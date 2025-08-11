সরকারী হজ স্কিমের অধীনে, নিবন্ধিত তীর্থযাত্রীদের কাছ থেকে আবেদন প্রাপ্তির দ্বিতীয় পর্বটি আজ শুরু হয়েছিল। সরকারী প্রকল্পের অধীনে, 46,924 টি আসন এক লক্ষের মধ্যে 18 হাজার 210 এর বাইরে রেখে দেওয়া হয়েছে। ছয় দিনের মধ্যে, 71,286 নিবন্ধিত তীর্থযাত্রীরা ব্যাংকগুলিতে আবেদন জমা দিয়েছেন। সরকারী প্রকল্পের অধীনে, 60০.৩ % কোটায় আবেদনগুলি পাওয়া গেছে এবং ৩৯..7 % কোটা রয়ে গেছে, হাজের কোটা শেষ হওয়ার সাথে সাথে আবেদনগুলির পুনরুদ্ধার বন্ধ হয়ে যাবে। মন্ত্রীর অনলাইন পোর্টাল এবং মনোনীত ব্যাংকগুলিতে হজ অ্যাপ্লিকেশন চলছে। হজ ব্যয়ের প্রথম কিস্তি সহ 16 আগস্ট পর্যন্ত আবেদনগুলি পুনরুদ্ধার অব্যাহত থাকবে। হজের জন্য পাঁচ লক্ষ ব্যয়ের প্রথম কিস্তি হিসাবে 38 থেকে 42 দিনকে চার্জ করা হচ্ছে, আর Rs। 20 থেকে 25 দিনের শর্ট হজের জন্য 5 লক্ষ টাকা প্রথম কিস্তি হিসাবে জমা দেওয়া যেতে পারে। বিদেশের পাকিস্তানীরাও নিকট আত্মীয়দের মাধ্যমে ব্যাংকগুলিতে হজ আবেদন করতে পারে, বিদেশে লোকদের তাদের দেশে ফিরে আসার সময় মেডিকেল ফিটনেস শংসাপত্র জমা দিতে হবে।
নিবন্ধিত তীর্থযাত্রীদের কাছ থেকে আবেদন প্রাপ্তির দ্বিতীয় পর্ব শুরু
