You are Here
নিউ জার্সি পাথ ট্রেন ফায়ার যাত্রীদের ধোঁয়া ভরা গাড়ি পালাতে বাধ্য করে
News

নিউ জার্সি পাথ ট্রেন ফায়ার যাত্রীদের ধোঁয়া ভরা গাড়ি পালাতে বাধ্য করে

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!

সোমবার সকালে নিউ জার্সির একটি পাথ ট্রেনের নীচে একটি আগুন লেগেছিল এবং যাত্রীদের ধূমপান ভরা গাড়ি থেকে পালিয়ে যেতে পাঠিয়েছিল।

নিউইয়র্কের বন্দর কর্তৃপক্ষ এবং নিউ জার্সির জানিয়েছে, জ্বলজ্বলটি নিউপোর্ট পাথ স্টেশনে একটি পূর্ব দিকের ট্রেনের অধীনে শুরু হয়েছিল।

কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, ধোঁয়ায় ভরা ট্রেন এবং যাত্রীদের প্ল্যাটফর্মে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।

কর্তৃপক্ষের মতে বেশ কয়েকজনকে ধোঁয়া নিঃশ্বাসের জন্য চিকিত্সা করা হয়েছিল।

উত্তাপের তরঙ্গের মাঝে টানেলের মধ্যে কোনও এসি না করে আটকে যাওয়ার পরে এমট্রাক প্রতিক্রিয়া জানায়

পাথ ট্রেনের যাত্রীরা নিউ জার্সির নিউপোর্টে একটি পাতাল রেল স্টেশন সরিয়ে নেওয়ার পরে, সোমবার, 4 আগস্ট, 2025 -এ একটি ট্রেন গাড়ি ডুবিয়ে দেওয়ার পরে। (গল্পের মাধ্যমে জোসেফ নিখিল রেড্ডি)

গাড়িগুলির ভিতরে থেকে ভিডিওতে দেখা গেছে যে তারা স্টেশনে গাড়ির দরজা খোলার চেষ্টা করার সাথে সাথে যাত্রীরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিল।

“সরানো, সরানো, সরানো!” একজন যাত্রী চিৎকার শোনা যায়।

সোমবার, 4 আগস্ট, 2025 এ নিউ জার্সির নিউপোর্টে ধোঁয়া একটি পাতাল রেল ট্রেন গাড়ি পূরণ করে। (গল্পের মাধ্যমে জোসেফ নিখিল রেড্ডি)

সন্দেহভাজন ভয়াবহ এনওয়াইসি রাশ-ঘন্টা সাবওয়ে ছুরিকাঘাত করে গ্রেপ্তার হয়েছে যে আহত 2

প্ল্যাটফর্মের ভিডিওতে দেখানো হয়েছে যে ট্র্যাকের গাড়িগুলির নীচে থেকে আগুনের শিখা ছড়িয়ে পড়ে।

আগুনটি হোবোকেন-ডাব্লুটিসি এবং জেএসকিউ -33 তম স্ট্রিট লাইনগুলি স্থগিত করেছে, যার জন্য মাথা ব্যথা তৈরি করা হয়েছে যাত্রী

ফক্স নিউজ অ্যাপ্লিকেশন পেতে এখানে ক্লিক করুন

দমকল কর্মকর্তারা ঘটনাস্থলে ছিলেন, এবং আগুনের কারণ তদন্তাধীন ছিল।

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts