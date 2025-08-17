You are Here
নিয়ন্ত্রক লঙ্ঘনের জন্য কোওয়ারা সরকার ইলরিনে আটটি হোটেল বন্ধ করে দিয়েছে
নিয়ন্ত্রক লঙ্ঘনের জন্য কোওয়ারা সরকার ইলরিনে আটটি হোটেল বন্ধ করে দিয়েছে

কোওয়ারা রাজ্য পরিবেশ সংরক্ষণ সংস্থা (কেডব্লিউপিএ) বিধি লঙ্ঘন এবং যথাযথ ডকুমেন্টেশনের অভাবের জন্য ইলোরিনে আটটি হোটেল বন্ধ করে দিয়েছে।

শনিবার পরিচালিত প্রয়োগের অনুশীলনটি ক্ষতিগ্রস্থ প্রতিষ্ঠানে জারি করা বেশ কয়েকটি সরকারী বিজ্ঞপ্তি এবং সতর্কতা অনুসরণ করে।

এটির নেতৃত্বে হোটেল বিভাগের প্রধান, জনাব আমিনুল্লাহি তাইয়ে আবদুলরাহমান, যিনি প্রকাশ করেছিলেন যে হোটেলবাসীদের তাদের কার্যক্রম নিয়মিত করার জন্য যথেষ্ট সময় দেওয়া হয়েছিল তবে তা করতে অস্বীকার করেছিলেন।

অভিযানের পরে বক্তব্য রেখে কোয়াপার জেনারেল ম্যানেজার জাইড আইনা বলেছিলেন যে সিদ্ধান্তটি কোওয়ারা রাজ্য পরিবেশগত আইন দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল এবং জনস্বাস্থ্য রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ছিল।

আইনা ব্যাখ্যা করেছিলেন, “এই পদক্ষেপের লক্ষ্য কোনও ব্যবসায়িক উদ্বেগ বা ব্যক্তিকে ভয় দেখানো নয়।”

“এটি নিশ্চিত করা যে আতিথেয়তা অপারেটররা স্থানীয় এবং আন্তর্জাতিক উভয় মানকে কঠোরভাবে মেনে চলেন।

“একটি পরিষ্কার, নিরাপদ এবং স্বাস্থ্যকর পরিবেশ কাওয়ারা রাজ্য সরকারের পক্ষে শীর্ষস্থানীয় অগ্রাধিকার হিসাবে রয়ে গেছে।”

আইনা জোর দিয়েছিলেন যে প্রয়োগকারীরা বাসিন্দাদের রক্ষা করতে এবং বিনিয়োগকারী এবং পর্যটকদের নিরাপদ গন্তব্য হিসাবে রাজ্যের চিত্রকে প্রচার করার জন্য একটি প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা ছিল।

“জনস্বাস্থ্য এবং পরিবেশগত মানগুলির ক্ষেত্রে আমরা আপস করব না। প্রতিটি অপারেটরের মেনে চলার দায়িত্ব রয়েছে,” তিনি যোগ করেন।

টেকসই উন্নয়ন এবং পরিবেশগত দায়িত্ব অর্জনের জন্য আতিথেয়তা শিল্পের স্টেকহোল্ডারদের সাথে সহযোগিতা করার জন্য কোয়েপা তার তাত্পর্য পুনরায় নিশ্চিত করেছে।

সংস্থাটি একই রকম নিষেধাজ্ঞাগুলি এড়াতে পরিবেশগত এবং অপারেশনাল বিধি মেনে চলার জন্য রাজ্য জুড়ে অন্যান্য হোটেলবাসীদেরও অনুরোধ করেছিল।

“বার্তাটি পরিষ্কার,” মেনে চলুন বা আইনটির মুখোমুখি হন। আমাদের জনগণের সুস্থতা এবং আমাদের রাজ্যের ভবিষ্যতকে অবহেলার জন্য কেনাবেচা করা যায় না। “

