নিমেট এফসিটি, রাজ্যগুলিতে নতুন বন্যার সতর্কতা জারি করে

নাইজেরিয়ান আবহাওয়া সংস্থা (এনআইএমইটি) আগামী তিন দিনের মধ্যে অ্যাডামওয়া, তারাবা এবং বেনু সম্ভাব্য বন্যার বিষয়ে সতর্ক করেছে।
এটি, এটি আক্রান্ত রাজ্যে রেকর্ড করা অবিরাম বৃষ্টিপাতের জন্য দায়ী।
এটি আরও উল্লেখ করেছে যে পূর্বাভাসের সময়কালে বাউচি এবং কেবিবিআই রাজ্যের কিছু অংশে বন্যার সম্ভাবনা রয়েছে।
অঞ্চলগুলি জুড়ে কেটে যাওয়া বন্যার সতর্কতাটি এই সপ্তাহে সোমবার থেকে বুধবার পর্যন্ত সর্বশেষ নিমেটের আবহাওয়ার দৃষ্টিভঙ্গিতে বৈধ ছিল।
সংস্থাটি বলেছিল: “উত্তর অঞ্চলের জন্য; বোর্নো, বাউচি, গোম্বে, জিগাওয়া, কানো, ক্যাটসিনা, ইওবে, আদমওয়া এবং তারাবা রাজ্যের অংশগুলিতে মাঝারি বৃষ্টিপাতের সাথে সকালের বজ্রপাতের সম্ভাবনা রয়েছে।
“পরে বিকেলে সন্ধ্যার সময়, মাঝারি বৃষ্টিপাতের সাথে বজ্রপাতগুলি ক্যাটসিনা, জামফারা, সোকোটো, কেববিআই, ইওবি, গোম্বে, বাউচি, বোর্নো, কাদুনা, কানোো, জিগাওয়া, তারাবা এবং আদমওয়া রাজ্যগুলির স্টেটস স্টেটস -এ স্টেটস স্টেটসের উপর নির্ভর করে।
“মধ্য অঞ্চলে, সকালের সময়কালে মালভূমি, নাসারাওয়া, বেনু, ফেডারেল ক্যাপিটাল টেরিটরি এবং নাইজার স্টেটসের অংশগুলিতে হালকা বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। বিকেল ও সন্ধ্যা সময়ে, ফেডারেল রাজধানী টেরিটরি, নাইজার, নাইজারওয়া, বেনু, কুয়ারার স্টেট স্টেটস অফ স্টেটস অফ স্টেটস অফ স্টেটস অফ স্টেটস অফ স্টেটস অফ স্টেটস অফ স্টেটস অফ স্টেটস অফ স্টেটস অফ স্টেটস অফ স্টেটস অফ স্টেটস অফ স্টেটস অফ স্টেটস অফ স্টেটস অফ স্টেটস অফ স্টেটস অফ স্টেটস অফ স্টেটস অফ স্টেটস অফ স্টেটস অফ স্টেটস অফ স্টেটস অফ স্টেট। বন্যা। “
দক্ষিণাঞ্চলে নিমেট বলেছিলেন যে আইএমও, ক্রস রিভার এবং আকাওয়া ইবম রাজ্যের অংশগুলিতে হালকা বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা নিয়ে মেঘলা আকাশ আশা করা হয়েছিল এবং পরে বিকেল ও সন্ধ্যা সময়কালে পুরো অঞ্চল জুড়ে মাঝারি বৃষ্টিপাত আশা করা যায়।
… মঙ্গলবার
উত্তরের অন্যান্য অংশে, নিমেট মঙ্গলবার সকালের বজ্রপাতের পূর্বাভাস দিয়েছিলেন কেবি, সোকোটো, জামফারা, ক্যাটসিনা, কানো, বাউচি, গোম্বে, তারাবা, আদমওয়া, ক্যাটসিনা এবং কদুনা রাজ্যের অংশগুলিতে মাঝারি বৃষ্টিপাতের সাথে।
এজেন্সিটির মতে, বিকেল ও সন্ধ্যায় সময়কালে পুরো অঞ্চল জুড়ে মাঝারি বৃষ্টিপাতের ঝড়ো ঝড়ের ঝড় তুলতে পারে।
এটি আরও বলেছে যে সকালের সময়কালে ফেডারেল রাজধানী অঞ্চল, নাইজার, নাইজারওয়া, মালভূমি, বেনু এবং কোগি রাজ্যের অংশগুলিতে হালকা বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা ছিল।
বিকেলে/সন্ধ্যার সময়গুলিতে, এটি বলেছিল যে ফেডারেল রাজধানী অঞ্চল, নাইজার, বেনু, নাসারাওয়া, মালভূমি এবং কাওয়ারা রাজ্যের কিছু অংশে হালকা বৃষ্টিপাতের সাথে ঝড়ো ঝড় শুরু হবে।
এটি পূর্বাভাসের সময়কালে বাউচি রাজ্যের কিছু অংশে বন্যার উচ্চ সম্ভাবনা সম্পর্কে আরও সতর্ক করেছিল।
সংস্থাটি বলেছে, “দক্ষিণ অঞ্চল জুড়ে হালকা বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে যার ফলে আকাওয়া ইবম, নদী, ক্রস রিভার এবং বায়েলসা রাজ্যের অংশগুলিকে প্রভাবিত করার জন্য হালকা বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। পরে বিকেলে/সন্ধ্যার সময়কালে, এই অঞ্চলের বেশিরভাগ অংশে বৃষ্টিপাত অব্যাহত থাকবে বলে আশা করা হচ্ছে,” সংস্থাটি বলেছে।
… বুধবার
তৃতীয় দিন (বুধবার) সংস্থাটি বলেছে যে কানো, ক্যাটসিনা, বাউচি, আদমওয়া, তারাবা, কেবি, সোকোটো এবং জামফারা রাজ্যের অংশগুলিতে মাঝারি বৃষ্টিপাতের সাথে সকালের বজ্রপাত হবে।
এটি বিকেল এবং সন্ধ্যার সময় পুরো অঞ্চল জুড়ে মাঝারি বৃষ্টিপাতের সাথে ঝড়ো ঝড় প্রত্যাশিত হয়, এতে বলা হয়।
“পূর্বাভাসের সময়কালে কেবিবিআই রাজ্যের কিছু অংশে বন্যার সম্ভাবনা বেশি রয়েছে।
“মধ্য অঞ্চলের জন্য, নাইজার, নাসারাওয়া এবং ফেডারেল ক্যাপিটাল টেরিটরি স্টেটের অংশগুলিতে সকালের সময়গুলিতে হালকা বৃষ্টিপাত প্রত্যাশিত। বিকেল ও সন্ধ্যা সময়ে, পুরো অঞ্চল জুড়ে হালকা বৃষ্টিপাতের ঝড়ো ঝড় প্রত্যাশিত।