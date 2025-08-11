নীল পিটারের শক্তিশালী সম্পাদক 92 বছর বয়সী মারা যান

দীর্ঘ-পরিবেশনকারী ব্লু পিটার সম্পাদক বিডি বাক্সটার, যিনি চিলড্রেন শোকে একটি টেলিভিশন প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছিলেন, তিনি 92 বছর বয়সে মারা গেছেন।
দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে, তিনি প্রজন্মের প্রজন্মের বাচ্চাদের স্টিকি-সমর্থিত প্লাস্টিক, অন-স্ক্রিন পোষা প্রাণী, উপস্থাপকদের অ্যাডভেঞ্চারস এবং দাতব্য আবেদনগুলির আনন্দের সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন-এমন একটি রেসিপি যা সময়ের পরীক্ষায় দাঁড়িয়েছিল।
শ্রোতাদের অংশগ্রহণ একটি শিল্প মন্ত্রে পরিণত হওয়ার অনেক আগে থেকেই তিনি তার দর্শকদের প্রোগ্রামে জড়িত করার বিষয়েও আগ্রহী ছিলেন।
তবে তার আমলে, যা ১৯65৫ থেকে ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল, তিনি এক শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব হিসাবেও খ্যাতি অর্জন করেছিলেন – এমন এক অত্যাচারী যিনি উপস্থাপকদের সাথে পড়ে এবং হিংস্রভাবে ব্লু পিটার ব্র্যান্ডকে রক্ষা করেছিলেন।
কর এবং সংশোধন করা
জোয়ান মৌরিন বাক্সটার ১৯৩৩ সালের মে মাসে লিসেস্টারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর বাবা ছিলেন একটি স্পোর্টসওয়্যার সংস্থার পরিচালক এবং তাঁর মা একজন পিয়ানোবাদক ছিলেন।
স্কুলে তার ক্লাসে অনেক জোয়ান ছিল, তাই ঘটনাস্থলে একটি ডাক নাম তৈরি হয়েছিল।
যুদ্ধের সময় তার লালন -পালনের ফলে বিডিতে প্রবেশ করা এবং সংশোধন করার ক্ষমতা ছিল, যা পরে ব্লু পিটার এথোসের অংশ হয়ে যায়।
তিনি বলেন, “আমার বন্ধুরা এবং আমি স্পিটফায়ার তহবিলের জন্য আনতে ও কেনা বিক্রয় করেছি এবং ব্রিটিশ রেড ক্রসের জন্য নাটক এবং কনসার্ট এবং ফ্রান্সে সহায়তার জন্য রেখেছি,” তিনি বলেছিলেন।
তিনি ১৯৫২ সালে সেন্ট মেরি কলেজ, ডারহাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্ট মেরি কলেজে যাওয়ার আগে একটি স্থানীয় গ্রামার স্কুলে শিক্ষিত ছিলেন। সেই সময়, স্নাতকদের মধ্যে মাত্র %% নারী ছিলেন।
অভিজ্ঞতা তার বাকী জীবনকে আকার দিয়েছে। “তিনটি স্মরণীয় বছর ধরে ডরহাম আমার জীবন ছিল।”
বাক্সটার কারাগারের অফিসার বা সমাজকর্মী হওয়ার ইচ্ছা করেছিলেন। তবে, সুযোগে তিনি লক্ষ্য করেছেন যে বিবিসি কর্মীদের জন্য বিজ্ঞাপন দিচ্ছে।
তিনি একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যারিয়ারের কর্মকর্তার কাছ থেকে পরামর্শ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন যে মহিলারা শিক্ষকতা বা সচিবালয়ের কাজের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত।
“তিনি আমাকে বলেছিলেন, ‘ডরহামের কেউই বিবিসির পক্ষে কখনও কাজ করেনি,’ তাই আমি আবেদন করেছি। আমার সত্যই তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত।”
মায়ের সাথে শুনুন
তিনি 1955 সালে বিবিসিতে একটি রেডিও প্রশিক্ষণার্থী স্টুডিও ম্যানেজার হিসাবে যোগদান করেছিলেন, শব্দ প্রভাব তৈরি করেছিলেন। তিনি স্কুল জুনিয়র ইংলিশ প্রোগ্রাম উত্পাদন এবং 1958 সালে মায়ের সাথে শোনার জন্য পদোন্নতি পেয়েছিলেন।
