নিফটি, সেনসেক্স ওপেন ফ্ল্যাট, বিশেষজ্ঞরা বলছেন যে 15 আগস্ট ট্রাম্প-পুটিন মিলিত হওয়া পর্যন্ত অস্থিরতা থাকবে

মুম্বই (মহারাষ্ট্র) (ভারত), ১১ ই আগস্ট (এএনআই): মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিনের মধ্যে সপ্তাহান্তে নির্ধারিত বিনিয়োগকারীরা অত্যন্ত প্রত্যাশিত বৈঠকের আগে সোমবার ভারতীয় শেয়ারবাজার প্রায় সমতল হয়ে যায়।
নিফটি 50 সূচকটি 24,371.50 এ অধিবেশন শুরু করেছিল, এটি একটি প্রান্তিক লাভ 8.20 পয়েন্ট বা 0.03 শতাংশ পোস্ট করেছে, যখন বিএসই সেনসেক্স 79,885.36 এ খোলা হয়েছে, এটি 27.57 পয়েন্ট বা 0.03 শতাংশ বেড়েছে।
বাজারের অংশগ্রহণকারীরা ভারত সম্পর্কিত ট্রাম্পের সম্ভাব্য শুল্কের পদক্ষেপগুলি মূল্যায়নের জন্য সভা থেকে যে কোনও উন্নয়নের জন্য নিবিড়ভাবে নজর রাখছেন।
ব্যাংকিং ও বাজার বিশেষজ্ঞ অজয় বাঘগা এএনআইকে বলেছেন, ‘ট্রুস, শুল্ক এবং কাটা সপ্তাহ এই সপ্তাহে ড্রাইভার। ট্রাম্প আলাস্কার পুতিনের সাথে দেখা করার সাথে সাথে এই সপ্তাহান্তে একটি যুদ্ধবিরতি ঘোষণার প্রত্যাশা করুন। শুল্কগুলি সামনে এবং কেন্দ্রে রয়েছে কারণ আজ রাতে চীনের সময়সীমাটি আরও বাড়ানোর সম্ভাবনা রয়েছে। শুক্রবার স্বাধীনতা দিবস বিরতির সময় ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধের সম্ভাবনা সহ চার দিনের বাজার সপ্তাহ এবং তিন দিনের দীর্ঘ সপ্তাহান্তে নিয়ে আসবে। আপাতত ভারতীয় বাজারগুলির জন্য কোনও ইতিবাচক অনুঘটকবিহীন উদ্বায়ী বাজারগুলি প্রত্যাশা করুন। সরকার ট্রাম্পের শুল্কের সাথে আঘাত হানার জন্য রফতানিকারীদের জন্য কোনও ত্রাণ ব্যবস্থা ঘোষণা করেনি, যা অনুভূতির উন্নতির জন্য ট্রিগার হতে পারে। আপাতত, আমরা উইকএন্ডের মধ্যে পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনার সাথে অগভীর পদক্ষেপগুলি দেখছি ”
বিস্তৃত এনএসই বাজারের সূচকগুলিতে, নিফটি 100 0.04 শতাংশ বেড়েছে, যখন নিফটি মিডক্যাপ 100 এবং নিফটি স্মলক্যাপ 100 কম খোলা হয়েছে।
বিভাগীয় সূচকগুলির মধ্যে নিফটি অটো 0.22 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে, নিফটি ধাতু 0.07 শতাংশ বেড়েছে এবং নিফটি রিয়েল্টি 0.13 শতাংশ বেড়েছে। ডাউনসাইডে, নিফটি আইটি এবং নিফটি এফএমসিজি প্রায় 0.09 শতাংশ পিছলে গেছে, নিফটি ফার্মা প্রান্তিকভাবে নীচে নেমেছে এবং নিফটি ভোক্তা টেকসই 0.81 শতাংশ কমেছে।
প্রারম্ভিক বাণিজ্যে নিফটি 50 এর শীর্ষস্থানীয়দের মধ্যে গ্রাসিম, স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, ট্রেন্ট, এনটিপিসি এবং আদনি উদ্যোগের অন্তর্ভুক্ত ছিল। শীর্ষ ক্ষতিগ্রস্থরা হলেন আইসিআইসিআই ব্যাংক, ভারত ইলেকট্রনিক্স (বিএল), টাটা মোটরস, এশিয়ান পেইন্টস, আদানি পোর্টস এবং টাটা গ্রাহক পণ্য।
কর্পোরেট আয়ের ফ্রন্টে, অ্যাস্ট্রাল লিমিটেড, এসজেভিএন, আইপিসিএ ল্যাবরেটরিজ, বিইএমএল, বাটা ইন্ডিয়া, জেএম ফিনান্সিয়াল, ট্র্যাভেল ফুড সার্ভিসেস, দূতাবাসের বিকাশ, সেলো ওয়ার্ল্ড, বেলরিজ এবং ইউরেকা ফোর্বস আজ তাদের প্রথম কোয়ার্টারের ফলাফল ঘোষণা করার জন্য নির্ধারিত সংস্থাগুলির মধ্যে রয়েছে।
সেবি-নিবন্ধিত বিশ্লেষক এবং আলফামোজো ফিনান্সিয়াল সার্ভিসের প্রতিষ্ঠাতা সুনীল গুরুজার উল্লেখ করেছেন, ‘নিফটি 50 ভাল পারফর্ম করতে পারেনি, 202 পয়েন্টের মধ্যে বন্ধ হয়ে গেছে, এটি একটি শক্তিশালী বেয়ারিশ প্রবণতা নির্দেশ করে। এটি নিফটির টানা ষষ্ঠ সাপ্তাহিক পতনকে চিহ্নিত করে, ২০২০ সালের মার্চ মাসের পর থেকে এর দীর্ঘতম হারানো ধারা। দামটি বর্তমানে তার 200-ইএমএর কাছে ঘোরাফেরা করছে এবং এই স্তরের নীচে একটি ক্রস আরও নিম্নমুখী গতিবেগের ইঙ্গিত দেবে ”
তিনি আরও যোগ করেছেন যে নিফটি 50 23,750 এ একটি গুরুত্বপূর্ণ সমর্থনের কাছাকাছি চলেছে এবং এই পয়েন্টের নীচে একটি পতন নেতিবাচক অনুভূতি এবং আরও খারাপ দিকের দিকে পরিচালিত করতে পারে। তবে, যদি সূচকটি এই স্তরে ধারণ করে তবে একটি বিপরীতটিও সম্ভব।
অন্যান্য এশিয়ান বাজারে, জাপানের নিক্কেই 225 1.82 শতাংশ বেড়েছে, তাইওয়ানের ওজনযুক্ত সূচক 0.30 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং দক্ষিণ কোরিয়ার কোস্পি 0.18 শতাংশ বেড়েছে। সিঙ্গাপুরের স্ট্রেইটস টাইমস এবং হংকংয়ের হ্যাং সেনং সূচক এই প্রতিবেদন দায়েরের সময় কম ব্যবসা করছিল। (আনি)