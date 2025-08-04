নির্মাণ ছুটি | কুইবেকের গত দশ বছরের খারাপ রোড রিপোর্ট

নির্মাণ ছুটির সময় কুইবেকের রাস্তা এবং ট্রেইলে 38 টিরও কম মৃত্যুর ঘটনা ঘটেনি, যা গত দশ বছরের সবচেয়ে খারাপ মূল্যায়নের প্রতিনিধিত্ব করে।
সেরেটি ডু কুইবেক (এসকিউ) রোড নেটওয়ার্কে 25 টি সংঘর্ষ গণনা করেছে যা এটি পরিবেশন করে, এই সময়ে 31 জন মারা গিয়েছিল। গত বছর একই সময়ে, রাস্তায় 13 জন মারা গিয়েছিল।
এই মূল্যায়নে বিনোদনমূলক নেটওয়ার্কে পাঁচটি সংঘর্ষ যুক্ত করা হয়েছে, যা সাতটি মৃত্যুর জন্ম দিয়েছে। এক বছর আগে, নির্মাণ ছুটির দিনে বিনোদনমূলক পর্যটন নেটওয়ার্কে চারটি মৃত্যু হয়েছিল।
প্রাদেশিক পুলিশ বাহিনী তাত্ক্ষণিকভাবে নিশ্চিত করে যে এটি যে রাস্তাগুলি পর্যবেক্ষণ করে সেখানে “গত দশ বছরের সবচেয়ে খারাপ মূল্যায়ন”।
এসকিউ চাকাটির পিছনে বিঘ্ন, গতির সীমাগুলির সাথে সম্মতি না, ড্রাগ, অ্যালকোহল বা উভয়ের সংমিশ্রণ দ্বারা দুর্বল হয়ে যাওয়ার পাশাপাশি গুরুতর সড়ক দুর্ঘটনার প্রধান কারণ হিসাবে সুরক্ষা সরঞ্জামের বন্দর অ-পোর্টকে চিহ্নিত করে।
পুলিশ বাহিনী ইঙ্গিত দেয় যে এটি আগত ক্ষেত্রে সচেতনতা এবং হস্তক্ষেপ বাড়াতে তার প্রচেষ্টা বজায় রাখবে, যেহেতু অনেক কুইবেসারদের ছুটি অব্যাহত রয়েছে।