অসুস্থতার সময়কালের জন্য শিশুদের টেলিভিশনে তার একটি সংক্ষিপ্ত স্পেল ছিল এবং শীঘ্রই স্থায়ী কাজের জন্য আবেদন করেছিলেন। একজন রেডিও সহকর্মী তাকে টেলিভিশনে ত্রুটিযুক্ত করার জন্য বিশ্বাসঘাতক হিসাবে চিহ্নিত করেছিলেন।
১৯62২ সালে, তাকে ব্লু পিটারের প্রযোজক হিসাবে দায়িত্ব নিতে বলা হয়েছিল, এমন একটি প্রোগ্রাম যার আয়ু সংক্ষিপ্ত বলে মনে করা হয়েছিল।
মায়ের সাথে ঘড়ি ছাড়িয়ে যাওয়া শিশুদের জন্য এমন কিছু হিসাবে কল্পনা করা হয়েছিল, এর বেঁচে থাকার বিষয়টি এটি তৈরি করা সস্তা ছিল তা নিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছিল।
15 মিনিট স্থায়ী এই প্রোগ্রামগুলি ক্রিস্টোফার ট্রেস এবং প্রাক্তন মিস গ্রেট ব্রিটেন লায়লা উইলিয়ামস উপস্থাপন করেছিলেন।
পোষা প্রাণী
বাক্সটার প্রোগ্রামে যোগদানের ঠিক আগে উইলিয়ামসকে বরখাস্ত করা হয়েছিল এবং ট্রেসের সাথে কাজ করার জন্য একজন নতুন উপস্থাপক ভ্যালারি সিঙ্গেলটনকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল।
বাক্সটার ঘূর্ণিঝড়ের মতো প্রোগ্রামে ছিঁড়ে যায়। এক বছরের মধ্যে তিনি টনি হার্ট নামে এক তরুণ শিল্পী শিপ লোগো ডিজাইনের জন্য কমিশন করার পরে আইকনিক ব্লু পিটার ব্যাজটি চালু করেছিলেন।
তিনি একটি কুকুর নিয়োগেরও সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, তাই পোষা প্রাণী নেই এমন দর্শকদের মালিকানার বোধে ভাগ করতে পারে।
দুর্ভাগ্যক্রমে, 1962 সালে ক্রিসমাসে প্রথম উপস্থিতির মাত্র দু’দিন পরে প্রাণীটি মারা গিয়েছিল।
বাক্সটার এবং তার প্রযোজক এডওয়ার্ড বার্নস দর্শকদের অবহিত না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন বরং পরিবর্তে তারা দক্ষিণ লন্ডনের একটি পোষা প্রাণীর দোকানে আবিষ্কার করেছিলেন এমন এক দুঃখজনক মঙ্গরেলকে প্রতিস্থাপন করেছিলেন।
স্যুইচ থেকে নির্দোষ শ্রোতাদের কুকুরছানাটির নাম নিয়ে আসতে বলা হয়েছিল। তারা পেট্রাকে বেছে নিয়েছিল।
দু’বছর পরে, যখন বাচ্চাদের কুকুরের একটি ছবির জন্য লিখতে বলা হয়েছিল, তখন, 000০,০০০ এরও বেশি প্রয়োগ হয়েছিল।
সম্পাদক
১৯ 1977 সালে যখন পেট্রা মারা গিয়েছিলেন, সেখানে একটি চলচ্চিত্র তারকা যোগ্য সংবাদপত্রের শ্রুতিমধুর ছিল।
“পশম এবং পালক মাংসের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ,” বাক্সটার উপস্থাপকদের বলতেন।
জানা গেছে যে তিনি একবার এমন একজন পরিচালককে তার হ্যান্ডব্যাগটি ছুঁড়ে ফেলেছিলেন যিনি প্রোগ্রামটির গোল্ডেন রিট্রিভার গোল্ডির ঘনিষ্ঠতা পেতে ব্যর্থ হন।
বাক্সটারের স্ট্রোক অফ নিউজিয়াসের স্ট্রোকটি ছিল তার দর্শকদের সংস্থানগুলি তাদের প্রোগ্রামে তারা দেখতে চেয়েছিল এমন জিনিসগুলির জন্য ধারণা অবদান রাখতে বলেছিল।
চিঠিগুলি poured েলে দেওয়া হয়েছিল এবং বাক্সটার একটি জটিল কার্ড সূচক সিস্টেম স্থাপন করেছে যাতে শিশুরা বিন্যাসযুক্ত চিঠির পরিবর্তে ব্যক্তিগত উত্তরগুলি পেতে পারে।
“আমরা সূচকটি পরীক্ষা করে দেখতে পারি এবং উত্তর দিতে পারি, ‘শেষবার আপনি যখন লিখেছিলেন, আপনার হ্যামস্টার একটি ব্যথা পাঞ্জা ছিল I আমি আশা করি এটি আরও ভাল।’ এটি কেবল একটি ছোট্ট জিনিস, তবে বাচ্চারা বোকা নয় “”
বাক্সটার পরে অনুমান করেছিলেন যে শোয়ের 75% সামগ্রী তার শ্রোতাদের দ্বারা জমা দেওয়া ধারণাগুলির উপর ভিত্তি করে ছিল।
