নিখোঁজ ছেলের জন্য জরুরি অনুসন্ধান, 12, সর্বশেষ ইয়র্কশায়ার নদীতে সাঁতার কাটতে দেখা গেছে

শনিবার সন্ধ্যায় ইয়র্কশায়ারের একটি নদীতে সর্বশেষ দেখা গিয়েছিল বলে মনে করা হয় এমন এক ছেলেকে সন্ধান করার জন্য একটি অনুসন্ধান চলছে।
নর্থ ইয়র্কশায়ার পুলিশ উত্তর ইয়র্কশায়ার ফায়ার অ্যান্ড রেসকিউ এবং বিশেষজ্ঞ অনুসন্ধান এবং উদ্ধারকারী দলগুলির পাশাপাশি 12 বছর বয়সী হওয়ার পরে সন্ধ্যা 5 টায় ডার্লিংটনের নিকটবর্তী রিচমন্ডের জলে নিখোঁজ হয়েছেন বলে খবর পেয়ে যাওয়ার পরে।
স্থানীয় প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে দলগুলি রিচমন্ড জলপ্রপাতের আশেপাশের একটি অঞ্চলে মনোনিবেশ করছে, যা সোয়ালের নদীর তীরে জলপ্রপাতের একটি সিরিজ।
দর্শনার্থীর আকর্ষণে একটি গাড়ি পার্ক এবং ক্যাফে রয়েছে এবং গ্রীষ্মের দিনগুলিতে এটি জনপ্রিয়।
এক বিবৃতিতে উত্তর ইয়র্কশায়ার পুলিশের এক মুখপাত্র বলেছেন: “আজ (শনিবার) সন্ধ্যা 5 টায় আমরা প্রতিবেদন পেয়েছি যে একটি 12 বছর বয়সী ছেলে রিচমন্ডের নদীতে প্রবেশ করেছে এবং তখন থেকে দেখা যায়নি।
“আমরা এমন অফিসারদের মোতায়েন করেছি যারা ডুবো অনুসন্ধান দল এবং বিশেষজ্ঞ অনুসন্ধান এবং উদ্ধারকারী দলগুলির পাশাপাশি বিস্তৃত অনুসন্ধান চালিয়েছে। অনুসন্ধানগুলি অব্যাহত থাকাকালীন জরুরি পরিষেবাগুলি ঘটনাস্থলে রয়ে গেছে।”
ফোর্সের দ্বারা সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি পোস্টে লোকেরা ভাগ করে নেওয়া লোকদের কাছ থেকে মন্তব্যগুলি আকর্ষণ করেছে আশা করে ছেলেটি পাওয়া যাবে।