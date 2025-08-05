নিকি মিনাজ স্বামীর উপরে এনএফএল কিংবদন্তির সাথে সারিবদ্ধ হয়ে যায়

নিকি মিনাজ এনএফএল কিংবদন্তি, ডেজ ব্রায়ান্টের সাথে উত্তপ্ত সোশ্যাল মিডিয়া স্পটে প্রবেশ করেছেন।
ব্রায়ান্ট, যিনি আরওসি নেশন দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করেছেন, ডালাস কাউবয়দের মালিক জেরি জোন্সকে ডেকেছিলেন, তিনি যেভাবে দলটি চালাচ্ছেন এবং চুক্তির আলোচনার জন্য চুক্তি করেছেন, মিনাজ নিজেকে সারিটিতে প্রবেশ করিয়েছিলেন।
তিনি এক্স -তে লিখেছেন: “আমরা কীভাবে একটি খেলা খেলি? প্রতিবার আপনি যখন ‘জেরি জোন্স’ বা ‘এনএফএল’ গল্পের সময়টি করেন, আমি আমার নিজের একটি ‘গল্পের সময়’ করব,” যোগ করার আগে: “আমার সমস্ত গল্পই রোক নেশন, জয়েজ এবং কথিত বর্ণবাদী দেশী পেরেজ, রোক নেশন সিইও সম্পর্কে হবে। আমি আশা করি আপনি আপনার বিধিগুলি পুরোপুরি বুঝতে পেরেছেন।”
মিনাজ তখন ব্রায়ান্ট তার মাকে লাঞ্ছিত করার অভিযোগের সময় উল্লেখ করেছিলেন: “আপনার মাকে মারধর করুন এবং তারপরে দেশিরি পেরেজ ও জয়েজকে জিজ্ঞাসা করুন কেন তারা অভিযোগ করেছেন যে তারা এতগুলি কালো পিপিএল -এ তাদের নিজের পকেট এবং অস্ত্রবাদকে তাদের মায়ের কাছে রেখেছিলেন, তখন তাদের মাকে ব্ল্যাক ব্লাইন্ড করে রাখবেন না।”
আমি আমার পুরো ক্যারিয়ারে মিথ্যা কথা বলেছি তাই আমি এই সমস্ত ছিটেফোঁটা শোনার চেষ্টা করছি না..আমি ভেবেছিলাম যে আমরা সত্য কথা বলছি .. আমি সেই মজার ছিটে সব খেলি না … সেই 10 মিলিয়ন নগদ পেতে যাও .. আমি সেই নিগগাটিকে আপনার সামনে ঠিক বাইরে রেখে দেব .. এবং এটি লাইফ দুশ্চরিত্রার জন্য আরওসি
– দেজ ব্রায়ান্ট (@ডিজব্রায়্যান্ট) আগস্ট 4, 2025
ব্রায়ান্ট দাবিগুলি অস্বীকার করে এবং মিনাজকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাকে দোষী সাব্যস্ত ধর্ষকের সাথে বিয়ে করেছিলেন: “বলুন আমি কারাগারে যাইনি বা আমার মামাকে স্পর্শ করিনি .. আমি নিজেকে রক্ষা করছিলাম .. আমি আমার ত্বক থেকে তার নখগুলি সরিয়ে ফেললাম .. লোকেরা জানে যে আমি ডালাসে কিছু কুরির সাথে কথা বলছিলাম .. আমি আপনার স্বামীকে কীভাবে দেখছিলাম না .. আমি আপনার স্বামীকে কীভাবে দেখছিলাম না” আপনি কীভাবে যৌন সম্পর্কের সাথে থাকি না।
মিনাজ তখন ব্রায়ান্টকে তার স্বামী কেনেথ পেটির সাথে লড়াই করার জন্য 10 মিলিয়ন ডলার অফার করেছিলেন: “আপনি এটি নিয়ে এসেছেন বলে আমি খুব খুশি। আপনি যদি আপনার নিজের মাকে পরাজিত করার পর থেকে আপনি তার সাথে লড়াই করতে এবং লড়াই করতাম তবে আমি আপনাকে 10 মিলিয়ন নগদ দেব।”
প্রাক্তন ডালাস কাউবয় মেনে নিতে পেরে আরও বেশি খুশি ছিলেন: “আমি আমার পুরো ক্যারিয়ারে মিথ্যা কথা বলেছি তাই আমি এই সমস্ত কথা শুনতে চেষ্টা করছি না..আমি ভেবেছিলাম যে আমরা সত্য কথা বলছি .. আমি সেই মজার ছিটে সব খেলি না … সেই 10 মিলিয়ন নগদ অর্জন করবো .. আমি আপনার সামনে এই নিগগাটি স্টম্প আউট করব .. এবং এটি জীবন দুশ্চরিত্রের জন্য রোক।”
ব্রায়ান্ট পরে তার ছোট ভক্তদের কাছে ক্ষমা চেয়েছিলেন: “আমি ইন্টারনেটে ক্র্যাশ হয়ে যাওয়া লোকদের ক্ষেত্রে নেই। আমি মানুষকে বিরক্ত করি না..আমি কখনই করি না। আমি কেবল আমার ছেলের বিষয়ে পোস্ট করছিলাম। আমি সেই সময়টি যে বাচ্চাদের কাছে অনুসরণ করতে পারি তার চেয়ে বেশি যত্ন নিতে চাইলে আমি তাদের কাছে ক্ষমা চাইছি..আমরা প্রত্যেককেই তৈরি করতে পারি..আমরা প্রত্যেককেই তৈরি করতে পারি..আই যুদ্ধটি কত বড় … কোন অজুহাত নেই। “