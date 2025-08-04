নিমেট বজ্রপাতের পূর্বাভাস দেয়, দেশব্যাপী বৃষ্টিপাতের ফ্ল্যাশ বন্যা

দ্য নাইজেরিয়ান আবহাওয়া সংস্থা (নিমেট) সোমবার থেকে বুধবার পর্যন্ত দেশজুড়ে বজ্রপাত ও বৃষ্টিপাতের আবহাওয়ার ক্রিয়াকলাপের পূর্বাভাস দিয়েছে, কিছু অঞ্চলে সম্ভাব্য ফ্ল্যাশ বন্যার সতর্ক করে।
রবিবার আবুজাতে নিমেটের আবহাওয়ার দৃষ্টিভঙ্গি সোমবার সকালের বজ্রপাতের কল্পনা করেছিল যে উত্তর অঞ্চলের আদমওয়া, তারাবা, সোকোটো, কেবি, জামফারা, জিগাওয়া, কানো এবং ক্যাটসিনা রাজ্যের অংশগুলিতে মাঝারি বৃষ্টিপাতের সাথে।
“পরে বিকেলে বা সন্ধ্যার সময়, পুরো অঞ্চল জুড়ে মাঝারি বৃষ্টিপাতের সাথে ঝড়ো ঝড় প্রত্যাশিত।
“পূর্বাভাসের সময়কালে আদমওয়া, তারাবা এবং বাউচি রাজ্যের কিছু অংশে বন্যার সম্ভাবনা রয়েছে।
”মধ্য অঞ্চলে, বেনু, ফেডারেল রাজধানী অঞ্চল, নাইজার, কোগি এবং নাসারাওয়া রাজ্যের অংশগুলিতে হালকা বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে।
“বিকেলে বা সন্ধ্যার সময়গুলিতে নাসারাওয়া, কোওয়ারা, কোগি, মালভূমি, নাইজার, বেনু এবং ফেডারেল রাজধানী অঞ্চলগুলির কিছু অংশে হালকা বৃষ্টিপাত প্রত্যাশিত হয়,” এতে বলা হয়েছে।
সংস্থাটি দক্ষিণ অঞ্চল জুড়ে মেঘলা আকাশের কল্পনা করেছিল, এবোনি, এনুগু, আইএমও, আনামব্রা, আবিয়া, ওগুন, এডো, ডেল্টা, লাগোস, নদী, ক্রস রিভার, আকওয়া ইবম এবং বায়েলসা স্টেটসের সময়কালে।
এটি অনুসারে, আবিয়া, আইএমও, ইবোনি, আনামব্রা, ওসুন, ওগুন, ওয়ো, ওনডো, একিতি, এডো, ডেল্টা, বায়েলসা, নদী, লাগোস, ক্রস রিভার এবং আকওয়া ইবোমের পরে দিনের পর দিন পরে হালকা বৃষ্টিপাত আশা করা যায়।
সংস্থাটি পূর্বাভাসের সময়কালে ওও, ওগুন, এডো এবং ডেল্টা রাজ্যের অংশগুলিতে বন্যার উচ্চ সম্ভাবনা প্রত্যাশা করেছিল।
মঙ্গলবার তারাবা, ক্যাটসিনা, কেবি, সোকোটো, কাদুনা এবং জামফারা রাজ্যের অংশগুলিতে মাঝারি বৃষ্টিপাতের সাথে উত্তর অঞ্চল জুড়ে মঙ্গলবার সকালের বজ্রপাতের পূর্বাভাস দিয়েছেন নিমেট।
”দিনের পরে, পুরো অঞ্চল জুড়ে মাঝারি বৃষ্টিপাতের সাথে বজ্রপাতগুলি প্রত্যাশিত।
”কেন্দ্রীয় অঞ্চলের জন্য, পূর্বাভাসের সময়কালে ফেডারেল রাজধানী অঞ্চল, নাইজার, নাইজারওয়া, কোয়ারা, কোগি, মালভূমি এবং বেনু রাজ্যের অংশগুলিতে মাঝে মাঝে হালকা বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে।
