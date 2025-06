নিহত মিনেসোটা আইনজীবিদের বাচ্চারা তাদের দুঃখ ভাগ করে: ‘আমরা বিধ্বস্ত’ – জাতীয়

তাদের বাবা -মা শেখার দু’দিন পরে কর্তৃপক্ষ রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড হিসাবে বর্ণনা করছে তার লক্ষ্যবস্তু শিকার ছিল, নিহত মিনেসোটা রাজ্য রেপ। মেলিসা হর্টম্যান এবং মার্ক হর্টম্যানের প্রাপ্তবয়স্ক শিশুরা তাদের শোক প্রকাশ করে একটি বিবৃতি ভাগ করেছে।

সোফি এবং কলিন হর্টম্যান এ -তে বলেছিলেন, “আমাদের বাবা -মা, মেলিসা এবং মার্কের ক্ষতির কারণে আমরা বিধ্বস্ত এবং হৃদয়গ্রাহী,” বিবৃতি এটি বেশ কয়েকটি স্থানীয় নিউজলেটের সাথে ভাগ করা হয়েছিল। “এগুলি ছিল আমাদের জীবনের কেন্দ্রবিন্দুতে উজ্জ্বল আলো, এবং আমরা বিশ্বাস করতে পারি না যে তারা চলে গেছে। আমাদের প্রতি তাদের ভালবাসা সীমাহীন ছিল। আমরা তাদের খুব মিস করি।”

শনিবার তাদের বাবা -মায়ের হত্যার পরে হর্টম্যানের বাচ্চারা শোক করছে, যারা একজন বন্দুকধারীর খুব ভোরে তাদের বাড়িতে প্রবেশের পরে মারা গিয়েছিল এবং গুলি চালায়।

57 বছর বয়সী ভ্যানস বোয়েল্টারকে তাদের মৃত্যুর অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছে। কর্মকর্তারা অভিযোগ করেছেন যে তিনি সাবধানতার সাথে এই গুলি চালানোর পরিকল্পনা করেছিলেন এবং আরও হত্যাযজ্ঞের কারণ হিসাবে লক্ষ্য করেছিলেন – তাকে একটি অভিযোগযুক্ত হিট তালিকা পাওয়া গিয়েছিল যাতে ৪৫ জন নির্বাচিত কর্মকর্তাদের নাম অন্তর্ভুক্ত ছিল।

দু’দিনের ম্যানহান্টের পরে সোমবার ভোরে বোয়েল্টারকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। মিনেসোটা ডেমোক্র্যাটিক স্টেট সেন সেন জন জন হফম্যান এবং তাঁর স্ত্রী ইয়ভেটকে গুলি করে এবং আহত করার পরপরই তিনি হর্টম্যানসকে গুলি করার অভিযোগ করেছেন, যেখানে রাষ্ট্রীয় আধিকারিকরা রাজনৈতিকভাবে অনুপ্রাণিত সিরিজ আক্রমণকে অভিহিত করেছেন।

হর্টম্যান পরিবারের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, “আমাদের পরিবার আইন প্রয়োগকারীদের তাদের দ্রুত পদক্ষেপের জন্য ধন্যবাদ জানাতে চাই যা অন্যকে বাঁচিয়েছিল এবং এমন সম্প্রদায়ের সমন্বয়ের জন্য যা আমাদের পিতামাতাকে খুন করা লোকটিকে গ্রেপ্তার করেছিল,” হর্টম্যান পরিবারের বিবৃতিতে বলা হয়েছে। “আমরা বিশেষত আমাদের পিতামাতার বাড়িতে এবং আমাদের মা এবং বাবাকে উদ্ধার করার জন্য তাদের বীরত্বপূর্ণ প্রচেষ্টায় প্রথম ঘটনাস্থলে থাকা অফিসারদের ধন্যবাদ জানাতে চাই।”

কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, বোয়েল্টার হফম্যান এবং হর্টম্যানের সামনের দরজা পুলিশ অফিসার হিসাবে ছদ্মবেশে দেখিয়েছিলেন এবং একটি “হাইপার-রিয়েলিস্টিক” মুখোশ পরেছিলেন।

মিনেসোটা স্টেট রেপ। মেলিসা হর্টম্যান, রবিবার, 15 জুন, 2025, মিনের ব্রুকলিন পার্কে পুলিশ টেপ ব্লক করে।

