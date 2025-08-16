You are Here
নিউ জার্সির লোকটি কেন্ডাল জেনার লুকালাইক চ্যাটবোটের সাথে দেখা করার পথে মারা যায়
নিউ জার্সির লোকটি কেন্ডাল জেনার লুকালাইক চ্যাটবোটের সাথে দেখা করার পথে মারা যায়

নিউ জার্সি ম্যান
এআই চ্যাটবোটের সাথে দেখা করার পথে মারা যায়

প্রকাশিত

নিউ জার্সির এক ব্যক্তি তার মতো দেখতে এমন একটি চ্যাটবটের সাথে দেখা করার পথে মারা গিয়েছিলেন কেন্ডাল জেনার … এবং, তার পরিবার জোর দিয়েছিল যে এটি ঘটেছে কারণ এআই একাধিকবার বলেছিল এটি একজন সত্যিকারের ব্যক্তি।

থংবুউ ওয়াংব্যান্ডু-76 76 বছর বয়সী ব্যক্তি তার বন্ধুবান্ধব এবং পরিবারকে “বাউ” নামে পরিচিত-তিনি একটি পার্কিংয়ে পড়ার পরে মার্চ মাসে মারা গিয়েছিলেন … এবং, তার পরিবার এটি জানিয়েছে রয়টার্স এই সপ্তাহে যে তিনি “বিগ সিস বিলি” এর সাথে দেখা করতে যাচ্ছিলেন, বোনের পরামর্শ দেওয়ার জন্য মেটা প্ল্যাটফর্মের তৈরি একটি এআই চ্যাটবোট।

থংবিউ ওয়াংব্যান্ডু সাব ফেসবুক সোয়াইপ

মেটা প্ল্যাটফর্মগুলি প্রকল্পে জেনারের সাথে সহযোগিতা করেছিল যাতে এটি তার অনুরূপতা বহন করে … যদিও তারা বলে যে এটি কেন্ডাল বলে দাবি করে না। এটি প্রদর্শিত হয় কেন্ডাল প্রকল্পের প্রতিদিনের সাথে জড়িত নয়।


যাইহোক, বুয়ের পরিবার বলেছে যে তিনি চ্যাটবোটের সাথে বার্তা বিনিময় করছিলেন এবং – তিনি অতীতে যে স্ট্রোকের কারণে ছিলেন – তারা বলে যে তিনি সঠিকভাবে ভাবছেন না এবং আসলে বটের সাথে দেখা করতে গিয়েছিলেন।

পরিবারটি চ্যাটবট এবং বিউয়ের মধ্যে কথিত বার্তাগুলি ভাগ করে নিয়েছে যেখানে এটি বলছে যে বুউ এটিকে ব্লাশ করে তোলে, এটি সাক্ষাতের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করে এবং এটি তাকে একটি ঠিকানা দেয়। “123 মেইন স্ট্রিট, অ্যাপার্টমেন্ট 404 এনওয়াইসি” ঠিকানাটি – যা জেনেরিক ঠিকানা বলে মনে হতে পারে তবে কুইন্সে একটি 123 মেইন স্ট্রিট রয়েছে।

বুয় স্পষ্টতই বিলির সাথে দেখা করার জন্য রাতে স্যুটকেস নিয়ে রুটজার্স বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে একটি পার্কিং লট দিয়ে ছুটে যাচ্ছিলেন। তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল এবং মস্তিষ্কের মৃত ঘোষণা করা হয়েছিল এবং তার পরিবার প্লাগটি টানার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল।

বুয়ের স্ত্রী এবং কন্যা রয়টার্সকে বলেছিলেন যে তারা বিরোধী নয় … তবে, বট ব্যবহারকারীদের সাথে যেভাবে কথা বলছে তা নিয়ে তারা উদ্বিগ্ন-বারবার একজন সত্যিকারের ঠিকানা সহ একজন সত্যিকারের ব্যক্তি বলে দাবি করা সহ যিনি সত্যিই কারও মুখোমুখি হতে পারেন।

রয়টার্স বলেছেন যে মেটা চ্যাটবট সম্পর্কিত ব্যবহারকারীদের এটি সত্যিকারের ব্যক্তি বা রোমান্টিক কথোপকথন শুরু করার বিষয়ে প্রশ্নের উত্তর দেয়নি।

