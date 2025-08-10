You are Here
নির্মম আইমোকিলি অ্যাভন্ডুর বিপক্ষে ২-৩২ র্যাক আপ
নির্মম আইমোকিলি অ্যাভন্ডুর বিপক্ষে ২-৩২ র্যাক আপ

প্রথম অ্যাভন্ডু প্রচেষ্টা পোস্টগুলির মধ্যে যাত্রা করার সময়, ইমোকিলি ইতিমধ্যে চার্চ রোডের গুডের পাঁচ পয়েন্ট ছিল। দ্বিতীয়টি করার সময় পর্যন্ত তারা সাতটি পরিষ্কার ছিল।

এটি স্কোরলাইন হিসাবে পরামর্শ হিসাবে সোজা ছিল। প্রথমার্ধে পনেরোটি শট 13 টি সাদা পতাকা ফিরিয়ে দিয়েছে। শনিবার তাদের কর্ক পিএসএইচসি বিভাগ/কলেজ বিভাগের সেমিফাইনালে তাদের প্রচেষ্টার জন্য শোয়ের জন্য আটটি প্রশস্ত এবং দুটি স্কোর ছিল অ্যাভন্ডু, আটটি প্রশস্ত এবং দুটি স্কোর ছিল।

সাধারণ ক্যান্ডিস্ট্রাইপ ফ্যাশনে, ডেনিস রিংয়ের পুরুষরা আভন্ডু এমনকি একটি খোঁচা নামার আগে দৃষ্টির বাইরে ছিল। পুনরায় আরম্ভের উপর আরও চারটি উত্তর না দেওয়া স্কোর বাম ইমোকিলি 12 খেলতে 25 মিনিট নিয়ে এবং এখনও 2-14 এ ট্যাক করা উচিত।

অ্যাভন্ডু উন্নতি করেছে, যদিও তারা আরও খারাপ ভাড়া নিতে পারে না। একমাত্র স্টিফেন কনডন এবং জেমস কেটিংয়ের নিরলস প্রচেষ্টার জন্য।

এই দু’জন এবং ব্রায়ান লম্বার্ড তৃতীয় কোয়ার্টারের শেষে এটি 1-23 থেকে 0-10 ছাড়ার জন্য স্কোরশিটে পৌঁছেছিল, যখন কনডন এবং কেটিং আরও দুটি যোগ করেছে যা খেলতে 15 টি দলের মধ্যে 14 পয়েন্ট ছাড়তে।

তবে ইমোকিলি দূরে সরে গেছে। তারা চিপিং দূরে রাখা। পয়েন্ট পরে পয়েন্ট পরে পয়েন্ট।

মাইক কেলি, আইমোকিলি ইন অ্যাকশন ইন শান কিলিনের বিরুদ্ধে, অ্যাভন্ডু। ছবি: জিম কফলান।
মাইক কেলি, আইমোকিলি ইন অ্যাকশন ইন শান কিলিনের বিরুদ্ধে, অ্যাভন্ডু। ছবি: জিম কফলান।

মাইক কেলি – যিনি দ্বিতীয়ার্ধে আগুনে ছিলেন – তিনি খেলা থেকে তাঁর ছয়টি স্কোরের একটিতে কনডন এবং কেটিংয়ের প্রচেষ্টার প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন।

গোলে আভন্ডুর বেশ কয়েকটা সম্ভাবনা ছিল। উভয় কনডন থেকে। প্রথম অকাল শেষ হয়ে গেল, কন্ডন যেমন গোলটি ভেঙে ফেলেছিল ঠিক তেমনই সুবিধা অস্বীকার করেছিল, রেফারি সাইমন স্টোকস এটিকে ফ্রিটির জন্য আবার ডেকেছিলেন।

তিনি 10 মিনিট পরে আবার পিছলে গেলেন, এবার সিয়ারান ও’ব্রায়েন, যিনি তার প্রচেষ্টা অবরুদ্ধ করেছিলেন, তাকে স্মার্টভাবে অস্বীকার করেছিলেন।

আভন্ডু শেষ পর্যন্ত 61 মিনিটের পরে সেই অগ্রগতিটি পেয়েছিল। কনডন এবং কেটিংয়ের মধ্যে একটি চতুর ওয়ান-টুও পরবর্তী রাইফেলটিকে উপরের কোণে একটি সৌন্দর্য দেখেছিল। তবে সেই সান্ত্বনাটি নির্দয়ভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল, কারণ জো স্ট্যাক 64৪ তম মিনিটে দ্বিতীয় ইমোকিলি মেজরকে বিকল্প ওসন ফিৎসগেরাল্ড স্থাপন করেছিলেন।

কেলি এবং জ্যাক লেহি অতিরিক্ত সময় অবধি মজা করার জন্য স্কোর করছিলেন-ইমোকিলিকে 1-31 থেকে 0-16 থেকে 0-16 ছাড়িয়ে কেটিং নেটটি আঘাত করার আগে।

