নির্বাচন হিসাবে অরলভস্কি তার অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যন্ত নিবন্ধকরণ বাতিলকরণ অর্জন করেছে

ক্যাসেশন কোর্ট জেলা আদালতের সিদ্ধান্ত বাতিল করে দেয়, যা এর আগে বিশেষ সামরিক অভিযানের (এসডাব্লুএল) মিখাইল ফিলিমোনভের অংশগ্রহণকারীদের একক -ম্যান্ডেট জেলায় ag গল সিটি কাউন্সিলে নিবন্ধনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, যারা নথিগুলি দূরবর্তীভাবে জমা দিয়েছিল। স্থানীয় নির্বাচনের লোকটি জোর দিয়ে বলেছেন যে শত্রুতে একজন সৈনিকের অংশগ্রহণ তাকে কোনও প্রতিনিধির মাধ্যমে নথি জমা দেওয়ার অধিকার দেয় না। প্রথম উদাহরণ আদালত রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটকে বিবেচনায় নিয়েছিল এবং ক্যাসেশন আইনটির আক্ষরিক পাঠে ফিরে আসে, বিশেষজ্ঞ বলেছেন।

সাধারণ বিচার বিভাগের প্রথম ক্যাসেশন কোর্ট, যেমন কমমারসেন্টকে তার প্রেস সার্ভিসে বলা হয়েছিল, ৮ ই আগস্ট উত্তর জেলা ওরেলের টেরিটোরিয়াল নির্বাচন কমিশন (টিআইকে) (টিআইকে) এর অভিযোগ সন্তুষ্ট করে স্থানীয় আদালতের সিদ্ধান্ত বাতিল করে দেয়, যিনি তাঁর মিখাইল ফিলিমনভের অংশগ্রহণকারীকে শহর কাউন্সিলের প্রার্থী হিসাবে বাধ্য করেছিলেন। এই মুহুর্তে, তিনি একক -মেম্বার জেলা নং 4 -তে মনোনীত প্রার্থীর মর্যাদা হারিয়েছেন।

কমমারসেন্টের আগে যেমন রিপোর্ট করা হয়েছিল, 50 বছর বয়সী গার্ড সার্জেন্ট মিখাইল ফিলিমোনভ, 2022 সাল থেকে তাঁর অংশ নেওয়া, জেলা নং 4-এ ফেয়ার রাশিয়া-ফর ট্রুথ (এসআরজেডপি) এবং পার্টির আঞ্চলিক গোষ্ঠীর প্রথম সংখ্যা থেকে ওরেলের সিটি কাউন্সিলে মনোনীত হয়েছিল।

নির্বাচনী কক্ষটি তাকে তালিকায় নিবন্ধিত করেছিল, তবে প্রতিনিধির মাধ্যমে জমা দেওয়া হয়েছিল (সেই মুহুর্তে সৈনিকটি সর্বাগ্রে ছিল) এই কারণে জেলায় নথি গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছিল।

টিকটি নির্বাচনী আইনকে উল্লেখ করা হয়েছিল, যার মতে প্রার্থী স্থির চিকিত্সায় বা প্রাক -ট্রায়াল ডিটেনশন সেন্টারে (30 জুলাইয়ের “কমারসেন্ট” দেখুন) কেবল তখনই নথিগুলির দূরবর্তী জমা দেওয়া সম্ভব।

