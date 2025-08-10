নিখোঁজ লোকটি মনে রেখেছিল: “তিনি সত্যই প্রিয় ব্যক্তি ছিলেন।” – উইনিপেগ

আর্ল মোবার্গের জীবন উদযাপনের আগে, ব্রেন্ডা মোবার্গ বন্ধুবান্ধব এবং পরিবারকে তার স্বামীর বর্ণনা দিয়ে এমন শব্দের জন্য জিজ্ঞাসা করেছিলেন।
কোমল। বন্ধুত্বপূর্ণ। সহায়ক। প্রেমময়।
দয়ালু।
“অনেক লোক দয়ালু বলেছিল,” তিনি বলেছিলেন। “এই শব্দটি ছিল যা বারবার পুনরাবৃত্তি হয়েছিল।”
আর্ল মোবার্গের 100 টিরও বেশি বন্ধু, পরিবার এবং সম্প্রদায়ের সদস্যরা তাকে স্মরণ করতে শনিবার রোভানডেল ব্যাপটিস্ট চার্চে জড়ো হয়েছিল। আর্ল মোবার্গ 81 বছর বয়সে এবং ডিমেনশিয়া নিয়ে বসবাস করছিলেন যখন তিনি 12 ডিসেম্বর, 2023 -এ বেড়াতে যাওয়ার পরে নিখোঁজ হন। তাকে কখনও খুঁজে পাওয়া যায় নি, তবে তাকে মৃত বলে মনে করা হচ্ছে।
আর্লের কন্যা ব্রিট মোবার্গ বলেছিলেন, “আমার বাবার অন্যান্য লোকের স্মৃতি শুনে এবং তাকে সত্যই বাঁচিয়ে রাখতে সহায়তা করা দুর্দান্ত।” “আজ এই সময়টি পাওয়া সত্যিই নিরাময় ছিল। আমি খুব আনন্দিত যে আমরা এটি করতে সক্ষম হয়েছি।”
ব্রিট ফিটনেস এবং অ্যাডভেঞ্চারের প্রতি তাঁর আবেগ, তার সুইডিশ heritage তিহ্যে তাঁর গর্ব এবং তাঁর চার সন্তানের প্রতি তাঁর অটল সমর্থন ভাগ করে নিয়েছিলেন। একজন শিক্ষিকা হিসাবে তিনি তাঁর ক্যারিয়ারের বেশিরভাগ সময় প্রত্যন্ত সম্প্রদায়গুলিতে শিক্ষকতা করেছিলেন।
“তিনি আমাকে বিশ্বে নিরাপদ বোধ করেছিলেন,” ব্রিট বলেছিলেন।
ব্রেন্ডা একই অনুভূত; তিনি এবং তার “নাইট ইন শাইনিং আর্মার” এই বছর তাদের 50 তম বিবাহ বার্ষিকী উদযাপন করতেন।
তাঁর জীবনের পরবর্তী বছরগুলিতে, আর্ল মোবার্গ তার ডিমেনশিয়ার কারণে ঘুরে বেড়াতে পরিচিত ছিলেন। উইনিপেগ আঞ্চলিক স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ (ডাব্লুআরএইচএ) ডাব্লুআরএইচএ এবং স্বাস্থ্যমন্ত্রী উজোমা আসাগোয়ারাকে লিখিত ব্রিট দ্বারা লিখিত একটি চিঠি দ্বারা উত্সাহিত একটি পর্যালোচনার পরে ২০২৪ সালের জুনে তার নিখোঁজ হওয়াটিকে একটি সমালোচনামূলক ঘটনা বলে মনে করেছিল। একটি সমালোচনামূলক ঘটনা হ’ল একটি অনিচ্ছাকৃত ঘটনা যা স্বাস্থ্যসেবা বিধানের ফলাফল হিসাবে ঘটে। পর্যালোচনাটিতে দেখা গেছে যে আর্ল এবং তার যত্নশীলরা তাকে সুরক্ষিত রাখতে প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য সমর্থনগুলি পান নি।