বাক্সটার 1965 সালে প্রোগ্রামের সম্পাদক নিযুক্ত হন এবং ব্লু পিটারের রূপান্তর অব্যাহত থাকে।
অবস্থান চিত্রগ্রহণ চালু করা হয়েছিল, আরও পোষা প্রাণী উপস্থিত হয়েছিল এবং ভাল কারণে পুরানো খেলনা এবং সিলভার পেপার সংগ্রহের জন্য আবেদনগুলি চালু করা হয়েছিল।
এটি পুনর্ব্যবহারের প্রাথমিক উদাহরণ ছিল এবং ডিজাইন করা হয়েছিল যাতে দরিদ্রতম দর্শকরাও অংশ নিতে পারে।
রেটিং উন্নত হওয়ার সাথে সাথে ব্লু পিটার এখন সপ্তাহে দু’বার ছিল।
বাক্সটার সেরা স্টুডিও এবং সংস্থানগুলিতে জোর দিয়ে প্রোগ্রামটির জন্য কঠোর লড়াই করেছিলেন।
তিনি টেলিভিশন কেন্দ্রের পিছনে একটি বর্জ্য স্থল খুঁজে পেয়েছিলেন এবং একটি বাগান তৈরি করেছিলেন।
মাইকেল গ্রেড – এখন লর্ড গ্রেড – যখন তিনি বিবিসি ওয়ান এর নিয়ামক ছিলেন তখন তার পথটি অতিক্রম করেছিলেন।
“তার জীবন ছিল সেই শো।” সে স্মরণ করল। “সেই আবশ্যকীয় প্রতিভা ব্যতীত, প্রোগ্রামটি কখনই এটি যে গুণটি করেছিল তা বজায় রাখতে পারত না।”
স্টিলেটটো হিল
আইকনিক ব্লু পিটার বার্ষিকগুলি তাদের বিনোদনমূলক তবে তথ্যবহুল নিবন্ধগুলির মিশ্রণ সহ উপস্থিত হতে শুরু করে।
বাক্সটার বাক্যাংশটি উদ্ভাবনের আগে লিঙ্গ স্টেরিওটাইপিং বাতিল করে। পুরুষ উপস্থাপকরা তাদের রান্নার দায়িত্বের অংশ গ্রহণ করবেন বলে আশা করা হয়েছিল।
তবে উপস্থাপকরা ব্লু পিটারের জনসাধারণের মুখ ছিল, তবে শোটি কে চালিয়েছিল সে সম্পর্কে কোনও সন্দেহ ছিল না এবং তার বেশিরভাগ দলই তাকে দেখে অবাক হয়েছিল।
একজন স্টুডিও ম্যানেজার স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন যে স্টিলেটটো হিলের স্টুডিও জুড়ে স্ট্রাইডিংয়ের তার অভ্যাসটি মেঝে ক্ষতিগ্রস্থ করেছে, তবে তাকে বলার মতো সাহস কেউ ছিল না।
বাক্সটার দৃ firm ়ভাবে বিশ্বাস করেছিলেন যে কোনও উপস্থাপক প্রোগ্রামের চেয়ে বড় ছিলেন না এবং তাদের যে কেউ মনে করেছিলেন যে তিনি প্রত্যাশিত মানদণ্ডের নিচে নেমে এসেছেন তাদের মধ্যে সংক্ষিপ্ত পরিবর্তন করেছিলেন।
“তারা সর্বদা গিয়ে অন্য কোথাও কাজ করতে পারে,” তিনি একবার চিৎকার করে বললেন।
পিটার পার্ভস, যিনি ১৯6767 সালে উপস্থাপক হিসাবে ব্লু পিটারকে যোগদান করেছিলেন, তিনি স্মরণ করেছিলেন: “এই মহিলা আমাদের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন এবং তিনি খুব সুন্দরভাবে এটি করেননি।”
সিঙ্গলটন অভিযোগ করেছিলেন যে তিনি বাচ্চাদের মতো উপস্থাপকদের সাথে আচরণ করেছিলেন। জন নোকস তাকে ভয়ঙ্কর বলে ডেকেছিলেন: “তিনি একজন বুলি ছিলেন যিনি আমাকে ইয়র্কশায়ার থেকে কিছু দেশের ইয়োকেলের মতো আচরণ করেছিলেন। আমি তাকে মেনে চলতে পারি না।”
পুরানো ফ্যাশন
একজন প্রাক্তন প্রযোজককে একবার জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে কোনও শ্রেণিবিন্যাস আছে কিনা। “হ্যাঁ,” তিনি জবাব দিলেন। “শীর্ষে বিডি ছিল এবং নীচে অন্য সবাই ছিল।”
নীল পিটার ছেড়ে চলে যাওয়ার সময় নোকস বিখ্যাতভাবে বাক্সটারের সাথে পড়ে গেলেন। তিনি পোষা খাবারের বিজ্ঞাপনে তার উত্তেজনাপূর্ণ কুকুর শেপের সাথে উপস্থিত হওয়ার ইচ্ছা করেছিলেন। বাক্সটার আতঙ্কিত হয়েছিল।
“আমি মনে করি এটি অনৈতিক হত,” তিনি বলেছিলেন। “বাণিজ্যিক টেলিভিশন বিজ্ঞাপন কুকুরের খাবারের জন্য আপনি কীভাবে নীল পিটার উপস্থাপক রাখতে পারেন যাতে শিশুরা মনে করে, ‘আমাকে অবশ্যই এটি কিনতে হবে’?”
