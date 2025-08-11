নিমেট ভারী বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস দিয়েছেন, দেশব্যাপী বন্যার ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলে সতর্কতার পরামর্শ দিয়েছেন

নাইজেরিয়ান আবহাওয়া সংস্থা (এনআইএমইটি) নাইজেরিয়ার বেশ কয়েকটি রাজ্যে সম্ভাব্য বন্যার সাথে সাথে আগস্ট 11-13, 2025 থেকে বজ্রপাত এবং বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস এবং বৃষ্টিপাত করেছে।
রবিবার আবুজাতে আবহাওয়ার দৃষ্টিভঙ্গিতে সংস্থাটি বলেছিল, “সোমবার উত্তর অঞ্চল জুড়ে সোকোটো, কেবিবি, আদমওয়া এবং তারাবা রাজ্যের কিছু অংশে মাঝারি বৃষ্টিপাতের সাথে সোমবার সকালের বজ্রপাতের প্রত্যাশা রয়েছে।”
“দিনের পরে, মাঝারি বৃষ্টিপাতের সাথে বজ্রপাতগুলি বাউচি, বোর্নো, কাদুনা, কানো, জিগাওয়া, তারাবা এবং আদমওয়া রাজ্যেও সম্ভবত রয়েছে।
নিমেট সতর্ক করেছিলেন যে “পূর্বাভাসের সময়কালে ক্যাটসিনা, কেবি, জামফারা এবং সোকোটো রাজ্যের কিছু অংশে বন্যার সম্ভাবনা রয়েছে।”
মধ্য অঞ্চলের জন্য, নাইজার রাজ্যে হালকা সকালের বৃষ্টিপাতের আশা করা যায়, যখন বিকেল এবং সন্ধ্যায় এফসিটি, মালভূমি, নাসারাওয়া, বেনু এবং কোগি জুড়ে হালকা বৃষ্টিপাতের সাথে ঝড়ো ঝড় দেখা যায়।
মালভূমি, নাসারাওয়া এবং নাইজার রাজ্যের কিছু অংশে বন্যার ঝুঁকি বেশি থাকে।
দক্ষিণে, নিমেট সকালে আবোনি, ক্রস রিভার এবং আকওয়া ইবোমে অন্তর্বর্তী হালকা বৃষ্টিপাতের সাথে মেঘলা আকাশের পূর্বাভাস দিয়েছেন।
পরে এনুগু, এডো, এবনি, একিতী, ওসুন, আবিয়া, ক্রস রিভার, নদী, ডেল্টা এবং আকাওয়া ইবম জানায় মাঝারি বৃষ্টিপাতের পরে আশা করা যায়।
মঙ্গলবার এবং বুধবারের জন্য, মাঝারি থেকে হালকা বৃষ্টিপাতের সাথে বজ্রপাতগুলি উত্তর, মধ্য এবং দক্ষিণ অঞ্চল জুড়ে প্রত্যাশিত।
সংস্থাটি পরামর্শ দিয়েছিল, “ভারী বৃষ্টির অধীনে গাড়ি চালানো এড়ানো উচিত। ফ্ল্যাশ বন্যার সম্ভাবনা সহ রাজ্যগুলি তাদের জরুরি প্রতিক্রিয়া ব্যবস্থাগুলি অবিলম্বে সক্রিয় করা উচিত।”
“কৃষকদের বৃষ্টিপাতের ঠিক আগে সার ও কীটনাশক প্রয়োগ এড়ানোর আহ্বান জানানো হয়েছিল, অন্যদিকে বাসিন্দাদের” লম্বা গাছ থেকে দূরে থাকা “এবং আলগা জিনিস সুরক্ষিত করা উচিত।
নিমেট আরও এয়ারলাইন অপারেটরদের নিরাপদ অপারেশনের জন্য বিমানবন্দর-নির্দিষ্ট আবহাওয়ার প্রতিবেদন পেতে আহ্বান জানিয়েছিল।