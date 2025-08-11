You are Here
নিকি মিনাজ সোশ্যাল মিডিয়া সারির জন্য ডেজ ব্রায়ান্টের কাছে ক্ষমা চেয়েছেন
নিকি মিনাজ এবং ডেজ ব্রায়ান্ট তাদের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে কথার যুদ্ধে যুদ্ধের আহ্বান জানিয়েছেন।

দু’জন প্রাথমিকভাবে রক নেশন যারা ব্রায়ান্টকে তার খেলার দিন থেকে প্রতিনিধিত্ব করেছেন তাদের সাথে করণীয় সমস্ত কিছুর বিরুদ্ধে মিনাজের যুদ্ধের বিষয়ে লড়াই শুরু করেছিলেন।

ঘরোয়া সহিংসতার উল্লেখ, মিনাজের স্বামীর ধর্ষণের দোষী সাব্যস্ত হওয়া এবং লড়াইয়ের চ্যালেঞ্জকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য পিছনে পিছনে দ্রুত এগিয়ে যায়।

যাইহোক, শান্ত মাথাগুলি এখন সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রাক্তন ডালাস কাউবয় লেখার সাথে বিজয়ী হয়েছে: “কিছু জি বিষ্ঠা @নিকিমিনাজে আমি সত্যিই একে অপরের মধ্যে যে ভুল বোঝাবুঝি করেছি তা পছন্দ করি না … আমি আপনার স্বামীর অতীতকে আনার জন্য কেবল একটি লজ্জাজনক বিষয়গুলি এবং আমার সাথে কাজ করি যারা আমার সাথে কাজ করে এবং আমার সাথে রয়েছে আমি আমার সাথে কাজ করি। বোকা বিষ্ঠা নিয়ে তর্ক করুন।

এই অনুভূতিটি মিনাজ ফিরে এসেছিলেন যিনি লিখেছেন: “প্রভু আপনাকে শান্তি দেবেন, দেজ। কিছুই আমাকে জবাবদিহিতার জনসাধারণের প্রদর্শনের চেয়ে কাউকে শ্রদ্ধা করে না। আমি আপনার ক্ষমা প্রার্থনা করি। আমি যদি আপনাকে অসন্তুষ্ট করে থাকি তবে আমিও ক্ষমা চাইছি। আপনি যদি এই লড়াই করতে চান তবে তিনি তাদের হাত পেয়েছেন Hely গুরুত্ব সহকারে, সর্বোপরি, সর্বোপরি।”

ব্রায়ান্ট এর আগে শব্দের একটি সামাজিক মিডিয়া যুদ্ধে মিশে যাওয়ার জন্য তার ভক্তদের কাছে ক্ষমা চেয়েছিলেন।

তিনি লিখেছেন: “আমি ইন্টারনেটে ক্র্যাশ হয়ে যাওয়া লোকদের ক্ষেত্রে নেই I অজুহাত। “

সারিটিও 50 শতাংশ ওজনের দিকে পরিচালিত করে।

ইনস্টাগ্রামে মুছে ফেলা পোস্টের পর থেকে, 50 ব্রায়ান্ট সম্পর্কে তার একটি “বীপ বীপ” সহযোগীর টুইটগুলির একটি স্ক্রিনশট আপলোড করেছেন এবং লিখেছেন: “ডাব্লুটিএফ এখানে চলছে। নিক্কি এই লোকদের উপর ব্ল্যাকিং করবেন।”



