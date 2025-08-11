নিকোল শেরজিঞ্জার ডাল রেসিং সেট করে যখন তিনি নিকি মিনাজ পোজ চ্যালেঞ্জের সাথে একটি ছদ্মবেশী সাদা বিকিনিতে একটি পাথরের উপর ভারসাম্য বজায় রেখে এবং মার্টিনিতে চুমুক দেওয়ার সময় চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেন

ভাইরাল পোজ চ্যালেঞ্জ গ্রহণের সময় নিকোল শেরজিঞ্জার ডাল রেসিং সেট করেছিলেন যখন তিনি তার টোনযুক্ত চিত্রটি দেখিয়েছিলেন।
রবিবার ইনস্টাগ্রামে ভাগ করা একটি ভিডিওতে মার্টিনিতে চুমুক দেওয়ার সময় প্রাক্তন ভগ ক্যাট ডল (47) কে সমুদ্রের কোথাও একটি শিলায় ভারসাম্য বজায় রাখতে দেখা গেছে।
নিকোল তার চিত্তাকর্ষক দেহটি প্রদর্শন করেছিলেন যখন তিনি একটি হালটারনেক দ্বি-পিস দান করেছিলেন এবং তার টোন পাগুলি অতিক্রম করেছিলেন, যখন একটি ড্রোন ক্যামেরা প্যানড রাউন্ড হিসাবে একটি 360 ডিগ্রি ভিউ দেওয়ার জন্য ব্ল্যাক স্টিলেটটোসে রকের উপর চিত্তাকর্ষকভাবে ভারসাম্য বজায় রেখেছিলেন।
নিকোল, যিনি একজোড়া সাদা সানগ্লাস পরেছিলেন, গ্লাসটি বাতাসে ধরে রাখার আগে তার মার্টিনি থেকে একটি চুমুক নিয়েছিলেন।
এই পোজটি নিকোলের সংগীত ভিডিও উচ্চ বিদ্যালয়ের দ্বারা অনুপ্রাণিত একটি ভাইরাল চ্যালেঞ্জের নিকোলের প্রচেষ্টা ছিল।
তিনি ক্লিপটির ক্যাপশন দিয়েছিলেন: ‘ভারসাম্য একটি মানসিকতা। ☀ #রকস্টেডি #আইকোল্ডনভার। ‘
এটি জানা গেছে যে নিকোল সানসেট বুলেভার্ডের একটি চলচ্চিত্র অভিযোজনে নর্মা ডেসমন্ডের চরিত্রে অভিনয় করার জন্য অ্যান্ড্রু লয়েড ওয়েবারের সমর্থন পেয়েছেন।
নিকোল ব্রডওয়েতে বিবর্ণ নীরব চলচ্চিত্র তারকা তার সাম্প্রতিক চিত্রায়নের জন্য সমালোচনামূলক এবং জনসাধারণের প্রশংসা অর্জন করেছেন।
নিকোলকে বাদ্যযন্ত্রের প্রতি ‘100% প্রতিশ্রুতিবদ্ধ’ বলে জানা গেছে, যা একটি বাদ্যযন্ত্রের সেরা পুনর্জাগরণের জন্য টনি অ্যাওয়ার্ড জিতেছে।
এলএ উত্স বলেছে আয়না: ‘অ্যান্ড্রু নিকোলের সাথে সিনেমাটি তৈরি করতে চায়। ব্রডওয়ে রানটি ব্যবহার করার পরে তিনি গতিটি অনুভব করেন।
‘এমন একটি ধারণা রয়েছে যে এটি এখনকার চেয়ে আরও কাছাকাছি যা অ্যান্ড্রুয়ের জন্য, তিনি যে বছরগুলি এর জন্য কাজ করেছেন তার প্রেক্ষিতে আনন্দিত হবে।’
সূত্রটি দাবি করেছে যে প্রকল্পটি সময়মতো অগ্রসর হলে পরের বছরের প্রথম দিকে চিত্রগ্রহণ শুরু হতে পারে।
