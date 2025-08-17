You are Here
নির্বাচনের উপকরণ চুরির অভিযোগে অভিযুক্ত এপিসি ভাইস চেয়ারম্যান নীরবতা ভেঙে দেন

অল প্রগ্রেসিভ কংগ্রেসের (এপিসি) জাতীয় ভাইস চেয়ারম্যান (উত্তর-পূর্ব) মুস্তাফা সালিহু অভিযোগ অস্বীকার করেছেন যে তিনি আদমওয়া রাজ্যে শনিবারের রাজ্য নির্বাচনী এলাকা নির্বাচনের সময় নির্বাচনের উপকরণ চুরি করেছেন।

স্মরণ করুন, গ্যানির ইরেট যুবকরা সালিহুর এসইউভিকে অবরুদ্ধ করেছিল, তাকে তার গাড়িতে বিমোডাল ভোটার স্বীকৃতি সিস্টেম (বিভিএ) ডিভাইস এবং একটি ব্যালট বাক্স লুকিয়ে রাখার অভিযোগ এনে অভিযোগ করেছিল।

সোশ্যাল মিডিয়ায় যে ফুটেজ প্রকাশ পেয়েছিল তা সন্দেহের জন্ম দিয়েছে যে তিনি নির্বাচনী প্রক্রিয়াতে আপস করার চেষ্টা করছেন।

তবে, ইয়োলায় এক সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রেখে সালিহু দাবিগুলি খারিজ করে দিয়েছিলেন, জোর দিয়েছিলেন যে তিনি কখনও নির্বাচনের কারচুপি করার চেষ্টা করেননি। তাঁর মতে, তাঁর পদক্ষেপগুলি ছিল গণনা অনুশীলনকে ব্যাহত করার জন্য তিনি পিপলস ডেমোক্র্যাটিক পার্টির (পিডিপি) দ্বারা ইচ্ছাকৃত পদক্ষেপ হিসাবে বর্ণনা করা থেকে সংবেদনশীল উপকরণগুলি রক্ষা করা।

সালিহু বলল, “আসলে যা ঘটেছিল তা হ’ল রাজ্য বিধানসভার স্পিকার এবং পিডিপি চেয়ারম্যান থাগসকে নির্বাচনের উপকরণ ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য একত্রিত করেছিলেন কারণ এটি স্পষ্টতই তারা হেরে যাচ্ছিল।

“আমি তত্ক্ষণাত্ সুরক্ষা কর্মীদের ভিড় ছড়িয়ে দিতে এবং কেবল দলীয় এজেন্টদের ব্যালট বাছাই এবং গণনা নিরীক্ষণের জন্য রয়ে যাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করতে বলেছিলাম।

“ঠগরা হিংস্র হয়ে উঠল, এবং আমি দ্রুত কোনও পুলিশ অফিসারকে উপকরণগুলি সুরক্ষিত করার নির্দেশ দিয়ে হস্তক্ষেপ করেছিলাম। এরপরে, আমরা এআইজিটিকে শক্তিবৃদ্ধি প্রেরণের জন্য ডেকেছিলাম। ঠিক এটাই ঘটেছিল – আমি যে কোনও ইউনিটে নির্বাচনের উপকরণ ছিনিয়ে নেব যেখানে আমি স্পষ্টভাবে জিতছিলাম?”

নির্দিষ্ট পোলিং ইউনিটের ফলাফলের উদ্ধৃতি দিয়ে সালিহু উল্লেখ করেছেন: “ইউনিট 06, গ্যানিয়ে 1 ওয়ার্ডে, এপিসি 86 টি ভোট দিয়েছে এবং পিডিপি 36 পেয়েছে। ইউনিট 010 -এ, এপিসিতে 65 টি ভোট ছিল এবং পিডিপি 40 পেয়েছিল।

“পিডিপি রাজ্যের চেয়ারম্যান বার বার। শেহু এবং স্পিকার ফলাফলের সাথে আপস করতে অস্বীকার করার পরে ব্যালট বাক্সগুলি ধ্বংস করতে জড়ো হয়েছিল।

“প্রতিবেদন গ্রহণের সময়, আমি সেখানে পুলিশ অফিসারদের সাথে ছুটে এসেছি, উপকরণগুলি সুরক্ষিত করেছি এবং সেগুলি সুরক্ষা শক্তিবৃদ্ধির হাতে তুলে দিয়েছি, ঠিক যেমনটি ভাইরাল ভিডিওতে দেখা গেছে।”

তিনি যোগ করেছেন, “এটি পিডিপি রাজ্যের চেয়ারম্যানের ওয়ার্ডে ছিল, যিনি হেরে গেলে রাজনীতি থেকে পদত্যাগ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তারা এই প্রক্রিয়াটি হাইজ্যাক করার জন্য কমিশনার, এলজিএর চেয়ারম্যান এবং স্পিকার নিয়োগ করেছিলেন। তবে পুলিশ দায়িত্ব নেওয়ার আগ পর্যন্ত আমি আমার মাঠে দাঁড়িয়েছিলাম। আমার দলটি যখন বিজয়ী হয়েছিল তখন আমার কোন উদ্দেশ্য বক্স ছিনিয়ে নিতে হবে?”

ইন্ডিপেন্ডেন্ট ন্যাশনাল ইলেক্টোরাল কমিশন (আইএনইসি) আনুষ্ঠানিকভাবে এপিসির মিসা মুসা জৌরোকে গ্যানিয়ে স্টেট কন্টুয়েন্টিটি হাউস অফ বিধানসভা দ্বারা নির্বাচনের বিজয়ী ঘোষণা করেছে, যা তার প্রয়াত ভাইয়ের শূন্যপদ পূরণের জন্য অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

জৌরো পিডিপি প্রার্থী বুবা মুহাম্মদ জোদাকে সংক্ষিপ্তভাবে পরাজিত করে ১৫,৯২৩ টি ভোট দিয়েছেন, যিনি ১৫,79৯৪ ভোট পেয়েছিলেন, যা মাত্র ১২৯ ভোটের একটি সরু মার্জিন।

