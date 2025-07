নির্মাণের “ওয়েল -ডেজারভেড অবকাশ” শুরু করুন

প্রায় এক মিলিয়ন কুইবেসারের অনুকরণে প্রায় 200,000 নির্মাণ শ্রমিকের মতো লুই-ফিলিপ লেব্রেক্স শুক্রবার দুপুরে দু’সপ্তাহ ধরে ছুটিতে পড়েছিলেন। “খুব খুশি, বিশেষত উত্তাপের গত দুই সপ্তাহের সাথে!”, কার্পেন্টার-মেনু ড্রপ করে মন্ট্রিলের পূর্বে রুয়ে শেরব্রুকের প্রবীণদের জন্য একটি বাসভবনের গুরুত্বপূর্ণ সাইটে দেখা হয়েছিল।

ছবি প্যাট্রিক সানফায়ান, লা প্রেস লুই-ফিলিপ্পে লেব্রে নিজেকে বলেছিলেন “খুব খুশি, বিশেষত উত্তাপের শেষ দুই সপ্তাহের সাথে!”, ছুটির দিনগুলি অবশেষে উপস্থিত হয়।

১৯ 1971১ সালে কুইবেকে প্রতিষ্ঠিত দুই সপ্তাহের নির্মাণ ছুটির এই tradition তিহ্যের কানাডার অন্য কোথাও সমতুল্য নেই। 2025 এর জন্য, কুইবেক কনস্ট্রাকশন কমিশন (সিসিকিউ) দ্বারা মোট 192,000 অবকাশের অর্থ প্রদান করা হয়েছিল, মোট পরিমাণ 645 মিলিয়ন ডলার হিসাবে, কৌশল, উদ্ভাবনের সহ-সভাপতি ক্লড ব্রেটন বলেছেন। “৮০ % নির্মাণ শ্রমিক একটি ভাল -সরবরাহিত ছুটি নেবেন!”, তিনি বলেছিলেন। এটি অনুমান করা হয় যে কুইবেকের ৪.২ মিলিয়ন সক্রিয় কর্মীদের মধ্যে মোট “25 থেকে 28 %” এর মধ্যে একই সাথে ছুটি নেওয়ার সুযোগ নেবে।

মিঃ ব্রেটন এটিকে sens কমত্যের একটি সাধারণ কুইবেক ফর্ম হিসাবে দেখেন। “আমরা এটি দুই সপ্তাহের জন্য বন্ধ করার জন্য একসাথে সিদ্ধান্ত নিয়েছি। স্পষ্টতই, যখন এত লোক একই সাথে ছুটিতে থাকে তখন এটি স্টেকস তৈরি করতে পারে, তবে আমি আপনাকে বলব যে এটি সংহতি করে। কর্মক্ষেত্রে বন্ধু হয়ে ওঠে এমন লোকেরা একসাথে সময় নেবে» »» »»

একটি দিন অগ্রিম

লুই-ফিলিপ লেব্রাক্স শুক্রবার দুপুরে তার স্ত্রীর সাথে ম্যাগান্টিকের লেকের তীরে তার শোরেটে চলে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছিলেন। তাঁর সহকর্মী রোল্যান্ড পেইলি, দ্বীপপুঞ্জ-ডি-লা-ম্যাডেলিনের একজন চালাকি, তার জন্মভূমি দ্বীপপুঞ্জে ছুটি শেষ করার আগে নিউ ব্রান্সউইকে “চার বা পাঁচ দিন” ব্যয় করার পরিকল্পনা করেছিলেন। “না কিউবা, আমরা কানাডায় থাকি,” তিনি বলেছেন। আমাদের সত্যই এটির প্রয়োজন, এটি সবচেয়ে উষ্ণ গ্রীষ্ম যা আমি 30 বছরের পেশায় জানি এবং এটির উন্নতি হবে না। »»

ছবি প্যাট্রিক সানফায়ান, লা প্রেস দ্বীপপুঞ্জ-ডি-লা-ম্যাডেলিনের চালাকি রোল্যান্ড পেইলি তার জন্মভূমি দ্বীপপুঞ্জে তার ছুটি শেষ করার আগে নিউ ব্রান্সউইকে “চার বা পাঁচ দিন” ব্যয় করার পরিকল্পনা করেছিলেন।

জেমস ক্যাম্পিউ লরেন্তিয়ানদের মন্ট গরিলিতে বন্য ক্যাম্পিংয়ে যাবেন। “আমি আমার স্বর্ণকেশী দিয়ে” ট্রেইল “করতে যাচ্ছি» »»