তারা বলেছিল: ‘অ্যান্ড্রু নিকোলকে অনুভব করে এবং কাস্টের সংগীতগুলি অস্কারে ফিরিয়ে আনার আবেদন রয়েছে। লোকেরা লেস মিসারেবলস এবং শিকাগোর ফিল্মের সংস্করণগুলি ভুলে যায় এবং উভয় সিনেমাগুলিতে উড়ে যায় এবং পুরষ্কারের ভেলাও হয়। ‘
নিকোল এর আগে এই বছরের শুরুর দিকে স্বীকার করে সংগীতের একটি চলচ্চিত্র অভিযোজনে অভিনয় করার সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করেছেন: ‘এটাই আমার স্বপ্ন।
‘সুতরাং আমি এখনই এটি প্রকাশ করছি।’
ডেইলি মেইল সেই সময় মন্তব্যের জন্য অ্যান্ড্রু এবং নিকোলের প্রতিনিধিদের কাছে পৌঁছেছিল।
গত মাসে সানসেট বুলেভার্ডে তার চূড়ান্ত নাটকীয় পারফরম্যান্সের সাথে নিকোল বাড়িটি নামিয়ে আনার পরে দাবিগুলি এসেছে।
গায়কটি সাইলেন্ট মুভি তারকা হিসাবে শেষবারের মতো মঞ্চে গিয়েছিলেন এবং বাম ভক্তরা তার শীতল সমাপ্তি চেহারাটি দিয়ে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলেন, এতে নাট্য রক্ত তার ঘাড়ে নেমে যাচ্ছে।
গ্রিটি ক্লাসিকটিতে তার ভূমিকার জন্য নিকোল রেভ রিভিউ জিতেছে।
তার ফাইনাল শো পর্যন্ত নেতৃত্বে, নিকোলের সোশ্যাল মিডিয়ায় তার কাছে শ্রদ্ধা জানানো হয়েছিল। তার ভোকাল কোচ তাকে ‘প্রকৃতির পরম শক্তি’ হিসাবে বর্ণনা করেছেন।
তিনি প্রকাশ করেছিলেন যে তাদের প্রথম অধিবেশনে তিনি ঠিক তার দিকে চোখে তাকিয়ে বলেছিলেন: ‘আমি একজন ভাল ছাত্র। আমার কী করা দরকার তা বলুন এবং আমি এটি সম্পন্ন করব ”
নিকোল সেই সময় ইনস্টাগ্রামে প্রযোজনার প্রশংসা করেছিলেন, লিখেছেন: ‘আজ, সূর্য চূড়ান্ত সময়ের জন্য সূর্যাস্ত ব্লাভডিতে সেট করে।
‘গত দু’বছর ধরে নর্মা ডেসমন্ডকে বেঁচে থাকার এবং শ্বাস নেওয়ার পরে, এটি আজই শেষ অনুষ্ঠানটি উপলব্ধি করা প্রায় অসম্ভব। সীমিত রান হিসাবে কী শুরু হয়েছিল, তারপরে প্রসারিত, এখন কোনওভাবে ব্রডওয়েতে প্রায় 10 মাস উড়ে গেছে।
‘নর্মা’ ‘গল্পটি যে কেউ কখনও একা অনুভব করেছে তার জন্য। একাকী পরিত্যক্ত আউটকাস্ট
‘যে কেউ কখনও অনুভব করেনি যে তারা এর মতো। যারা একবার গভীরভাবে কিছু পছন্দ করেছিলেন এবং তাদের কাছ থেকে এটি গ্রহণ করেছিলেন, এটি পুনরায় দাবি করার জন্য ব্যথা করে।
‘ড্রিমারদের জন্য। যোদ্ধারা। বিশ্বাসী। যোদ্ধা। তাদের উদ্দেশ্য এবং শক্তিতে অদম্য যারা তাদের জন্য, তারা সবচেয়ে বেশি যা পছন্দ করে তা করে। “এটি আমার জীবন। এটি সর্বদা থাকবে। আর কিছুই নেই।” ‘