হলিউড তারকাদের মধ্যে রয়েছেন পর্তুগালের দিকে যাত্রা করছেন নিকোল কিডম্যান এবং স্বামী কিথ আরবান। স্থানীয় পর্তুগিজ মিডিয়া আউটলেট সিক নটসিয়াসের মতে, 58 বছর বয়সী একাডেমি পুরষ্কারপ্রাপ্ত অভিনেত্রী দেশে আবাসের জন্য আবেদন করেছেন, সেখানে আরও বেশি সময় ব্যয় করার পরিকল্পনা রয়েছে। অন-স্ক্রিন তারকাটি শহরের একটি ধনী অংশে একটি ব্যক্তিগত জেট থেকে সরে যাওয়ার জন্য দেখা গেছে। তিনি পর্তুগালের বিলাসবহুল কস্টেটারার গল্ফ এবং ওশান ক্লাবে একটি বাড়ি কিনছেন বলে মনে করা হয়। নিকোল লিসবনের বাইরে 100 মাইলেরও কম সময়ের সদস্য-কেবলমাত্র বিলাসবহুল সম্প্রদায় ক্যাসাকাইস শহরে গৃহ-শিকার করছে বলে জানা গেছে। রাজকন্যা ইউজেনির একটি বাড়ি রয়েছে বলে রাজপরিবারের সাথে এই অঞ্চলের লিঙ্ক রয়েছে। এছাড়াও, প্রিন্স হ্যারি এবং মেঘান মার্কেল 2024 সালে সেখানে একটি বাড়ি কিনেছেন বলে গুজব রইল, নিউইয়র্ক পোস্ট জানিয়েছে।
যদিও কস্টেটেরেরা গল্ফ এবং ওশান ক্লাব পর্তুগালের ধনী দর্শকদের মধ্যে প্রিয়, স্থানীয়রা গুগল রিভিউগুলির একটি স্ট্রিংয়ে এই অঞ্চলে পরিবর্তনগুলি সম্পর্কে তাদের হতাশা ভাগ করে নিয়েছে। একজন অভিযোগ করেছেন: “এটি তৈরি করার সবচেয়ে খারাপ সিদ্ধান্ত। আমি এখানে সৈকত ঘুরে দেখতাম, এখন তারা অ্যাক্সেসটি অবরুদ্ধ করেছে।” আরেকজন প্রতিধ্বনিত: “এখানে যা করা হয়েছিল তা খুব দুঃখজনক।” চতুর্থ যুক্তি দিয়েছিল: “কোস্টা টেরা: হেলিকপ্টার দ্বারা আগত মিলিয়নেয়ারদের জন্য একটি ব্যক্তিগত খেলার মাঠ, প্রাইভেট শেফদের সাথে ডাইন করুন এবং এই উপকূলকে আসল করে তুলেছে এমন সমস্ত কিছুকে বুলডোজ করুন। পাবলিক সৈকত? লক ডাউন? সুরক্ষিত জমি? গল্ফ কোর্সের জন্য সমতল এবং স্থানীয় সম্প্রদায়ের পোশাক?
আরেকটি যোগ করেছেন: “এটি কেবল ভয়ানক, তারা এই সুন্দর জায়গাটিকে এই অঞ্চলটিকে বেসরকারীকরণের চেষ্টা করছে এবং এর চেয়ে … কিছুই নয় … কমপক্ষে আমাদের ক্যাম্পিংটি ফিরিয়ে দিন, প্রত্যেকের জন্য জায়গা আছে।”
একজন ষষ্ঠ ব্যক্তি লিখেছেন, “আমি বিশ্বাস করি না যে তারা পুরো সৈকতকে অবরুদ্ধ করছে। স্থানীয়রা এখনও আবাসিক দিক থেকে বা ক্যাম্প সাইট থেকে এটি অ্যাক্সেস করতে পারে তবে আমি এটি সমর্থন করব না যেখানে আমি এটি সমর্থন করব না। এজন্য আমি স্থানীয়দের পক্ষে এটি খারাপ কারণ এটি 1 তারা দিচ্ছি।”
অন্যরা তাদের সমর্থন দেখিয়েছিলেন, লিখেছেন: “সর্বকালের সেরা জায়গা। সংস্থাটি স্থানীয়দের জন্য কয়েকশো কাজ তৈরি করছে। সংরক্ষণ এবং টেকসইতা সেখানে মূল বিষয়।”
নিউইয়র্ক পোস্টের মতে, নিকোল এবং কিথ ইতিমধ্যে দেশের রাজধানী লিসবনে একটি বাড়ি কিনেছেন।
ফক্স বিজনেস রিপোর্টগুলি, “সেলিব্রিটি এবং হাই-এন্ডের ক্লায়েন্টেলের জন্য খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে”, ডি’আরিয়ার মতে, পর্তুগালের দক্ষিণাঞ্চলীয় অঞ্চল আলগারভ।
নিকোল এবং কিথ ২০০ 2005 সালের জানুয়ারিতে মিলিত হয়েছিল এবং ২০০ 2006 সালের মে মাসে এক বছর পরে এতে ব্যস্ত ছিল। ঠিক এক মাস পরে, এই দম্পতি ২০০ 2006 সালের জুনে অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে অনুষ্ঠানে বিয়ে করেছিলেন।
তারা দুটি কন্যা, রবিবার রোজ, 17, এবং বিশ্বাস মার্গারেট, 14 ভাগ করে।