দ্য নিউ ইয়র্ক পোস্ট মিডিয়া গ্রুপ সোমবার ঘোষণা করা সংস্থাটি ঘোষণা করেছে, ক্যালিফোর্নিয়া পোস্ট নামে পরিচিত ২০২26 সালে একটি নতুন উদ্যোগ চালু করবে।
ক্যালিফোর্নিয়া পোস্ট পাঠকদের “নির্ভীক, সাধারণ জ্ঞান সাংবাদিকতা, সেলিব্রিটি এবং বিনোদন সংবাদ, বিশ্বমানের ক্রীড়া প্রতিবেদন এবং কিংবদন্তি নিউইয়র্ক পোস্ট থেকে প্রত্যাশিত কিংবদন্তি কভার-তবে একটি স্বতন্ত্র ক্যালিফোর্নিয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে” এই ঘোষণা অনুসারে একটি অনন্য এবং অপরিহার্য সংমিশ্রণ সরবরাহ করবে।
“লস অ্যাঞ্জেলেস এবং ক্যালিফোর্নিয়া অবশ্যই জন্ডিসড, জেড সাংবাদিকতার প্রতিষেধক হিসাবে পোস্টের একটি দৈনিক ডোজ প্রয়োজন যা দুঃখের সাথে প্রসারিত হয়েছে। আমরা শহর ও রাজ্যের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে রয়েছি, এবং সন্দেহ নেই যে এই পোস্টটি গুরুতর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, যারা গুরুতর প্রতিবেদনে এবং আলোকিত পাঠকদের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে, যারা চাহিদা পিপিটিভের উপর নির্ভরশীল,” রবার্টকে চাহিদা ও পিপ্টে ডেকে দেখাবে।
থম্পসন আরও বলেছিলেন, “আমি এও সন্তুষ্ট যে কিথ পুলের রেমিটটি প্রসারিত হচ্ছে, কারণ তিনি এখন কেবল নিউইয়র্ক নয়, ক্যালিফোর্নিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বিশ্ব এবং সম্ভবত মঙ্গল গ্রহকে covering াকতে দায়বদ্ধ থাকবেন।”
লস অ্যাঞ্জেলেসে সদর দফতর হবে ক্যালিফোর্নিয়া পোস্টটি এমন সামগ্রী সরবরাহ করবে যা মোবাইল এবং ডেস্কটপ সাইট, ভিডিও, অডিও, সোশ্যাল মিডিয়া এবং একটি দৈনিক মুদ্রণ সংস্করণ সহ একাধিক প্ল্যাটফর্ম এবং ফর্ম্যাটগুলিতে প্রদর্শিত হবে।
“এটি আমাদের জাতীয় ব্র্যান্ডের পরবর্তী প্রকাশ,” পোস্ট সম্পাদক-চিফ কিথ পুল বলেছেন।
“ক্যালিফোর্নিয়া দেশের সর্বাধিক জনবহুল রাষ্ট্র, এবং এটি বিনোদন, এআই বিপ্লব এবং উন্নত উত্পাদন-একটি ক্রীড়া পাওয়ার হাউস উল্লেখ করার জন্য নয়। তবুও অনেক গল্প বলা হচ্ছে না, এবং অনেকগুলি দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিনিধিত্ব করা হচ্ছে না। ক্যালিফোর্নিয়া পোস্টের সাথে আমরা মেট্রোপলিটন জার্নালিজমের কাছে একটি সাধারণ জ্ঞান, ইস্যু-ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আসব,” পাইওলিটন জার্নালিজমের কাছে ইস্যু-ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আসব। ” “আমরা আমাদের পাঠকরা সবচেয়ে বেশি যত্নশীল গল্পগুলি বলব, তবে অন্যরা উপেক্ষা করে, এবং আমরা প্রিন্ট, ডিজিটাল এবং প্ল্যাটফর্মগুলি জুড়ে যেখানে শ্রোতারা আজ থাকেন সেখানে স্পষ্টতা এবং আমাদের ট্রেডমার্কের দৃ iction ় বিশ্বাসের সাথে এটি করব” ”
ক্যালিফোর্নিয়া পোস্ট নিউ ইয়র্ক পোস্ট মিডিয়া গ্রুপের অধীনে একটি পৃথক সত্তা হিসাবে কাজ করবে এবং ২০২26 সালের শুরুর দিকে চালু হবে। এনওয়াইপিএমজি নিউজ কর্পোরেশনের প্রবীণ নিক প্যাপসকে ক্যালিফোর্নিয়ার পোস্টের সম্পাদক-ইন-চিফ হিসাবে নিয়োগ করেছে।
পুল বলেছেন, “নিক পেপসকে পোস্ট পরিবারে স্বাগত জানাতে আমিও শিহরিত।” “নিকের গল্পগুলির জন্য নিকের গভীর ধারণা রয়েছে, লস অ্যাঞ্জেলেসকে কী টিক দেয় এবং এই প্রাণবন্ত বাজারে পোস্টের অনন্য ভয়েস প্রয়োগ করার ক্ষমতা কী তা বোঝার একটি বোঝাপড়া রয়েছে।”
নিউইয়র্ক পোস্ট মিডিয়া গ্রুপের সিইও শান জিয়ানকোলা বলেছেন, পোস্টের সামগ্রী ইতিমধ্যে “কর্নার স্টোর থেকে কর্নার অফিসে সর্বত্র” পড়া হয়েছে এবং নতুন উদ্যোগটি এই গোষ্ঠীর নাগালের প্রসারকে প্রসারিত করবে।
জিয়ানকোলা বলেছিলেন, “নিউজে আমাদের প্রত্যক্ষ ও সরল-কথিত পদ্ধতির জন্য আমরা কয়েক মিলিয়ন দ্বারা বিশ্বাসী, এবং নিউইয়র্ক পোস্টটি ২০০ বছর ধরে নিউইয়র্কের জনগণের কণ্ঠস্বর হয়ে দাঁড়িয়েছে। ক্যালিফোর্নিয়া একটি প্রাণবন্ত, গতিশীল বাজার যেখানে আমাদের অনন্য সাংবাদিকতার নীতিগুলি অর্থবহ উপায়ে শ্রোতাদের অনুরণন করবে এবং জড়িত করবে,” জিয়ানকোলা বলেছিলেন।
