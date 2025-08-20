নিউফাউন্ডল্যান্ড | বন আগুনের মাঝে শিক্ষার্থীরা তাদের স্কুল হারায়

(সেন্ট-জনস) পূর্ব নিউফাউন্ডল্যান্ডের প্রায় ষাট জন শিক্ষার্থী সেপ্টেম্বরে একটি অজানা জায়গায় কোর্স শুরু করবে যখন একটি বন আগুন ডিজাইন উপসাগরের উত্তর-পশ্চিম উপকূলে তাদের প্রাথমিক বিদ্যালয়টি ধ্বংস করার পরে।
কর্তৃপক্ষগুলি ক্যাবোট একাডেমি নিখোঁজ হওয়ার ঘোষণা দেওয়ার সময়, প্রদেশের শিক্ষকদের প্রতিনিধিত্বকারী ইউনিয়নের সভাপতি ডেল ল্যাম্বে এই কঠিন রূপান্তরটি অতিক্রম করার জন্য শিক্ষার্থীদের কী প্রয়োজন হবে তা নিয়ে ভেবেছিলেন।
“সাম্প্রতিক এক সাক্ষাত্কারের সময় মিঃ ল্যাম্বে বলেছিলেন,” প্রচুর ট্রমা হবে। ” তারা পরিবার এবং ছাত্র হিসাবে তারা যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে সে সম্পর্কে আমাদের খুব সচেতন হতে হবে। »»
নিউফাউন্ডল্যান্ড এবং ল্যাব্রাডরে বন আগুন এই বছর ঘর, চ্যাট এবং অন্যান্য কাঠামো ধ্বংস করেছে, হাজার হাজার মানুষকে সরিয়ে নিতে বাধ্য করেছে। বাবা -মা এবং স্কুল কর্মকর্তারা শিশুদের মনে রাখেন যখন সম্প্রদায়গুলি পুনরুদ্ধার শুরু হয়।
এই প্রদেশের বৃহত্তম বনের আগুন দুই সপ্তাহেরও বেশি আগে কিংস্টনের নিকটে, নিউফাউন্ডল্যান্ড এবং ল্যাব্রাডরের কাছে শুরু হয়েছিল, মোটরওয়ে দ্বারা সেন্ট-জনের উত্তর-পশ্চিমে প্রায় 125 কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে। মঙ্গলবার, আগুনটি 107 বর্গকিলোমিটার covered াকা এবং পাঁচটি শহরে 203 কাঠামো ধ্বংস করে দিয়েছে। ধ্বংস হওয়া ভবনগুলির মধ্যে রয়েছে হাউস, হ্যাঙ্গারস, একটি পোস্ট অফিস এবং ক্যাবোট একাডেমি, ওয়েস্টার্ন বে, নিউফাউন্ডল্যান্ড এবং ল্যাব্রাডরের।
স্কুলে কিন্ডারগার্টেন থেকে 6 পর্যন্ত প্রায় 60 জন শিক্ষার্থী ছিলই বছর। খাতের কিছু পরিবার এখনও তাদের বাড়িগুলি দাঁড়িয়ে আছে কিনা তা জানতে অপেক্ষা করছিলেন তখন এর ধ্বংসের ঘোষণাটি হ্রাস পেয়েছিল।
“খাতের সমস্ত পরিবার, শিক্ষার্থী এবং শিক্ষকদের অবশ্যই জানতে হবে যে উদ্বিগ্ন, পুরানো এবং অনিশ্চিত বোধ করা স্বাভাবিক। এগুলি ব্যতিক্রমী পরিস্থিতি, মিঃ ল্যাম্বে বলেছিলেন। তবে তাদের আরও জানা উচিত যে তারা একা নন» »» »»
তিনি আরও যোগ করেন, “শিক্ষক সমিতি প্রাদেশিক সরকারের সাথে কাজ করে তা নিশ্চিত করার জন্য যে খাতটির শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীরা তাদের প্রয়োজনীয় সহায়তা পান।” আমি জানি যে আমরা একসাথে আরও শক্তিশালী হব এবং সবকিছু পুনর্নির্মাণ করবে। »»