পুলিশ জানিয়েছে, সে রাতে তিনি আরও দু’জন আইন প্রণেতার বাড়িও গিয়েছিলেন, তবে একটি ক্ষেত্রে আইনজীবি বাড়িতে ছিলেন না এবং অন্যদিকে, পুলিশ আসার সাথে সাথে বোয়েল্টার তাড়িয়ে দিয়েছিলেন।

তিনি যখন হফম্যানের বাড়িতে উপস্থিত হন, তখন পুলিশ বলেছিল, তিনি প্রথমে ছিটকে গিয়ে চিৎকার করে বলেছিলেন: “এটি পুলিশ।” এক পর্যায়ে, হফম্যানস বুঝতে পেরেছিল যে সে একটি মুখোশ পরেছিল এবং বোয়েল্টার তাদের বলেছিল “এটি একটি ডাকাতি।” সেন হফম্যান বোয়েল্টারকে দরজাটি বাইরে ঠেলে দেওয়ার চেষ্টা করার পরে, বোয়েল্টার তাকে বারবার গুলি করে এবং তার পরে তার স্ত্রীকে গুলি করে, কর্তৃপক্ষের অভিযোগে সোমবার অভিযোগ করা হয়েছে।





ভাইবোনরা বলেছিল যে তারা তাদের মঙ্গল নিয়ে সংশ্লিষ্টদের জানতে পারে যে তারা নিরাপদ এবং প্রিয়জনদের সাথে। তারা জিজ্ঞাসা করেছিল যে লোকেরা তাদের পিতামাতাকে সম্মান জানাতে, গাছ লাগানো বা কুকুরের পেট করা থেকে শুরু করে একটি “চিটচিটে বাবা রসিকতা” বলা বা একটি নতুন শখের চেষ্টা করা থেকে শুরু করে কিছু করুন।

ভাতিজা বলেছেন

“আপনি যা বিশ্বাস করেন তার পক্ষে দাঁড়ান, বিশেষত যদি সেই জিনিসটি ন্যায়বিচার এবং শান্তি হয়,” তারা জিজ্ঞাসা করেছিল।

গিলবার্ট নামে একটি সোনার পুনরুদ্ধারকারী হর্টম্যান পরিবারের কুকুরটি শুটিংয়ে আহত হওয়ার পরে ইথানাইজড হয়েছিল। হর্টম্যান পরিবারের স্থায়ী সদস্য হওয়ার আগে মূলত তাকে পরিষেবা কুকুর হিসাবে প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন।

২০২২ সাল থেকে এই ছবিতে, ইডেন প্রাইরি, মিন।

ভাইবোনরা তাদের বক্তব্যকে অ্যাকশনে কল দিয়ে শেষ করেছিল।

“আশা এবং স্থিতিস্থাপকতা ভয়ের শত্রু। আমাদের বাবা -মা তাদের সহকর্মীদের প্রতি প্রচুর উত্সর্গের সাথে তাদের জীবনযাপন করেছিলেন This এই ট্র্যাজেডিটি অবশ্যই আমাদের একত্রিত হওয়ার জন্য একটি মুহূর্ত হয়ে উঠতে হবে your আপনার প্রিয়জনদের আরও কিছুটা কাছাকাছি ধরে রাখুন your আপনার প্রতিবেশীদের ভালবাসুন। একে অপরকে দয়া ও শ্রদ্ধার সাথে আচরণ করুন।”

ফেডারেল প্রসিকিউটররা বোয়েল্টারকে হত্যা ও লাঞ্ছনার অভিযোগে অভিযুক্ত করেছেন, যার ফলে দোষী সাব্যস্ত হলে মৃত্যুদণ্ড হতে পারে। তিনি ইতিমধ্যে হত্যাকাণ্ড এবং হত্যার চেষ্টা সহ রাষ্ট্রীয় অভিযোগের মুখোমুখি। সেন্ট পলে সোমবার ফেডারেল আদালতের শুনানিতে বোয়েল্টার বলেছিলেন যে তিনি কোনও অ্যাটর্নি বহন করতে পারবেন না। তাঁর প্রতিনিধিত্ব করার জন্য একজন ফেডারেল পাবলিক ডিফেন্ডার নিয়োগ করা হয়েছিল এবং পরের সপ্তাহে তাকে আদালতের উপস্থিতি মুলতুবি রেখে জামিন ছাড়াই তাকে ধরে রাখা হয়েছিল।