জুলাইয়ে, উত্তর জেলা আদালত মিখাইল ফিলিমোনভের মামলা মঞ্জুর করে এবং টিককে তার নথি গ্রহণের নির্দেশ দেয়। আদালত বিবেচনা করেছিল যে নির্বাচনে নথিগুলির দূরবর্তী জমা দেওয়ার অনুমতি দেওয়ার সময় পরিস্থিতির তালিকাটি উন্মুক্ত হয়, যেহেতু শিল্পের ৫ অনুচ্ছেদে। নাগরিকদের নির্বাচনী অধিকারের গ্যারান্টি সম্পর্কিত ফেডারেল আইনের 33 টি অনুরূপ পদ্ধতি এবং “অন্যান্য ক্ষেত্রে” স্বীকার করে। উদাহরণস্বরূপ, ২০১৫ সালে, সাংবিধানিক আদালত (কেএস) সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে গৃহবন্দী এই ধরনের পরিস্থিতি ছিল। জেলা আদালতের মতে, সামরিক কর্মীরা যারা ব্যক্তিগতভাবে উদ্দেশ্যমূলক কারণে নির্বাচনী ঘরে যোগাযোগ করতে পারবেন না তারা অনুরূপ পদ্ধতির জন্য আবেদন করার অধিকারী।

আপিল টিক অরলভস্কি আঞ্চলিক আদালত অসন্তুষ্ট হয়েছিল, এটি নিশ্চিত করে যে প্রথম উদাহরণের সিদ্ধান্তগুলি সাংবিধানিক আদালতের অবস্থানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। যাইহোক, নির্বাচন কমান্ডার তার অভিযোগের উপর জোর দিয়ে (“কমারসেন্ট” রয়েছে) এই মামলায় সাংবিধানিক আদালতের সিদ্ধান্তের উল্লেখ প্রযোজ্য নয়, এবং এবার তিনি মামলাটি জিতেছিলেন।

এসআরজেডপি রুসলান পেরেলিগিনের ওরিওল শাখার প্রধান কমারস্যান্টকে বলেছিলেন যে ক্যাসেশনের সিদ্ধান্ত তাকে বিস্মিত করে তোলে এবং সুপ্রিম কোর্টে সংগ্রাম অব্যাহত রাখার প্রতিশ্রুতি দেয়: “প্রথম আদালতে সবকিছু শেষ হতে পারে, এবং নির্বাচন কমিশন তার নিজের নায়ককে না দেওয়ার জন্য মৌলিকতা অন্তর্ভুক্ত করে।”

সার্জেন্টের প্রতিনিধিত্বকারী আইনজীবী সের্গেই পোয়াপলস্কি বিশ্বাস করেন যে ক্যাসেশন কোর্ট এসভির অংশগ্রহণকারীদের বৈষম্যকে সমর্থন করেছিল। মিখাইল ফিলিমোনভ নিজেই ক্যাসেশন আপিলের বিবেচনায় অংশ নিতে তাঁর অঞ্চল থেকে এসেছিলেন, তিনি বলেছিলেন যে আদালতের সিদ্ধান্ত নির্বাচিত হওয়ার সাংবিধানিক অধিকার লঙ্ঘন করে।

ওরিওল অঞ্চলের নির্বাচন কমিশন এর আগে “কমারসেন্ট” বলেছিল যে তারা বিচারের বিষয়ে কোনও মন্তব্য করেনি।

নির্বাচন কমিশনের সাথে একজন সৈনিকের বিরোধের কোনও রাজনৈতিক পটভূমি নেই, রাজনৈতিক বিজ্ঞানী ভ্লাদিমির স্লাভিনভ নিশ্চিত: “এটি হ’ল আদালতগুলি হয় বর্তমান নির্দিষ্ট রাজনৈতিক শর্তগুলি বিবেচনা করা উচিত, বা আইনটি স্পষ্টভাবে অনুসরণ করা উচিত। আইনটির চিঠির দৃষ্টিকোণ থেকে, আদালতকে এই বিবৃতি দেওয়া হয়েছে, এবং নির্বাচনটি এই যুক্তি অনুসারে কাজ করেছে,” নির্বাচনটি এই লজিক অনুসারে কাজ করেছে। ” আইনটির আক্ষরিক পাঠে। “এখন আমি অবাক হয়েছি যে পরিস্থিতিটির ব্যাখ্যাটি সুপ্রিম কোর্টকে কী দেবে,” মিঃ স্লাভিনভ সংক্ষিপ্তসার জানিয়েছেন।

সের্গেই টলমাচেভ, ভোরোনেজ

