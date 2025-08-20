You are Here
নির্বাচনী পরামর্শদাতারা 17 টি রাজ্যে বেছে নেবেন

মেক্সিকো সিটি।– আইএনই 17 টি রাজ্য নির্বাচনী ইনস্টিটিউট থেকে 44 টি কাউন্সিলের বাছাই প্রক্রিয়া শুরু করবে, যারা 2027 স্থানীয় নির্বাচনের সংগঠন হবে।

ক্যাম্পেচের ক্ষেত্রে, চিয়াপাস, কোহুইলা এবং কলিমা স্থানীয় নির্বাচনী পাবলিক অর্গানাইজেশন (ওপিএলএ) এর রাষ্ট্রপতিদের পুনর্নবীকরণ করা হবে।

আগুয়াস্কালিয়েন্টেসে থাকাকালীন বাজা ক্যালিফোর্নিয়া, চিহুহুয়া, কোহুইলা, দুরানগো, গেরেরো, হিডালগো, নায়ারিট, পুয়েবলা, কুইন্টানা রু, সিনালোয়া, তামুলিপাস, ট্ল্যাক্সকালা এবং ভেরাক্রুজ ৪০ টি কাউন্সিল বেছে নেবে। মঙ্গলবার অনুমোদিত প্রকল্প অনুসারে লিঙ্কিং কমিশন, নির্বাচনী পরিচালকরা, তিনটি দলে বিভক্ত, আগামী সপ্তাহগুলিতে সাক্ষাত্কারগুলি সম্পাদন করবে, যাতে নির্বাচিত এই বছরের 31 অক্টোবর ফাংশনগুলি গ্রহণ করে।

১,৯১16 টি অ্যাপ্লিকেশন প্রাপ্ত হয়েছিল, তবে ১,70০৩ জন লোক দেখা করেছেন, এর মধ্যে 78২ জন মহিলা, 905 পুরুষ এবং অ -বেবিযুক্ত লিঙ্গের 16 জন লোক।

এগুলি জ্ঞান এবং প্রবন্ধ পরীক্ষার পর্যায়ে হ্রাস পাচ্ছিল, সুতরাং শেষ পর্যন্ত তারা সাক্ষাত্কারগুলি 338 আবেদনকারী উপস্থাপন করবে। এটি নির্ধারিত হয়েছিল যে সাক্ষাত্কারের মূল্য 60 শতাংশ, পাঠ্যক্রম 30 শতাংশ এবং 10 শতাংশ পরিচালনা প্রতিযোগিতা পরীক্ষা হবে।

