নিপসি হুসল তার নাম অনুসারে লা মেট্রো স্টেশন রেখেছেন

নিপসি হুশল তার নামানুসারে লস অ্যাঞ্জেলেসে একটি মেট্রো স্টেশন রাখবেন।
র্যাপারের চল্লিশতম জন্মদিন কী হত তার সম্মানে, লস অ্যাঞ্জেলেস মেট্রো আগস্টের শেষ অবধি কমপটনের নেটিভের পরে হাইড পার্ক স্টেশনটির নামকরণ করছেন।
নিপসি স্টেশনের নিকটবর্তী অঞ্চলটির পুনরুজ্জীবনে জড়িত ছিলেন।
তদুপরি, শহরটি দুটি ট্যাপ কার্ডও প্রকাশ করছে যা দেরী র্যাপারকে শহর জুড়ে 12,000 কার্ড সহ উদযাপন করে যা নিপসি বৈশিষ্ট্যযুক্ত।
নিপসি হুসলের ভাই ব্ল্যাক স্যাম এর আগে বলেছিলেন যে এই গ্রীষ্মে প্রয়াত র্যাপারের একটি মরণোত্তর অ্যালবাম আসবে।
ফেব্রুয়ারিতে পাওয়ার 106 এর ব্রাউন ব্যাগ মর্নিং শোতে উপস্থিত হয়ে স্যাম প্রকাশ করেছিলেন যে এলপি বিনো রিডাক্সের সাথে একটি যৌথ প্রকল্প হবে এবং এটি 2019 সালে নিপসি নিহত হওয়ার আগে এটি রেকর্ড করা হয়েছিল।
স্যাম বলেছিলেন, “যদি হুশল আসলে শ্লোকটি না করে বা সেই ব্যক্তির সাথে কাজ না করে বা প্রকল্পের জন্য নীলনকশা একসাথে রাখে না, আমরা এটি করি না,” স্যাম বলেছিলেন। “তিনি বিনার সাথে কিছু করেছিলেন এবং একটি নতুন প্রকল্প রয়েছে যা আমরা প্রকাশ করতে চলেছি। এটি এমন একটি প্রকল্প ছিল যা তার সাথে ছিল যা প্রায় 80% সমাপ্তির মতো ছিল।”
তিনি অব্যাহত রেখেছিলেন: “সুতরাং দলের ধরণের এসেছিল, কিছু অপ্রকাশিত আয়াত এবং সংগীত পেয়েছিল যা তিনি বিনোর সাথে করেছিলেন এবং কেবল এটি আরও শক্ত করে তুলেছিলেন। এটি আশ্চর্যজনক মনে হচ্ছে। এই গ্রীষ্মের চারপাশে এটি প্রকাশিত হওয়া উচিত। দলটি সত্যই উত্তেজিত। আমরা সকলের সাথে গত তিন সপ্তাহের জন্য সমস্ত স্টাফের উপর দিয়ে যাওয়া শেষ করেছি।”
ব্ল্যাক স্যাম তার নিজের শহর লস অ্যাঞ্জেলেসে একটি নতুন বার্গার রেস্তোঁরা খোলার মধ্যে নিপসি হুসলের ম্যারাথন ব্র্যান্ডের প্রচারের জন্য শোতে ছিলেন।
রেস্তোঁরাটি মার্চ মাসে মেলরোজ এবং গার্ডনারকে খোলা হয়েছিল, নিপসির ম্যারাথন পোশাকের দোকান থেকে কিছুটা দূরে এবং স্ম্যাশ বার্গার বিক্রি করবে।
রেস্তোঁরাটির ডাইনিং রুমে প্রয়াত র্যাপারের চিত্র রয়েছে।
নিপসির দল এক বিবৃতিতে বলেছে, “ম্যারাথন দলটি এলএ -তে রেস্তোঁরা শিল্পে ব্র্যান্ডটি প্রসারিত করতে আগ্রহী।”
“যখন নিপসি ম্যারাথন (ব্র্যান্ড) বুর্ট করেছিলেন, এটি দিয়ে এটি চালু করা ম্যারাথন মিক্সটেপ ২০১০ সালে, লক্ষ্যটি সর্বদা এটি একটি সম্পূর্ণ লাইফস্টাইল ব্র্যান্ড – সংগীত, ফ্যাশন, খাদ্য/আতিথেয়তা এবং বিনোদন হিসাবে প্রবেশ করা ছিল। এটি হুসলের দর্শনে পৌঁছানোর দিকে আরেকটি পদক্ষেপ ”