“দক্ষিণ অঞ্চল জুড়ে মেঘলা আকাশ আশা করা যায় যে এবোনি, আইএমও, আবিয়া, এনুগু, আনামব্রা, ওনডো, একিতি, ওগুন, ওসুন, ওয়ো, লাগোস, এডো, ডেল্টা, রিভারস, বায়েলসা, ক্রস রিভার এবং আকওয়া ইবোম রাজ্যগুলির সময়কালে,” আইটি।
এটি পূর্বাভাসের সময়কালে আনামব্রা, ডেল্টা, বায়েলসা, ক্রস রিভার এবং আকওয়া ইবোমের অংশগুলিতে বন্যার উচ্চ সম্ভাবনার পূর্বাভাস দিয়েছে।
সংস্থাটি বুধবার উত্তর অঞ্চলের তারাবা এবং কদুনা রাজ্যের অংশগুলিতে মাঝারি বৃষ্টিপাতের সাথে সকালের বজ্রপাতের পূর্বাভাস দিয়েছে।
নিমেট প্রত্যাশিত বিচ্ছিন্ন বজ্রপাত এবং বোর্নো, বাউচি, তারাবা, কাদুনা, গোম্বে, ইওবে, জিগাওয়া, কানো এবং আদমওয়া রাজ্যের পরে দিনে কিছু অংশে মাঝারি বৃষ্টিপাতের প্রত্যাশিত।
এটি অনুসারে, মধ্য অঞ্চলের সকালের সময় নাসারাওয়া, নাইজার এবং ফেডারেল রাজধানী অঞ্চলগুলির কিছু অংশে হালকা বৃষ্টিপাতের কল্পনা করা হয়।
”বিকেলে বা সন্ধ্যার সময় ফেডারেল রাজধানী অঞ্চল, নাইজার, নাসারাওয়া, কোওয়ারা, কোগি, মালভূমি এবং বেনু রাজ্যের অংশগুলিতে মাঝে মাঝে হালকা বৃষ্টিপাতের আশা করা যায়।
“দক্ষিণ অঞ্চলের জন্য, অন্তর্বর্তী হালকা বৃষ্টিপাতের মেঘলা আকাশের আশা করা যায় যে এবোনি আবিয়া, আইএমও, এনুগু, আনামব্রা, লাগোস, এডো, রিভারস, আকাওয়া ইবোম, বায়েলসা, ডেল্টা এবং ক্রস নদীর রাজ্যের অংশগুলিতে সকালের সময়,” এতে বলা হয়েছে।
এটি অনুসারে, পূর্বাভাসের সময়কালে বায়েলসা রাজ্যের কিছু অংশে বন্যার উচ্চ সম্ভাবনা সহ পুরো অঞ্চল জুড়ে হালকা বৃষ্টিপাতের আশা করা হয়।
নিমেট জনসাধারণকে ভারী বৃষ্টির মধ্যে গাড়ি চালানো এড়াতে অনুরোধ করেছিলেন এবং তাত্ক্ষণিকভাবে জরুরি প্রতিক্রিয়া ব্যবস্থা সক্রিয় করার জন্য ফ্ল্যাশ বন্যার সম্ভাবনা সহ রাজ্যগুলি।
“কম রাতের তাপমাত্রার কারণে দুর্বল ব্যক্তিদের জন্য উষ্ণ পোশাক নিশ্চিত করুন এবং নিশ্চিত করুন যে সংঘর্ষগুলি এড়াতে আলগা বস্তুগুলি বেঁধে দেওয়া হয়েছে।
”বৈদ্যুতিক সকেট থেকে বৈদ্যুতিক সরঞ্জামগুলি সংযোগ বিচ্ছিন্ন করুন, পতনশীল শাখা এবং ভাঙা গাছ থেকে প্রভাব এড়াতে লম্বা গাছ থেকে দূরে থাকুন।
এয়ারলাইন অপারেটররা তাদের ক্রিয়াকলাপে কার্যকর পরিকল্পনার জন্য নিমেট থেকে বিমানবন্দর-নির্দিষ্ট আবহাওয়ার প্রতিবেদনগুলি (ফ্লাইট ডকুমেন্টেশন) পেতে, “এতে বলা হয়েছে।
সংস্থাটি বাসিন্দাদের তার ওয়েবসাইট www.nimet.gov.ng পরিদর্শন করে নিমেটের কাছ থেকে আবহাওয়ার আপডেটের মাধ্যমে অবহিত থাকার পরামর্শ দিয়েছে।