নিউ জার্সি পাথ ট্রেন ফায়ার যাত্রীদের ধোঁয়া ভরা গাড়ি পালাতে বাধ্য করে

সোমবার সকালে নিউ জার্সির একটি পাথ ট্রেনের নীচে একটি আগুন লেগেছিল এবং যাত্রীদের ধূমপান ভরা গাড়ি থেকে পালিয়ে যেতে পাঠিয়েছিল।
নিউইয়র্কের বন্দর কর্তৃপক্ষ এবং নিউ জার্সির জানিয়েছে, জ্বলজ্বলটি নিউপোর্ট পাথ স্টেশনে একটি পূর্ব দিকের ট্রেনের অধীনে শুরু হয়েছিল।
কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, ধোঁয়ায় ভরা ট্রেন এবং যাত্রীদের প্ল্যাটফর্মে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।
কর্তৃপক্ষের মতে বেশ কয়েকজনকে ধোঁয়া নিঃশ্বাসের জন্য চিকিত্সা করা হয়েছিল।
গাড়িগুলির ভিতরে থেকে ভিডিওতে দেখা গেছে যে তারা স্টেশনে গাড়ির দরজা খোলার চেষ্টা করার সাথে সাথে যাত্রীরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিল।
“সরানো, সরানো, সরানো!” একজন যাত্রী চিৎকার শোনা যায়।
প্ল্যাটফর্মের ভিডিওতে দেখানো হয়েছে যে ট্র্যাকের গাড়িগুলির নীচে থেকে আগুনের শিখা ছড়িয়ে পড়ে।
আগুনটি হোবোকেন-ডাব্লুটিসি এবং জেএসকিউ -33 তম স্ট্রিট লাইনগুলি স্থগিত করেছে, যার জন্য মাথা ব্যথা তৈরি করা হয়েছে যাত্রী।
দমকল কর্মকর্তারা ঘটনাস্থলে ছিলেন, এবং আগুনের কারণ তদন্তাধীন ছিল।