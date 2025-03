নিখুঁত মেধার ভিত্তিতে নতুন পরিচালকদের নিয়োগ, 35% এরও বেশি মহিলা

মূল বিভাগগুলির প্রধান ব্যাংক (সিবিএন) এর ১ 16 জন নতুন পরিচালক নিয়োগের জন্য বাছাই প্রক্রিয়াটি পূর্ববর্তী অনুশীলনের তুলনায় আরও কঠোর ছিল এবং নিখুঁতভাবে মেধার ভিত্তিতে, অ্যাপেক্স ব্যাংকের সূত্রগুলি গতকাল ব্যাখ্যা করেছে।

৩ মার্চ থেকে কার্যকর হওয়া এই অ্যাপয়েন্টমেন্টগুলি ব্যাংক তাদের নিয়োগের পূর্ববর্তী পরিচালকদের মুক্তি দেওয়ার প্রায় নয় মাস পরে এসেছিল।

চূড়ান্ত নির্বাচনের আগে, কেন্দ্রীয় ব্যাংক ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বরে সমন্বয়কারীদের নেতৃত্বে কৌশলগত বিভাগগুলি পূরণ করার জন্য একটি অভ্যন্তরীণ বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেছিল।

সিবিএন অনুসারে, অনুশীলনটি অতীত থেকে মোট প্রস্থান ছিল, কারণ এটি পক্ষপাতমুক্ত অনুশীলন নিশ্চিত করার জন্য খ্যাতিমান গ্লোবাল কনসালটেন্সি ফার্ম প্রাইসওয়াটারহাউসকুপার্স (পিডব্লিউসি) এর পরিষেবাগুলি মোতায়েন করেছিল।

যদিও ব্যাংকটি এখনও অ্যাপয়েন্টমেন্টের বিষয়ে একটি আনুষ্ঠানিক বিবৃতি জারি করতে পারেনি, তবে যে সূত্রগুলি নাম প্রকাশ না করে, বলেছে যে দ্বি-পর্যায়ের অ্যাপয়েন্টমেন্ট প্রক্রিয়াটি জাতিগত বা ধর্মীয় অনুভূতি থেকে বঞ্চিত ছিল, স্পষ্ট করে যে কেবল সেরা প্রার্থীদেরই অ্যাপেক্স ব্যাংকের মধ্যে যোগ্য উপ-পরিচালকদের মধ্যে থেকে নির্বাচিত করা হয়েছিল।

সিবিএন সূত্রের মধ্যে একটি সূত্র জানিয়েছে: “সিবিএন-তে কোনও উদ্দেশ্যমূলক মনোভাবী ব্যক্তি নতুন পরিচালকদের বাছাই করার ক্ষেত্রে স্বচ্ছতার সমালোচনা করবেন না, বা কেউই সিস্টেমের মধ্যে তাদের বংশধরকে প্রশ্ন করবেন না।

“আপনি যদি বিভাগগুলি ঘুরে দেখেন তবে sens কমত্যটি হ’ল এই সময়টি ঠিকঠাকটি পেয়েছে। এটি স্বচ্ছতার প্রতি পরিচালনার পুনর্নবীকরণের প্রতিশ্রুতিতে একটি মেধা-ভিত্তিক প্রক্রিয়া ছিল। “

সাম্প্রতিক অ্যাপয়েন্টমেন্টের একটি ভাঙ্গন ইঙ্গিত দিয়েছে যে নিযুক্তদের মধ্যে 35 শতাংশেরও বেশি মহিলা ছিলেন।

These are included Dr. PARKIY YUSUF (Payment System Supervision Department), Dr. Adenike Olubunmi Ojumu (Medical Services Department), and Dr. Aisha ISA-OLATINATINATINATINATINATINATINATINATINATINATINATINATINATINATINATINATINATINATINATINATINATINATINATINATINATINATINATINATINATINated (Consumer Protection Department).

অন্যরা হলেন মিসেস রিতা ইজিওমা সাইক (আর্থিক নীতি ও নিয়ন্ত্রণ বিভাগ), মিসেস মনসুরাত ভিনসেন্ট (কৌশল পরিচালনা ও উদ্ভাবনী বিভাগ), এবং তথ্য প্রযুক্তি বিভাগের মিসেস ওমোয়েমেন অ্যাভ্বাসোয়ামেন জিড-স্যামুয়েল।

পরিচালক হিসাবে নিযুক্ত অন্যরা হলেন ব্যাংকিং পরিষেবা বিভাগের মিঃ হামিসু আবদুল্লাহি; ডাঃ উসমান মূসা ওকপানাচি (পরিসংখ্যান); ডাঃ ওবম ভিক্টর উগবেম (আর্থিক নীতি); এবং মিঃ ফারুক মুজতবা মুহাম্মদ, যিনি রিজার্ভ ম্যানেজমেন্ট বিভাগের তদারকি করবেন।

এছাড়াও, ডাঃ অ্যাডেটোনা সিকিরু অ্যাডেজেজি, যিনি এর আগে ব্যাংকিং তদারকির ভারপ্রাপ্ত পরিচালক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন, তিনি এখন মুদ্রা অপারেশন এবং শাখা পরিচালনা বিভাগের মূল পরিচালক। একইভাবে, মিঃ মোহাম্মদ-জামিউ ওলায়েমি সোলাজা, যিনি অনুশীলনের আগে মুদ্রা অপারেশন বিভাগের কার্যক্রমের তদারকি করেছিলেন, এখন অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান তদারকি বিভাগের নেতৃত্ব দেন।

এছাড়াও, মিঃ মুসা নাকোরজি বাণিজ্য ও বিনিময় বিভাগের নতুন পরিচালক, অন্যদিকে মিঃ কায়োড ওলারেওয়াজু মাকিন্ডে এখন প্রকিউরমেন্ট অ্যান্ড সাপোর্ট সার্ভিসেস বিভাগের পরিচালক।

২০২৫ সালের ৩ শে মার্চ থেকে কার্যকর হওয়া এই নিয়োগগুলিতে মিঃ ইব্রাহিম হাসানকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল, যিনি উন্নয়ন ফিনান্স ইনস্টিটিউশনস তদারকি বিভাগের প্রধান এবং ব্যাংকিং তদারকি বিভাগের ডাঃ ওলুবুকোলা আকিন্নিয়ি আকিনওয়ুনমি।

এই নতুন পরিচালকরা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ওয়েবসাইটে তালিকাভুক্ত বিদ্যমান ডিরেক্টরদের বিদ্যমান কর্পসে যোগদান করেন।

অ্যাপেক্স ব্যাংকের সেক্রেটারি এবং পরিচালক, কর্পোরেট সচিবালয়, মিসেস রাশিদা জুমোক মঙ্গোনুও নিযুক্ত ছিলেন; সিবিএন আইনী উপদেষ্টা এবং পরিচালক আইনী, মিঃ কোফো সালাম-আলদা; পরিচালক, মানবসম্পদ বিভাগ, মিঃ মুহাম্মদ আব্বা; এবং পরিচালক, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিভাগ, ডাঃ ব্লেইস ইজেবার।

অন্যরা হলেন ডাঃ ওমোলার ডিউক (আর্থিক বাজার); অ্যাডেরিনোলা শোনেকান (গবেষণা); মিসেস লিডিয়া ইফানিয়িচুকু আলফা (অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষণ); মিঃ মুসা ইটোপা জিমোহ (পেমেন্টস সিস্টেম) এবং মিঃ মুসা রবিউ (ফিনান্স)।