স্থাপত্যের মহিমার প্রশংসা করার সম্পূর্ণ নিখরচায় উপায়।
প্রায় এক মাইল দূরে, নিউপোর্ট ইন্টারন্যাশনাল টেনিস হল অফ ফেমে, দর্শনার্থীরা এইচবিও শোয়ের 2 মরসুম থেকে গ্রাস কোর্টগুলি পরীক্ষা করে দেখতে পারেন।
কোথায় থাকবেন
নিউপোর্টের কয়েকটি মেনশন হোটেলগুলিতে পরিণত হয়েছে, অতিথিদের শহরের সোনার অতীতের মধ্যে ঘুমানোর সুযোগ দেয়। কপার মাইনিংয়ে ভাগ্য তৈরি আলেকজান্ডার আগাসিজের এককালীন বাড়ি ক্যাসেল হিল ইন এখন নিউপোর্টের অন্যতম সন্ধানী হোটেল। কিছু বেলভ্যু অ্যাভিনিউ ম্যানশন থেকে প্রায় 20 মিনিটের ড্রাইভে অবস্থিত, ইনটি সমুদ্রকে উপেক্ষা করে 40 একর জমির একটি ঝাড়ু পার্সেলে রয়েছে।
অ্যাডিরনডাক চেয়ারগুলির সাথে বিন্দুযুক্ত বিস্তৃত লনটি শহরের একটি প্রতিষ্ঠানের কিছু, যা অতিথিদের এবং নংগুয়েস্টকে একইভাবে পানীয়ের জন্য উন্মুক্ত। রাতারাতি অতিথিরা এশিয়ায় তার বৈজ্ঞানিক অন্বেষণে সংগৃহীত কাঠ-প্যানেলযুক্ত অভ্যন্তরীণ এবং পুরাকীর্তি আগাসিজকে পাবেন।
নিউপোর্টের শহরতলির কাছাকাছি ক্লিফ ওয়াকের চ্যানলার। 1873 সালে নির্মিত, বাড়িটি মূলত রেপ। আজ চ্যানলারের বাড়িটি একটি 20 কক্ষের বুটিক হোটেল যা একটি স্বচ্ছল বয়সের নান্দনিক।
