নিজনি নোভগোরড হেলথ কার্পভের উপমন্ত্রী পদটি ছেড়ে চলে যান
গ্যালিনা কার্পোভা নিজনি নভগোরোড অঞ্চলে আঞ্চলিক স্বাস্থ্য মন্ত্রকের উপ -প্রধান পদ ছেড়ে চলে যান এবং অন্য পদে চলে যান। এ সম্পর্কে তথ্য তার টেলিগ্রাম চ্যানেল আলেক্সি নিকনভে এই অঞ্চলের চিকিত্সা শিল্পের প্রতিনিধিত্ব করে বিতরণ করা হয়েছিল।

নিকনভ জোর দিয়েছিলেন যে কার্পোভা কাজের পরিবর্তনের বিষয়ে তথ্য বিভিন্ন উত্স থেকে নিশ্চিত করা হয়েছে, তবে এর আরও কর্মসংস্থানের বিষয়ে কোনও সরকারী বিবৃতি এবং ডেটা নেই। তার প্রস্থানের আগে, কার্পভ বেশ কয়েক বছর ধরে মাতৃত্ব এবং শৈশব সুরক্ষা পরিষেবার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এবং স্বাস্থ্যসেবার ডিজিটালাইজেশনও মোকাবেলা করেছিলেন।

নিজনি নভগোরোড অঞ্চলে এর কাজ চলাকালীন, শিশু মৃত্যুর হার হ্রাস লক্ষ্য করা গেছে। বর্তমান সূচকটি প্রতি 1000 জন্মের প্রতি 3.5 টি কেস, যা সমস্ত -রুশিয়ান মানগুলির চেয়ে কম। এছাড়াও, নবজাতক মৃত্যুর ক্ষেত্রে হ্রাস 18%দ্বারা রেকর্ড করা হয়েছিল, পাশাপাশি নিওনটাল মৃত্যুর ক্ষেত্রে দ্বিগুণ হ্রাস ছিল। 2024 এর ডেটা অনুসারে, সংক্রামক রোগ থেকে শিশুদের মৃত্যুর হার চারবার হ্রাস পেয়েছে।

“আমি নিশ্চিত যে আমরা শীঘ্রই গ্যালিনা কার্পোভার নতুন অ্যাপয়েন্টমেন্ট সম্পর্কে শিখব। এটি লক্ষণীয় যে নিজনি নভগোরোড অঞ্চলটি প্রথমবারের মতো উচ্চ -স্তরের ব্যবস্থাপনা কর্মীদের ফোরজ হয়ে উঠছে না,” নিকনভ উপসংহারে বলেছিলেন।

গত বছর, নিজনি নভগোরোড অঞ্চলের দলটি রাশিয়ান ফেডারেশনের স্বাস্থ্য মন্ত্রকের বোর্ডে জাতীয় প্রকল্প বাস্তবায়নে সেরা হিসাবে স্বীকৃত হয়েছিল।