এটি উত্তর কর্ক পক্ষের জন্য একটি দু: খজনক উদ্বোধনী সময় ছিল।

তারা তাদের কোনও পুনঃসূচনাগুলি ধরে রাখতে পারেনি, এবং যখন তারা তা করে, সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার কোনও প্রচেষ্টা ফলহীন ছিল।

তাদের বিতরণ সাবপার ছিল এবং তারা 19 মিনিটের পরে লিয়াম ক্রোনিনের ব্যবহারকে সুইপার হিসাবে বাতিল করে দেয়। একটি প্রতিস্থাপনের পরে চার মিনিট পরে।

সেই পর্যায়ে ইমোকিলি সামনে 0-12 থেকে 0-4 ছিল। বিরতিতে তারা এখনও আটজন এগিয়ে ছিল। পূর্ব কর্কের পোশাকে যখন প্রথম সবুজ পতাকাটি এসেছিল, তখন এটি 42 মিনিটের পরে ছিল এবং এটি অ্যাভন্ডুর উপহার ছিল।

ক্রোনিন দখলটি জিততে ভাল কাজ করেছিল এবং তিনি এটিকে গোলরক্ষক ড্যানিয়েল ও’কনেলের কাছে সংক্ষিপ্তভাবে হস্তান্তর করেছিলেন, তবে তার লাঠি পাসটি সরাসরি ডায়ারমুইড হিলির কাছে ছিল, যিনি ফাঁকানো জালে স্বল্প ধর্মঘট প্রকাশ করেছিলেন।

সেই পর্যায়ে এটি ছিল 1-21 থেকে 0-9। রেইনিং কাউন্টি চ্যাম্পিয়নদের পক্ষে খুব সহজ।

ইমোকিলির জন্য স্কোরার: জে লেহি 0-9 (0-4 এফ), এম কেলি 0-7 (0-1 65), ডি হিলি 1-1, হে ফিৎসগেরাল্ড 1-0, বি লটন 0-3, এস হেগার্টি, জে স্ট্যাক, ডব্লু লেহি, সি ও’ক্যালাঘান, জে ক্রোনিন 0-2 প্রতিটি, সি কাহিল, সি সিহিল, সি।

0-1 প্রতিটি।

অ্যাভন্ডহুর জন্য স্কোরার: এস কনডন 0-8 (0-3 এফ), সি ও’ব্রায়েন 0-5 (0-3 এফ), জে কেটিং 1-2, বি লম্বার্ড, ই কেরি 0-1 প্রতিটি।

ইমোকিলি: তাঁর ডেভিস (সেন্ট ক্যাথরিন); জে ম্যাকার্থি (ডংগুরি), টিলক (কোভ), সি ও’ব্রায়েন (সেন্ট ইটা); সি জয়েস (ক্যাসলেমার্ট), মুসেল (এনওআর); হেগার্টি (গুঁড়ো), সি ও’চেন্সস (ডুঙ্গুর); ডব্লু লেহি (ফ্রেম), ডি হেই (লিসোগোল্ড), বি লটন (ক্যাসেলমার্টার) (সি); মেলি (ক্যাসলেমার্ট), জে লেহি (ডুংুরে।

সাবস: সি কাহিল (ক্লোইন) ডাব্লু লেহির জন্য (46), এম হেগার্টি (লিসোগোল্ড) লটনের জন্য (49), ম্যাকার্থি (56) এর জন্য একটি শার্লক (ক্লোয়েন), ও ফিটজগারেল্ড (সেন্ট ক্যাথেরিন) এর জন্য জে লেহির (57), জে গ্রিফিন (ডুঙ্গর্নি) জন্য।

লোকেরা: ডকনেল (ড্রোমিনা); নির্বাচন (লিস্কার রোল/চার্চটাউন গেইলস), জে কেটিং (কিল্ডোরেরি), এল কেরি (কিলওয়ার্থ); এর বাকলি (বাল্যহোয়ার্ড), বি সিলশান্নিগ (কিলশাননিগ), থেকে ও’রিলি); জে ও’সুলভেন (বালচিলিন), চারটি (কিলওয়ার্থ); মারফি (ড্রোমিনা), সি ওব্রায়েন (লিসারোল/চার্চটাউন গেইলস), এল হেগার্টি (কিলওয়ার্থ); জা ম্যাগনিয়ার (কিলাভুলেন), সোনডন (হারবার রোভার্স), এল ক্রোনিন (কিলাভুলেন) (সি)।

সাবস: জে শিহান (কিলওয়ার্থ) ও’রিলির জন্য (২৩), ও ও কলাহান (লিসারল/চার্চটাউন গেইলস) হেগার্টির জন্য, এল কেটিং (কিলডোরারি) ম্যাগনিয়ার (উভয় এইচটি), বি লম্বার্ড (বালিহুলি) মারফির জন্য (৩৪)।

রেফারি: এস স্টোকস (টিউলিলিজ)