“আমরা আমার বাবার যা ঘটেছিল তা পরিবর্তন করতে পারি না, এবং আমি যা করতে পারি তা হ’ল এটি অন্য কারও কাছে ঘটতে না পারে এমনটি প্রতিরোধ করার জন্য যা করতে পারে তা করার চেষ্টা করার পক্ষে পরামর্শ দেওয়ার চেষ্টা করা।”
“যখন আর্ল নিখোঁজ হয়ে গেল, আমি প্রথম যে বিষয়টি বলেছিলাম তা পুলিশকে ছিল,” সেখানে কি কোনও রৌপ্য সতর্কতা জারি করা হয়েছে? ” এবং তারা হ্যাঁ বলেছিল, তবে সেই সময় আমি জানতাম না যে এটি কেবল মিডিয়ায় ছিল, “ব্রেন্ডা মোবার্গ বলেছিলেন।
মোবার্গ পরিবার কীভাবে জনসাধারণকে নিখোঁজ প্রাপ্তবয়স্কদের সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে তা পরিবর্তনের জন্য কাজ করছে। ক পিটিশন কিল্ডোনান-সেন্ট দ্বারা স্পনসর করা হাউস অফ কমন্সে। পল এমপি রাকেল ড্যাঞ্চো, কানাডা সরকারকে একটি জাতীয় রৌপ্য সতর্কতা ব্যবস্থা বিকাশের জন্য আহ্বান জানিয়েছিল, যা মোবাইল ডিভাইস এবং সম্প্রচারকে সেখানেই সতর্ক করবে যেখানে নিখোঁজ দুর্বল প্রাপ্তবয়স্কদের সর্বশেষ দেখা হয়েছিল, অনেকটা অ্যাম্বার সতর্কতার মতো। এটি তাদের দ্বিতীয়বারের মতো স্বাক্ষর সংগ্রহ করে: ২০২৫ সালের ফেডারেল নির্বাচন এবং সংসদ বিলুপ্তি তাদের পূর্ববর্তী আবেদন বাতিল করে দিয়েছে, যা ৪,672২ টি স্বাক্ষর সংগ্রহ করেছিল।
গার্ডেন সিটি মলে স্বাক্ষর সংগ্রহ করার সময়, ব্রেন্ডা মোবার্গ এমন লোকদের কাছ থেকে শুনেছেন যাদের জীবনও ডিমেনশিয়া নির্ণয়ের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে।
“তাদের আত্মীয় রয়েছে … যার মধ্যে ডিমেনশিয়া রয়েছে যা ঘোরাফেরা করেছে, বা তারা উদ্বিগ্ন যে তারা ঘোরাফেরা করবে,” তিনি বলেছিলেন।
“আমরা কেবল পিটিশনে আরও স্বাক্ষর পেতে চাই তাই অন্য ব্যক্তি, সিনিয়র বা ডিমেনশিয়া আক্রান্ত ব্যক্তিরা যদি নিখোঁজ হন তবে তাদের সন্ধান পাওয়া যাবে।”
মোবার্গস যারা এখন পর্যন্ত এই আবেদনে স্বাক্ষর করেছেন এবং যারা তার নিখোঁজ হওয়ার পর থেকে আর্লকে অনুসন্ধান করতে সহায়তা করেছিলেন তাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।
“আমাদের কাছে তিনি আমাদের পিতা, আমাদের স্বামী, তিনি আমাদের প্রিয়জন এবং উত্তর কিল্ডোনানের নিখোঁজ ব্যক্তি হওয়ার চেয়ে তাঁর বাইরে আরও অনেক কিছু রয়েছে,” ব্রিট বলেছিলেন। “তিনি একজন সত্যই প্রিয় ব্যক্তি এবং একজন পিতা এবং একজন শিক্ষক ছিলেন এবং আমি আশা করি যে তিনি কেবল নিখোঁজ ব্যক্তি হওয়ার জন্য নয়, সেই গুণাবলীর জন্যও তিনি স্মরণ করেছেন।”
দ্য সিলভার সতর্কতা পিটিশন 2 অক্টোবর, 2025 অবধি অনলাইন স্বাক্ষর সংগ্রহ করছে।
