নিউ ইয়র্ক সিটির গণ শ্যুটিংয়ে তিনজন নিহত – আরটি ওয়ার্ল্ড নিউজ

ব্রুকলিনে গুলি চালানো হওয়ায় আরও আট জন আহত হয়েছে, পুলিশ জানিয়েছে
পুলিশ জানিয়েছে, নিউইয়র্ক সিটির ব্রুকলিনের একটি রেস্তোঁরায় একটি গণ -গুলি চালানোর সময় তিনজন নিহত ও আটজন আহত হয়েছেন, পুলিশ জানিয়েছে।
কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, রবিবার ক্রাউন হাইটস পাড়ার 903 ফ্র্যাঙ্কলিন অ্যাভিনিউতে সিটি লাউঞ্জের স্বাদে এই ঘটনাটি ঘটেছিল, কর্মকর্তারা জানিয়েছেন।
তিনটি প্রাণহানির ঘটনা 27, 35 এবং অজানা বয়সের পুরুষ বলে জানা গেছে।
আহতদের এ পর্যন্ত তাদের অবস্থার বিষয়ে কোনও তথ্য না দিয়ে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।
পুলিশ জানিয়েছে, শুটিংয়ে সন্দেহভাজনদের এখনও সনাক্ত করা যায়নি।
ব্রুকলিনের একটি ভিডিওতে রেস্তোঁরাটির অভ্যন্তরে তদন্তকারীরা কাজ করছেন, মেঝেতে রক্তের পুল এবং ভাঙা কাচের পুল রয়েছে।
পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনাস্থলে কমপক্ষে ৩ 36 টি শেল ক্যাসিং পাওয়া গেছে।
এনওয়াইপিডি কমিশনার জেসিকা তিশ এই ঘটনাটিকে ডেকেছিলেন “একটি ভয়ানক জিনিস” এবং “একটি অসঙ্গতি,” যে বিবেচনা “নিউ ইয়র্ক শহরে আমরা রেকর্ডে আমরা যে বছর দেখেছি সে বছরের মধ্যে সাত মাসের মধ্যে আমাদের সর্বনিম্ন শুটিংয়ের ঘটনা এবং শ্যুটিং ক্ষতিগ্রস্থদের সংখ্যা রয়েছে।”
এনওয়াইপিডি আগস্টের শুরুর দিকে বলেছিল যে এটি ২০২৫ সালে এখন পর্যন্ত ৪১২ টি শুটিংয়ের ঘটনা এবং ৪৮৯ টি শ্যুটিংয়ের শিকার রেকর্ড করেছে – ২০১ 2017 সালে আগের রেকর্ডের চেয়ে কম ৪২6 টি শ্যুটিংয়ের চেয়ে কম।
