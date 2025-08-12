নিফটি, সেনসেক্স খোলা ফ্ল্যাট; বাজারে শুল্কে ত্রাণ প্রত্যাশা করে চীনকে আরও 90 দিনের এক্সটেনশন পোস্ট করে: বিশেষজ্ঞরা

নয়াদিল্লি (ভারত), 12 আগস্ট (এএনআই): সোমবার ভারতীয় শেয়ার বাজারগুলি একটি সতর্ক নোটে খোলা হয়েছে, বিনিয়োগকারীরা এই সপ্তাহান্তে নির্ধারিত মার্কিন-রাশিয়ার বৈঠকের ইতিবাচক ফলাফলের অপেক্ষায় রয়েছে।
নিফটি 50 সূচকটি 24,563.35 এ দিনটি শুরু হয়েছিল, 21.70 পয়েন্ট বা 0.09 শতাংশ পিছলে যায়, যখন বিএসই সেনসেক্স 80,508.51 এ খোলা হয়েছে, 95.57 পয়েন্ট বা 0.12 শতাংশ কমেছে।
বিশেষজ্ঞরা বলেছিলেন যে বাজারের অস্থিরতা বেশি রয়েছে, তবে অংশগ্রহণকারীরা মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের পরবর্তী পদক্ষেপটি ঘনিষ্ঠভাবে দেখছেন এবং ভারতে শুল্ক থেকে মুক্তি পাওয়ার আশা করছেন।
ব্যাংকিং ও বাজার বিশেষজ্ঞ অজয় বাঘা এএনআইকে বলেছিলেন যে ২ 27 আগস্টে কার্যকর হওয়ার জন্য ৫০ শতাংশ শুল্ক থেকে ভারতীয় বাজারগুলি ত্রাণের অপেক্ষায় রয়েছে। ভারত দুর্ভাগ্যক্রমে, একাকী হয়ে গেছে এবং এখন এটি ট্রাম্পের তান্ত্রিক ইস্যু হিসাবে রাষ্ট্রীয়তার চেয়ে বেশি মনে হচ্ছে। কেউ কেবল আশা করতে পারেন যে অব্যাহত আলোচনা ভারতের জন্য কিছু ইতিবাচক ফলাফল অর্জন করবে, ‘তিনি বলেছিলেন।
বাঘা যোগ করেছেন যে ‘ট্রুস, শুল্ক এবং কাটা সপ্তাহ’ বাজারের মূল চালক হিসাবে রয়ে গেছে। ট্রুস ফ্রন্টে, ইউক্রেন এই শুক্রবার ইতিবাচক ফলাফলের আশা বাড়িয়ে ভারত সহ বিভিন্ন দেশের সংস্পর্শে রয়েছে। শুল্ক সম্পর্কিত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চীন-মার্কিন বাণিজ্য চুক্তিতে আরও 90 দিনের সম্প্রসারণের ঘোষণা দিয়েছে এবং সোনার উপর শুল্ক সরিয়ে দিয়েছে, উভয়ই বাজারের জন্য ইতিবাচক হিসাবে দেখেছে।
বিস্তৃত বাজারের সূচকগুলিতে, নিফটি 100 0.09 শতাংশ হ্রাস পেয়েছে, যখন নিফটি মিডক্যাপ 100 0.12 শতাংশ বেড়েছে এবং নিফটি স্মলক্যাপ 100 0.36 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।
এনএসইতে সেক্টরাল সূচকগুলির মধ্যে, নিফটি অটো উন্নত 0.24 শতাংশ, নিফটি এফএমসিজি 0.09 শতাংশ বেড়েছে, নিফটি এটি 0.10 শতাংশ বেড়েছে, নিফটি মিডিয়া 0.87 শতাংশ বেড়েছে, নিফটি ধাতু 0.15 শতাংশ এবং নিফটি ফার্মা 0.15 শতাংশ যোগ করেছে।
এদিকে, সোমবার প্রকাশিত এএমএফআইয়ের তথ্য জুলাই মাসে ইক্যুইটি মিউচুয়াল ফান্ডগুলিতে অব্যাহত শক্তিশালী প্রবাহ দেখিয়েছে। গার্হস্থ্য প্রবাহ বিদেশী পোর্টফোলিও বিনিয়োগকারীদের (এফপিআই) এবং প্রচারকারীদের দ্বারা বিক্রয় শোষিত করেছে এবং বিশেষজ্ঞরা বিশ্বাস করেন যে এই ধরনের বিক্রয় চাপ যেমন সহজ হয়, তেমনি দেশীয় প্রবাহের গতিবেগ ভারতীয় বাজারগুলিকে উচ্চতর করে তোলে।
ভারতের ভোক্তা মূল্য সূচক (সিপিআই) ডেটা আজও বকেয়া রয়েছে এবং এটি ভারতের রিজার্ভ ব্যাংক অফ রিজার্ভ ব্যাংক এর নীচে থেকে ভাল থাকবে বলে আশা করা হচ্ছে।
এসবিআই সিকিওরিটিজের মতে, সপ্তাহের প্রথম ট্রেডিং সেশনে, বেঞ্চমার্ক নিফটি 0.91 শতাংশ লাভ পোস্ট করেছে, 24,600 চিহ্নের কাছে বন্ধ হয়ে গেছে। তবে, পুলব্যাক সমাবেশকে টিকিয়ে রাখার জন্য, একটি সিদ্ধান্তমূলক ফলো-আপ পদক্ষেপের প্রয়োজন। 24,700-24,740 পরিসীমা একটি মূল বাধা হিসাবে কাজ করবে এবং 24,740 এর উপরে যে কোনও টেকসই পদক্ষেপ সমাবেশটি 24,900 এ প্রসারিত করতে পারে।
অন্যান্য এশিয়ান বাজারগুলিতে, একটি মিশ্র প্রবণতা দেখা গেছে, জাপানের নিক্কেই 225 এবং দক্ষিণ কোরিয়ার কোস্পি সূচক ট্রেডিং উচ্চতর, যখন সিঙ্গাপুরের স্ট্রেইটস টাইমস এবং হংকংয়ের হ্যাং সেং লাল ছিল। এই প্রতিবেদনটি দায়ের করার সময় তাইওয়ানের ওজনযুক্ত সূচকটি সমতল ছিল। (আনি)