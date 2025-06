নিউ দক্ষিণ কোরিয়ার রাষ্ট্রপতি বলেছেন যে তিনি উত্তরের সাথে সংলাপ শুরু করবেন

ডেমোক্র্যাটিক পার্টির প্রগতিশীল প্রার্থী লি জা-মায়ুং, যিনি দক্ষিণ কোরিয়ায় রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে জয়ী, মঙ্গলবার গ্যারান্টি দিয়েছিলেন যে তিনি “দ্য পিসফুল উপদ্বীপ” তৈরি করবেন এবং “যুদ্ধ ছাড়াই শান্তি তৈরির জন্য উত্তর কোরিয়ার সাথে কথোপকথন শুরু করবেন।”







লি জা-মায়ুং দক্ষিণ কোরিয়ার রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন ছবি: এএনএসএ / এএনএসএ – ব্রাসিল

সরকারী তথ্যের অনুপস্থিতিতে, দেশের তিনটি সম্প্রচারক দ্বারা পরিচালিত একটি ব্যালট বক্স জরিপে লিকে ৫১..7% ভোটের সাথে দেখায়, অন্যদিকে ডানপন্থী জনপ্রিয় পাওয়ার পার্টির প্রাক্তন শ্রমমন্ত্রী কিম মুন-সু-এর ৩৯.৩% রয়েছে এবং ইতিমধ্যে পরাজয় স্বীকৃতি পেয়েছে।

স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের উদ্ধৃতি দিয়ে তাঁর সমর্থকদের সাথে কথা বললে লি জোর দিয়েছিলেন যে তিনি কিম জং-উনের নেতৃত্বে রাজ্যের সাথে “সহ-দক্ষতার” একটি পদক্ষেপ অনুসরণ করবেন।

প্রগতিশীল আরও যোগ করেছেন যে “এটি নিশ্চিত করবে যে কোনও সামরিক অভ্যুত্থান হবে না” এবং এটি তার দখলের প্রথম দিন থেকে “অর্থনীতি পুনরুদ্ধার করতে কাজ করবে।”

The election in South Korea was summoned after the impeachment of President Yoon Suk-Youol, deposed of office last April, in a case for decreed martial law in December 2024, as it sought to suspend the prerogatives of the democratic regime, but lasted only a few hours. ।