জোলেন ও’কনেল সেন্ট-জনের শহরতলিতে স্বর্গের তাঁর বাড়িতে কাজ করতে গিয়েছিলেন, যখন তিনি প্যাডির পুকুরে বনের আগুন থেকে ধোঁয়া উঠতে দেখলেন। তার তিন কন্যা – 13 বছরের দুটি এবং 10 বছরের মধ্যে একটি – বাড়িতে ছিল।
এটি কেবল অবিশ্বাস, আপনি সত্যিই এটিকে বন্ধ করে দেন, বিশেষত যখন আপনি আপনার বাচ্চাদের বাড়িতে যাওয়ার কথা ভাবেন যারা সম্ভবত ভয় পান। আপনার বাচ্চাদের যখন এই সমস্ত সামাজিক নেটওয়ার্কগুলিতে থাকে তখন যা ঘটছে তা থেকে রক্ষা করা খুব কঠিন।
জোলিন ও’কনেল
মিআমি ও’কনেল, তার স্বামী, তাদের কন্যারা এবং তাদের কুকুর, তাদের হ্যামস্টার এবং তাদের লড়াইয়ের মাছ – সাঁতার শ্যাডে – গত সপ্তাহে তিন দিনের জন্য সরিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছিল। তারা অন্য একটি সরানো পরিবারের সাথে এক বন্ধুর সাথে থাকল।
তিনি বলেছিলেন যে তিনি শান্ত থাকার জন্য এবং তার মেয়েদের তাদের নিজের ভয় কাটিয়ে উঠতে সহায়তা করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন। মিআমি ও’কনেল তাদের কার্ডগুলি দেখিয়েছিল যাতে তারা দেখতে পাবে যে তাদের বাড়ির সাথে আগুনের তুলনা করা হয়েছে। তিনি তাদের তথ্যের নির্ভরযোগ্য উত্সগুলি খুঁজে পেতে এবং অনলাইন জল্পনা এবং তাদের বন্ধুদের গুজব সহ বিশৃঙ্খলা এড়াতে সহায়তা করেছিলেন।
“আমি খুব বাস্তববাদী ছিলাম, আমি কেবল প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলাম। যখন আপনার বন্ধুরা জিনিসগুলি বলে বা আপনাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে, আমাদের দেখুন, তিনি বলেন, এটি শান্ত থাকা অপরিহার্য, তবে আপনার বাচ্চাদের সাথে বাস্তববাদী» »» »
নিউফাউন্ডল্যান্ডের গ্রামীণ অঞ্চলের স্কুলগুলি তাদের শহরগুলির জন্য আকর্ষণের খুঁটি, মিঃ ল্যাম্বে ব্যাখ্যা করেছিলেন, যা ক্যাবোট একাডেমির ক্ষতি পশ্চিম উপসাগরের জন্য আরও ধ্বংসাত্মক করে তোলে, যার প্রায় 395 জন বাসিন্দা রয়েছে। তবে এর অর্থ হ’ল ক্যাবোট একাডেমির শিক্ষার্থীরা ঘন ঘন নতুন স্কুলগুলি, শক্ত সম্প্রদায় দ্বারা সমর্থিত যা তাদের সুরক্ষা এবং মঙ্গল নিশ্চিত করবে।
মিঃ ল্যাম্বে বলেছিলেন, “তাদের স্বাগত জানাতে এবং তাদের ভালবাসার জন্য স্কুল সম্প্রদায়ের উদ্বোধন, সেইসাথে আমাদের প্রাদেশিক শিক্ষকরা এই শিক্ষার্থীদের (…) এর ভালভাবে যত্ন নেওয়া হয়েছে তা নিশ্চিত করার জন্য যে সহানুভূতি দেখাবে তা এই শিশুদের আবার স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করার জন্য প্রয়োজনীয় হবে,” মিঃ ল্যাম্বে বলেছিলেন।