News

নিষিদ্ধ ফিলিস্তিন অ্যাকশন গ্রুপকে সমর্থন করার জন্য লন্ডনে কমপক্ষে ৩5৫ জন বিক্ষোভকারীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে

লন্ডন-লন্ডনে পুলিশ শনিবার ফিলিস্তিন অ্যাকশনকে সমর্থন করার জন্য কমপক্ষে ৩5৫ জনকে গ্রেপ্তার করেছে এবং সরকার বিরোধী আইন অনুসারে সরকার গত মাসে এটি নিষিদ্ধ করার পর থেকে এই দলটিকে সমর্থন করে সর্বশেষতম এবং বৃহত্তম প্রতিবাদে।

যুক্তরাজ্যের রাজধানীর মেট্রোপলিটন পুলিশ জানিয়েছে যে সংসদ স্কয়ারে বিক্ষোভে আরও গ্রেপ্তার হবে বলে আশা করা হচ্ছে, কারণ আয়োজকরা দাবি করেছেন যে কয়েকশ লোকের মধ্যে কেবল একটি “ভগ্নাংশ” তাকে আটক করা হয়েছিল।

“এই দাবিটি কেবল সত্য নয়,” মেট এক বিবৃতিতে বলেছিলেন, সেখানকার কিছু লোক দর্শক ছিলেন বা ফিলিস্তিনের পদক্ষেপে দৃশ্যমানভাবে সমর্থন করেননি।

“আমরা আত্মবিশ্বাসী যে ফিলিস্তিন অ্যাকশনের পক্ষে সমর্থন প্রকাশের জন্য আজ যে কেউ সংসদ স্কয়ারে এসেছিলেন তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল বা গ্রেপ্তার করার প্রক্রিয়াধীন ছিল,” এতে যোগ করা হয়েছে।

অংশগ্রহণকারীরা, “গণহত্যা বিরোধিতা, ফিলিস্তিন অ্যাকশন সমর্থন” এবং অন্যান্য স্লোগান দিয়ে লক্ষণগুলি বহন করে, যারা গ্রেপ্তার হচ্ছে তাদের প্রশংসা করে অফিসারদের কাছে “আপনার প্রতি লজ্জা” বলে চিৎকার করে।

এএফপিকে বলেছেন, “তারা আমাদের সকলকে গ্রেপ্তার করতে দিন।” “এই সরকার অনেক দূরে চলে গেছে। আমার কাছে লজ্জা পাওয়ার কিছু নেই।”

একজন বিক্ষোভকারী ফিলিস্তিন অ্যাকশনের সমর্থনে প্রতিবাদ চলাকালীন লন্ডনে, লন্ডনে, আগস্ট 9, 2025 সালে সংসদ স্কয়ারে একটি প্ল্যাকার্ড রাখেন। (এপি ফটো/আলবার্তো পেজালি)

ডিফেন্ড আওয়ার জুরি নামে একটি দল এই ইভেন্টটিকে তার “লিফট দ্য নিষেধাজ্ঞা” প্রচারে সরকারের সিদ্ধান্তকে উল্টো করার চেষ্টা করে একটি ক্রমবর্ধমান বলে অভিহিত করেছিল।

“একবার ‘সন্ত্রাসবাদের’ অর্থটি কোনও বেসামরিক জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সহিংসতার প্রচারণা থেকে পৃথক হয়ে গেলে এবং ধনী, শক্তিশালী এবং অপরাধীদের কাছে অর্থনৈতিক ক্ষতি বা বিব্রতকর কারণ হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা তাদের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য প্রসারিত হয়ে যায়, তবে মত প্রকাশের স্বাধীনতার অধিকারের কোনও অর্থ নেই এবং গণতন্ত্রের মৃত্যু হয় না,” দলটি তার ওয়েবসাইটে বলেছে।

এটি এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলেছে যে এটি সন্দেহ করেছে যে পুলিশ প্যালেস্তাইন অ্যাকশন নিষেধাজ্ঞার বিরোধিতা সংগঠিত করার প্রয়াসে হস্তক্ষেপ করছে, এই সপ্তাহের শুরুতে একটি ওয়েব-হোস্টিং সংস্থা তার ওয়েবসাইট বন্ধ করে দিয়েছে।

লন্ডনের মেট পুলিশ এবং যুক্তরাজ্যের অন্যান্য বাহিনী 5 জুলাই প্যালেস্তাইন অ্যাকশনকে নিষিদ্ধ করার পর থেকে আগের সপ্তাহান্তে বেশ কয়েকটি গ্রেপ্তার করেছে।