ছবি প্যাট্রিক সানফায়ান, লা প্রেস লুই-ফিলিপ্পে লেব্রাক্স (বাম দিকে) ল্যাগ-ম্যাগান্টিকে তাঁর শ্যালেটটিতে সময় কাটাতে চান, যখন জেমস ক্যাম্পাউ (ডান), লরেন্টিয়ানদের মাউন্ট গরিল ট্রেইলের ঝড় দিয়ে।

The site supervisor Francis Martin has noticed a new phenomenon from the pandemic: the sites are slowed down or closed outright the same day of departure on vacation. “200 জনের একটি সাইটে, এর আগে, শেষ দিনে 150 ছিল। এখন এটি শূন্য থেকে খুব বেশি দূরে নয়» »»

ছবি প্যাট্রিক সানফায়ান, লা প্রেস অলিভিয়ার লাউজন অন্যদের মতো একই সময়ে ছুটি নেবেন না, কেবল “এই গ্রীষ্মের এক সপ্তাহ পরে”। “এটি আমি তৈরি একটি পছন্দ, আমি বরং টানেল ভিলি-মেরিতে কাজ করতে যাব» »»

3 কিলোমিটার দূরে, মার্সিয়ার-হোচেলাগা-মাসননেউভ জেলায় অলিভিয়ার লাউজন প্রায় পঞ্চাশজনের এই প্রকল্পের সর্বশেষ কর্মী একজন। অন্যদিকে, তিনি অন্যদের মতো একই সময়ে ছুটি নেবেন না, কেবল “এই গ্রীষ্মের এক সপ্তাহ পরে”। “এটি আমি তৈরি করা একটি পছন্দ, আমি বরং টানেল ভিলি-মেরিতে কাজ করতে যাব,” তিনি বলেছেন। আমি একটি হাত ধার দেব, তাদেরও অনুপস্থিত রয়েছে, এমনকি রাস্তার সাইটগুলি সরকারীভাবে ছুটিতে না থাকলেও। চার্পেনটিয়ার-মেনুইসিয়ার ব্যাখ্যা করেছেন যে লানাউডিয়ারে সেন্ট-গ্যাব্রিয়েলে তাঁর একটি শ্লেট রয়েছে, যা ইতিমধ্যে তাকে অনেক সাপ্তাহিক ছুটির দিন থেকে বাঁচতে দেয়।

খোলা রাস্তা সাইট

এটি কুইবেক কনস্ট্রাকশন কমিশন যা শ্রমিকদের ছুটি ভাতার প্রশাসক হিসাবে কাজ করে। নিয়োগকর্তারা মাসিক ১৩ % বেতন উপার্জন করেন, যার মধ্যে %% জুনের শেষে এবং ডিসেম্বরের শেষে বার্ষিক ছুটিতে এবং 7 % পাবলিক ছুটি এবং অসুস্থতায় প্রদান করা হয়। সাইটগুলি অগত্যা বন্ধ করা হয়, তবে কিছু ব্যতিক্রম মঞ্জুর করা হয়। রক্ষণাবেক্ষণ, জরুরী মেরামতের কাজ, পাশাপাশি সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এবং রাস্তাগুলি চালিয়ে যেতে সক্ষম।

4 জুন সিএএ-কোয়েবেকের দ্বারা প্রকাশিত একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে, কুইবেসারের 30 % কুইবেসার নির্মাণের ছুটিতে ছুটি নেবেন, 10 বছরের মধ্যে একটি শীর্ষ সম্মেলন, বলা হয়। এই বছর অবকাশের 54 % এরও বেশি কুইবেক কুইবেকে থাকবেন। 15 % বাড়িতে থাকবে এবং 39 % প্রদেশটি পরিদর্শন করবে। প্রিয় ক্যুবেক গন্তব্য, 21 % উত্তরদাতাদের পছন্দ, কুইবেক সিটি, 18 % গ্যাস্পের কাছাকাছি অনুসরণ করে é

১ 16 % অবকাশকারীও কানাডার বাকী অংশে বিশেষত অন্টারিওতে এই গোষ্ঠীর ৪৩ % এর জন্য যাওয়ার পরিকল্পনা করছেন। ইউরোপ হ’ল 11 % উত্তরদাতাদের পছন্দ। 2024 সালে যখন এটি 12 % ছিল তখন কেবল 4 % মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়ার ইচ্ছা করেছিল।