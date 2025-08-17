নিহত কোগি ফটো জার্নালিস্ট ডি এর বাবা

কোগি রাজ্যের আইয়েপেকু পরিবারকে খুন করা ফটো সাংবাদিকদের পিতা আইয়োবামি আইয়েপেকুয়ের পিতা চিফ জেমস আইয়েপেকুয়ের মৃত্যুর পরে আরও গভীর শোকের মধ্যে ডুবে গেছে।
চিফ আইয়েপেকু ২২ শে জুলাই লোকোজায় তার ছেলের নির্মমভাবে নিহত হওয়ার মাত্র তিন সপ্তাহ পরে মঙ্গলবার, 12 আগস্ট মঙ্গলবার একটি স্ট্রোকের কারণে মারা গিয়েছিলেন বলে জানা গেছে।
তার বড় ছেলে টিমোথি আইয়েপেকুয়ের মতে, পরিবার বিশ্বাস করে যে আইয়োবামির হত্যার ট্রমা সরাসরি তাদের বাবার মৃত্যুর দিকে পরিচালিত করেছিল।
টিমোথি একটি সাক্ষাত্কারে বলেছিলেন, “তিনি কখনও ব্যথা থেকে সেরে উঠেননি।”
“August ই আগস্ট, আয়োবামির দাফনের ব্যবস্থা করার পরে, আমি আমার বাবা ভেঙে পড়েছে তা খুঁজে পেতে বাড়ি ফিরে এসেছি। তিনি হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন, তবে তিনি পাস না হওয়া পর্যন্ত তার অবস্থা আরও খারাপ হয়ে গিয়েছিল।”
তীমথিয় এই মামলায় উত্তর না দেওয়া প্রশ্নগুলি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন, উল্লেখ করেছেন যে আইয়োবামির ফোন এবং অভিযুক্ত কিলারের উভয়ই নিখোঁজ রয়েছেন।
“আমরা একটি ষড়যন্ত্র সন্দেহ করি,” তিনি বলেছিলেন।
“আমরা চাই যে পুলিশ কোনও পাথর ছাড়েনি।
কোগি রাজ্য পুলিশ কমান্ড এর আগে আইয়োবামির সহকর্মী ওলুওয়াপেলুমি আদেবায়োকে প্রধান সন্দেহভাজন হিসাবে চিহ্নিত করেছিল। পুলিশ জানিয়েছে, পরের দিন হোটেলের ঘরে নিজের জীবন নেওয়ার অভিযোগ করার আগে আদেবায়ো লোকোজার একটি অফিসের ভিতরে ফটো সাংবাদিককে হত্যা করেছিলেন।
এক মাসেরও কম সময়ে, আইয়েপেকু পরিবার দুটি সমাধি প্রস্তুত করতে বাধ্য হয়েছে – এটি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ তরুণ সাংবাদিক এবং তাঁর শোকের পিতার।
তাদের ব্যথা সত্ত্বেও, পরিবার বলেছে যে এটি বিশ্বাসকে ধরে রেখেছে এবং বিশ্বাস করছে যে ন্যায়বিচার বিরাজ করবে।
“আমরা বিশ্বাস করি আইন প্রয়োগকারীরা কাজ করছে, এবং আমরা তাদের আপডেটের জন্য অপেক্ষা করি। তবে এর বাইরেও আমরা এই নিষ্ঠুর অন্যায়ের প্রতিশোধ নিতে God শ্বরের উপর নির্ভর করি,” টিমোথি যোগ করেছেন।