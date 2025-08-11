You are Here
নিউ হ্যাম্পশায়ার ক্যাসিনো 'বিট দ্য চ্যাম্প' টুর্নামেন্টের উইকএন্ড চালু করেছে
নিউ হ্যাম্পশায়ার ক্যাসিনো ‘বিট দ্য চ্যাম্প’ টুর্নামেন্টের উইকএন্ড চালু করেছে

নিউ হ্যাম্পশায়ারের রচেস্টারে লিলাক ক্লাব ক্যাসিনো রয়েছে ঘোষণা এই সপ্তাহে অনুষ্ঠিত হবে একটি নতুন ‘চ্যাম্প’ তিন দিনের টুর্নামেন্ট।

ক্যাসিনো পোকার খেলোয়াড় ফিল হেলমুথকে স্বাগত জানাবে, যিনি পোকার চ্যাম্পিয়নদের 17 বারের বিশ্ব সিরিজ, লোকেরা তার সাথে দেখা করার এবং সম্ভাব্যভাবে তার বিপক্ষে খেলার সুযোগ পেয়েছে।

শুক্রবার (১৫ আগস্ট), ইভেন্টটি প্রথম দিকে টুর্নামেন্টের সাথে শুরু হয় $ 1,200 বাই-ইনগুলি সকাল 9 টা থেকে খোলা এবং পোকার খাঁচায় সকাল 1 টার ভোরের দিকে। সন্ধ্যায়, লোকেরা একটি মিলন এবং শুভেচ্ছা এবং বইয়ের স্বাক্ষর চলাকালীন পোকার প্লেয়ারের সাথে দেখা করতে পারে।

এটি তখন শনিবার (16 আগস্ট) এ যে মূল শিরোনাম ইভেন্টটি শুরু হবে, ‘বিট দ্য চ্যাম্প’ নামে পরিচিত। একটি ছয়-চিত্রের পুরষ্কার পুল থাকবে এবং চ্যাম্পটি ছিটকে থাকা খেলোয়াড়রা অতিরিক্ত $ 500 নগদ বোনাস পাবেন।

ফিল হেলমুথ ক্যাসিনো টুর্নামেন্টে পরাজিত চ্যাম্প

গ্রানাইট স্টেট গেমিং অ্যান্ড আতিথেয়তার চিফ অপারেটিং অফিসার এরিক বার্বারো বলেছেন, “এটি কেবল একটি টুর্নামেন্ট নয়, এটি সম্পূর্ণ নিমজ্জনমূলক বিনোদন অভিজ্ঞতা।”

“ফিল হেলমুথের মতো লিলাক ক্লাব ক্যাসিনোতে বিশ্বব্যাপী পোকার আইকন আনার ফলে বিশ্ব-মানের মুহুর্তগুলি সরবরাহ করার জন্য আমাদের চলমান প্রতিশ্রুতি প্রতিফলিত করে যা ব্যতিক্রমী আতিথেয়তার সাথে প্রতিযোগিতামূলক শক্তিকে মিশ্রিত করে। আমরা এই অঞ্চল জুড়ে রোচেস্টার সম্প্রদায় এবং পোকার ভক্তদের অফার করতে পেরে গর্বিত।”

রবিবার, ক্যাসিনো ফিল হেলমুথের সাথে একটি সরাসরি নগদ গেমের হোস্ট করছে। খেলোয়াড়দের রিয়েল টাইমে তাঁর কাছ থেকে বসার সুযোগ থাকবে।

লিলাক ক্লাব ক্যাসিনো কেবল এই বছরের শুরুর দিকে মার্চ মাসে খোলা হয়েছিল, এতে 200 টিরও বেশি স্লট মেশিন, টেবিল গেমস, রুলেট এবং একটি উত্সর্গীকৃত 12-টেবিল পোকার রুম রয়েছে। ক্যাসিনোর পাশাপাশি, সংস্থাটিতে একটি গ্যাস্ট্রোপব স্টাইলের রেস্তোঁরাও রয়েছে। এর লক্ষ্য রয়েছে আধুনিক গেমিংকে একটি সামাজিক পরিবেশের সাথে একত্রিত করা, ব্র্যান্ডের সাথে উইকএন্ডে লাইভ ব্যান্ড এবং ডিজে হোস্টিং করা।

বৈশিষ্ট্যযুক্ত চিত্র: লিলাক ক্লাব ক্যাসিনো প্রেস রিলিজের ক্রেডিট