ইভেন্টে, নোকস একটি লুকালাইক কুকুরের সাথে বিজ্ঞাপনগুলি করেছিলেন।
তবে, ১৯৮০ সালের মধ্যে, ব্লু পিটার এটিভির তিসওয়াসের মতো শিশুদের টিভিতে ব্রাশের নতুনদের বিরুদ্ধে স্থিরভাবে পুরানো ফ্যাশন দেখছিলেন।
শৈশব বদলে যাচ্ছিল এবং প্রোগ্রামটি দেখার বিষয়টি স্বীকার করার জন্য এটি সিদ্ধান্তহীন ছিল না।
এটি এমন ভাষ্যকারদেরও আক্রমণে এসেছিল যারা এর বৈচিত্র্যের অভাবকে শোক করেছিল এবং দাবি করেছিল যে এটি মধ্যবিত্ত মূল্যবোধকে প্যাডেল করেছে।
“এই সমস্ত লোকেরা যারা মজাদার,” বাক্সটারকে চিৎকার করে বললেন। “মূল কথাটি হ’ল, লোকেরা কি এটি দেখতে চায়? তারা তাদের লক্ষ লক্ষ লোককে করেছে এবং করেছে। অতএব আমি বিশ্বাস করি না যে এটি স্মাগ, স্ব-সন্তুষ্ট এবং শ্রেণিবদ্ধ।”
বাক্সটার 1988 সালে প্রোগ্রামটি ছেড়ে চলে যান। তার প্রস্থান সম্পর্কে বিভিন্ন গল্প রয়েছে।
সেই সময়, জানা গিয়েছিল যে তিনি যখন তার স্বামী, সংগীতবিদ জন হোসিয়েরকে চীনে একটি চাকরীর প্রস্তাব দিয়েছিলেন এবং তিনি তাঁর সাথে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তখন তিনি চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।
তবে রিচার্ড মারসন-তার সহকর্মী-পরিণত-বিয়োগ্রাফার-জোর দিয়েছিলেন যে তিনি “১৯৮৮ সালের গ্রীষ্মে শিশুদের প্রোগ্রামগুলির এক নতুন প্রধানের দ্বারা চালিত হয়েছিলেন যারা এই শোটি সর্বশক্তিমান মাতৃত্ব ছাড়াই বিকশিত হতে চেয়েছিলেন”।
তিনি বিধ্বস্ত হয়েছিলেন, কিন্তু জনসমক্ষে অভিযোগ করেননি।
তার প্রস্থানের সময় তাকে একটি ব্লু পিটার গোল্ড ব্যাজ দেওয়া হয়েছিল, প্রোগ্রামটির সর্বোচ্চ সম্মান। তিনি 2000 সালে অবসর গ্রহণ না হওয়া পর্যন্ত বিবিসি বিভিন্ন পরিচালক জেনারেলের কাছে ফ্রিল্যান্স পরামর্শদাতা হিসাবে কাজ করেছিলেন।
2013 সালে, তাকে একটি বিশেষ বাফটা পুরষ্কার দেওয়া হয়েছিল। বিবিসির একজন প্রাক্তন প্রধান সেই সময় গার্ডিয়ানকে বলেছিলেন: “কোনওভাবে তাকে উপেক্ষা করা হয়েছিল। যদি কেউ স্বীকৃতি পাওয়ার যোগ্য হন তবে তিনি করেন।
“ব্লু পিটার একজন কিংবদন্তি এবং তিনি ব্লু পিটার।”