প্রত্যাখ্যান করা গ্রুপ ফিলিস্তিন অ্যাকশনটির সমর্থনে একটি “লিফট দ্য নিষেধাজ্ঞা” বিক্ষোভে পুলিশ অফিসাররা একটি বিক্ষোভকারীকে বহন করে, 9 আগস্ট, 2025 -এ মধ্য লন্ডনের পার্লামেন্ট স্কোয়ারে সম্প্রতি আরোপিত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের আহ্বান জানিয়েছিল। (হেনরি নিকোলস / এএফপি)।

যে কেউ একটি নিষিদ্ধ গোষ্ঠীর পক্ষে সমর্থন প্রকাশ করছে যে যুক্তরাজ্যের সন্ত্রাসবিরোধী আইন অনুসারে গ্রেপ্তারকে ঝুঁকিপূর্ণ করে তোলে।

পুলিশ এই সপ্তাহে ঘোষণা করেছে যে প্রথম তিন জনকে ইংরেজী ও ওয়েলশ ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থায় অভিযুক্ত করা হয়েছিল 5 জুলাইয়ের একটি ডেমোতে তাদের গ্রেপ্তারের পরে ফিলিস্তিন পদক্ষেপকে সমর্থন করার জন্য।

হামাসের সাথে ইস্রায়েলের যুদ্ধের জন্য ব্রিটিশ সামরিক সহায়তার প্রতিবাদ করার জন্য ২০ শে জুন দক্ষিণ ইংল্যান্ডের একটি ব্রিটিশ বিমান বাহিনী ঘাঁটিতে কর্মীরা ভেঙে যাওয়ার পরে স্বরাষ্ট্রসচিব ইয়ভেট কুপার ফিলিস্তিন অ্যাকশন নিষিদ্ধ করার জন্য পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। নেতাকর্মীরা অক্সফোর্ডশায়ারের আরএএফ ব্রিজ নর্টন বেসে দুটি ট্যাঙ্কার প্লেনের ইঞ্জিনগুলিতে লাল রঙের স্প্রে করেছিলেন এবং ক্রোবারের সাথে আরও ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল।

ফিলিস্তিন অ্যাকশন এর আগে ইস্রায়েলি প্রতিরক্ষা ঠিকাদার এবং ব্রিটেনের অন্যান্য সাইটগুলিকে লক্ষ্য করেছিল যে তারা বিশ্বাস করে যে ইস্রায়েলি সামরিক বাহিনীর সাথে সংযোগ রয়েছে।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক শনিবারের বিক্ষোভের আগে উল্লেখ করেছে যে এর সদস্যদের অন্যান্য “গুরুতর আক্রমণ” নিয়েও সন্দেহ করা হয়েছিল যাতে “সহিংসতা, উল্লেখযোগ্য আহত এবং ব্যাপক অপরাধমূলক ক্ষতি” জড়িত।

পুলিশ অফিসাররা প্যালেস্তাইন অ্যাকশন সমর্থনে প্রতিবাদ করার সময় একজন বিক্ষোভকারীকে গ্রেপ্তার করেন, সংসদ স্কয়ারে, লন্ডনে, আগস্ট 9, 2025। (এপি ছবি/আলবার্তো পেজালি)

অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল এবং গ্রিনপিসের মতো এনজিও সহ এই নিষেধাজ্ঞার সমালোচকরা এই পদক্ষেপকে আইনী ওভাররিচ এবং মুক্ত বক্তৃতার হুমকি হিসাবে লম্পট করেছেন।

অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল যুক্তরাজ্যের প্রধান নির্বাহী সাচা দেশমুখ এই সপ্তাহে পুলিশ চিফ মার্ক রাউলির সাথে দেখা করার জন্য চিঠি লিখেছিলেন যখন ফিলিস্তিন অ্যাকশনের পক্ষে সমর্থন প্রকাশ করে প্ল্যাকার্ডস থাকা লোকদের পুলিশিং করার সময় সংযম প্রয়োগ করার আহ্বান জানান।

এনজিও যুক্তি দিয়েছিল যে এই জাতীয় লোকদের গ্রেপ্তার আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন লঙ্ঘন করছে।

প্যালেস্টাইন অ্যাকশনকে সন্ত্রাস সংগঠন হিসাবে সুপারিশ করার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে যুক্তরাজ্যের আদালতের একটি চ্যালেঞ্জ এই বছরের শেষের দিকে শুনানি হবে।

