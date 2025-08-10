নীল প্ল্যানেট, সবুজ ধারণা | বর্জ্য জল থেকে তৈরি একটি বিয়ার

পুনর্ব্যবহারযোগ্য বর্জ্য জল থেকে তৈরি একটি বিয়ার শীঘ্রই কুইবেক অঞ্চলে একটি সীমিত সংস্করণে দেওয়া হবে। এই বিয়ারের প্রাথমিক মিশন: টেকসই তৈরির সীমাটি চাপিয়ে পানীয় জল নষ্ট করার জন্য লোকদের সম্পর্কে সচেতন।
এটি ওয়াটার ক্রসরোডের একটি মোবাইল ফিল্টারেশন কারখানা দ্বারা উত্পাদিত হবে, নীল সোনার টেকনোলজিসের জন্য দক্ষতার নতুন মেরু যা কুইবেকের মেয়রের গর্ব, ব্রুনো মার্চাঁদ। এই মেরুটির উদ্দেশ্য হ’ল জল পুনর্ব্যবহারে গবেষণা এবং উদ্ভাবনকে চালিত করা।
সংস্করণটির উপর নির্ভর করে পুনর্জীবন, স্বর্ণকেশী বিয়ার, কমবেশি 5 % অ্যালকোহল, যখন গত এপ্রিলে ক্রসরোডগুলি চালু করা হয় তখন একটি ছোট গ্রুপ দ্বারা স্বাদ গ্রহণ করা হয়েছিল। এর ডিজাইনার হ’ল কুইবেক সংস্থা এইচ 2 ও ইনোভেশন, মেমব্রেন দ্বারা জল পরিস্রাবণে বিশেষীকরণ করা হয়েছে, যা নোংরা এবং দুর্গন্ধযুক্ত জলের একটি পুনর্ব্যবহার ব্যবস্থা তৈরি করেছে।
এর পরবর্তী সংস্করণের জন্য, সংস্থাটি একটি কুইবেক মাইক্রোব্রোয়ারির সাথে অংশীদারিত্বের জন্য সরবরাহ করে এবং বিয়ার সম্ভবত পরিবর্তিত হবে। কম্বুচা পুনর্ব্যবহারযোগ্য জলও বিকাশ করা যেতে পারে।
মানুষকে পানীয় জলের অপচয় সম্পর্কে সচেতন করার জন্য বিয়ার প্রথম এবং সর্বাগ্রে একটি বাহন। এটি বড় আকারে বিক্রি হবে না।
গ্রীষ্মের শুরুতে, এইচ 2 ও-র রাষ্ট্রপতি এবং সহ-প্রতিষ্ঠাতা ফ্রেডেরিক ডুগো ওল্ড মন্ট্রিয়ালে জড়ো হওয়া জলবায়ু সমাধান প্রিক্স ফেস্টিভালের অংশগ্রহণকারীদের কাছ থেকে প্রতীকী উপায়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, যার এক গ্লাস পুনর্ব্যবহৃত বর্জ্য জল পান করার সাহস থাকবে। কিছু হাত উঠেছে। যাইহোক, তিনি তাঁর উপস্থাপনার সময় উল্লেখ করেছিলেন, বেশ কয়েকজন ইতিমধ্যে “সেন্ট লরেন্স ওয়াটার গ্লাস” পান করেছেন।
সাদৃশ্য (আমরা সত্যই নর্দমা থেকে পুনর্ব্যবহারযোগ্য বর্জ্য জল সরবরাহ করি নি) ছিল পানীয় জলের ঘাটতি নিয়ে আলোচনা শুরু করার অজুহাত যা পর্তুগাল এবং স্পেন সহ বিশ্বের বেশ কয়েকটি দেশকে হুমকিস্বরূপ, যার জলের ট্যাঙ্কগুলি প্রায় শুকনো। জল সংকট জরাজীর্ণ জল বিতরণ নেটওয়ার্ক বা তাদের সর্বাধিক সক্ষমতা সর্বাধিক কারণে বেশ কয়েকটি কুইবেক পৌরসভা পর্যন্ত প্রসারিত হচ্ছে।
“কাজ করার জরুরি প্রয়োজন রয়েছে,” এইচ 2 ও ইনোভেশন ম্যানেজার বলেছেন, যিনি সারা বিশ্বের গ্রাহক রয়েছেন, এমনকি বিভিন্ন সংস্কৃতি এবং অ্যাগ্রিফুডেও রয়েছে।
মন্ট্রিয়ালে সম্মেলনের পরে, প্রশিক্ষণ প্রকৌশলী চিলির উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিলেন, সেখান থেকে তিনি ভিডিও কনফারেন্সের সাথে বক্তব্য রেখেছিলেন প্রেস। তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে জলজদের সক্ষমতা অভাবের কারণে রিয়েল এস্টেট প্রকল্পগুলি কুইবেকে অবরুদ্ধ করা হয়েছে1। কৃষিতেও।
“মাঠে খুব বেশি জল রয়েছে বা না রয়েছে। খুব দেরী হওয়ার আগে আপনাকে আপনার মাথাটি বালির মধ্যে রাখা বন্ধ করতে হবে। আমরা কিছু পৌরসভায় কী ঘটছে তা আমরা দেখতে পাচ্ছি, আমি সেন্ট-লিন-লরেন্টিডস (জলের ঘাটতি) সম্পর্কে ভাবি, লভিসের উপর লভিসের ক্ষেত্রে লভভেসে মিরটরিয়ামে বর্জ্য জল চিকিত্সা প্ল্যান্টের সামর্থ্যের অভাবের কারণে।
কুইবেক পানীয় জলের অর্থনীতি কৌশল থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে, গ্রহের পুনর্নবীকরণযোগ্য খাওয়া জলের 3 % রয়েছে কুইবেকের 3 % রয়েছে।
“কুইবেকে, আমরা আমাদের বর্জ্য জলের 0 % পুনর্ব্যবহার করি They এগুলি ফিল্টার করা হয় এবং তারপরে নদীতে প্রত্যাখ্যান করা হয়2। বিজ্ঞপ্তি অর্থনীতি বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন, তবে জলের ক্ষেত্রে। বিদ্যুতের মতো, আমি মনে করি আমাদের শিল্প জেলাগুলি দিয়ে শুরু করে আমাদের জলকে জাতীয়করণ করা উচিত। আমরা আমাদের পুনর্ব্যবহারযোগ্য বর্জ্য জল ব্যবহার করে যানবাহন পরিষ্কার করতে, কারখানার চিমনিগুলি, লনগুলির জলকে শীতল করে ব্যবহার করে শুরু করতে পারি। »»
2025 এর শেষের দিকে, বিশ্বের জনসংখ্যার দুই তৃতীয়াংশ জলের ঘাটতির মুখোমুখি হতে পারে, প্রকৃতির জন্য গ্লোবাল ফান্ডের জন্য।
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, বিপর্যয় এড়াতে বেশ কয়েকটি প্রকল্প উদ্ভূত হচ্ছে।
উদাহরণস্বরূপ, এইচ 2 ও ইনোভেশন টেকনোলজির জন্য ধন্যবাদ, আটলান্টা ফুটমন্ট হাসপাতাল ক্যাম্পাসে একটি “ওয়াটারহাব” রয়েছে যা স্যানিটারি নর্দমার জলকে স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের উত্তাপ এবং শীতল ব্যবস্থার জন্য পরিষ্কার জলে রূপান্তরিত করে। অন্যান্য পুনর্ব্যবহারযোগ্য মেগাসিস্টেমগুলি সমুদ্রের জলের ভূগর্ভস্থ জলের (জলজ) আক্রমণ থেকে রোধ করার জন্য কুইবেক কোম্পানির বিশেষত ক্যালিফোর্নিয়ার কাউন্টিতে, বিশেষত ক্যালিফোর্নিয়ায় অংশ নেওয়ার সাথে উপস্থিত হয়।
আলেকজান্দ্রে গিন্ডন হলেন ওয়াটার ক্রসরোডের পরিচালক এবং মাঠে তরুণ অঙ্কুরের ইনকিউবেটর 2 ডিগ্রির সহ -ফাউন্ডার। এর লক্ষ্য এই প্রদেশটিকে জলের নেতার মধ্যে রূপান্তরিত করা, কুইবেক সিটির সাথে অংশীদারিত্বের সাথে, কুইবেক বন্দর, জাতীয় বৈজ্ঞানিক গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইএনআরএস), সেন্টার ফর ওয়াটার টেকনোলজিস (সিটিএইউ), এইচ 2 ও ইনোভেশন এবং প্যাট্রিয়ার্ক আর্কিটেক্ট ফার্ম ছাড়াও।
অন্যান্য বিষয়গুলির মধ্যে, প্রকল্পটি হ’ল একটি জল পুনর্ব্যবহারকারী উদ্ভিদ তৈরি করা, গবেষণা পরীক্ষাগারগুলি চালানো, পরীক্ষার বেঞ্চে নতুন প্রযুক্তি স্থাপন এবং জনসাধারণের কাছে একটি জল সচেতনতা কেন্দ্র খোলার জন্য।
পরিচালকের মতে, তিনি আমাদের বর্জ্য জল পুনর্ব্যবহার না করার জন্য কয়েক বছরের মধ্যে উন্মাদ হয়ে যাবেন।
আলেকজান্দ্রে গিন্ডনকে জোর দিয়েছিলেন, “আমাদের পুনরুদ্ধারের বিনের মতো এটি বাজে কথা হবে।” আমাদের আর পছন্দ নেই। জলের ক্রসরোডগুলিতে একটি গবেষণা শাটারও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আপনাকে দৃষ্টান্ত পরিবর্তন করতে হবে, জলকে সুরক্ষার জন্য একটি উত্স হিসাবে বিবেচনা করতে হবে, সবকিছু তৈরি করা বাকি রয়েছে। »»
1। “আবাসন সংকট: নর্দমা এবং জলজ দ্বারা বাধা” নির্মাণ সংকট “পড়ুন
2। মন্ট্রিল জল চক্রের পৃষ্ঠাটি পরামর্শ করুন
ওয়াটার ক্যারিফার ওয়েবসাইটের সাথে পরামর্শ করুন