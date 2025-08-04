You are Here
নুনিয়াটনে 12 বছর বয়সী কিশোরী ধর্ষণের অভিযোগে আদালতে পুরুষরা
নুনিয়াটনে 12 বছর বয়সী কিশোরী ধর্ষণের অভিযোগে আদালতে পুরুষরা

নুনিয়াটনে একটি 12 বছর বয়সী কিশোরী ধর্ষণের অভিযোগে অভিযুক্ত হয়ে দু’জন লোক আদালতে হাজির হয়েছেন।

আহমদ মুলাখিলের বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ আনা হয়েছে, অন্যদিকে মোহাম্মদ কবিরের বিরুদ্ধে অপহরণ, শ্বাসরোধ ও শ্বাসরোধের অভিযোগ রয়েছে এবং ১৩ বছরের কম বয়সী একটি মেয়েকে ধর্ষণকে সহায়তা করা এবং এড়িয়ে যাওয়ার অভিযোগ রয়েছে।

ওয়ারউইকশায়ার কাউন্টি কাউন্সিলের নেতা জর্জ ফিঞ্চ অভিযোগ করেছেন যে দু’জন লোক আশ্রয়প্রার্থী ছিলেন, যা বিবিসি স্বাধীনভাবে যাচাই করতে অক্ষম হয়েছে এবং ওয়ারউইকশায়ার পুলিশ এবং হোম অফিসকে তাদের অভিবাসন স্থিতি covering েকে দেওয়ার অভিযোগ করেছে।

পুলিশ আরও বিশদ প্রকাশ করতে অস্বীকার করে বলেছিল: “একবার কাউকে কোনও অপরাধের অভিযোগে অভিযুক্ত করা হলে আমরা জাতীয় নির্দেশিকা অনুসরণ করি। এই নির্দেশিকাতে জাতিগততা বা অভিবাসন স্থিতি ভাগ করে নেওয়া অন্তর্ভুক্ত নয়।”

বিবিসির কাছে এক বিবৃতিতে হোম অফিসে বলা হয়েছে: “যে বিদেশী নাগরিকরা অপরাধ করে তাদের কোনও সন্দেহ নেই যে আইন প্রয়োগ করা হবে এবং ন্যায়বিচার সরবরাহ করা হবে।”

মিঃ কবির এবং মিঃ মুলাখিল, 23 এবং ওয়ারউইকশায়ার টাউন থেকে উভয়ই কভেন্ট্রিতে ম্যাজিস্ট্রেটদের সামনে হাজির হয়েছেন এবং দুজনেই ২ 26 আগস্ট ওয়ারউইক ক্রাউন কোর্টে হাজির হবেন।

মিঃ মুলাখিলও আলাদা মামলার সাথে সম্পর্কিত ধর্ষণের অতিরিক্ত অভিযোগের মুখোমুখি হচ্ছেন।

২২ জুলাই 20:30 থেকে 21:45 বিএসটি -র মধ্যে নুনিয়াটনের শেভেল স্ট্রিট অঞ্চলে যে কেউ ছিলেন এবং যে কেউ আগ্রহের কিছু দেখেছিলেন তাকে ওয়ারউইকশায়ার পুলিশ এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছে।

ফিঞ্চ, যিনি ১৯ বছর বয়সে যুক্তরাজ্যের সর্বকনিষ্ঠ কাউন্সিল নেতা হয়েছিলেন এবং রিফর্ম ইউকে প্রতিনিধিত্ব করেন, রবিবার তার সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টগুলিতে একটি চিঠি প্রকাশ করেছিলেন, স্বরাষ্ট্রসচিব, ইয়ভেট কুপারকে, ওয়ারউইকশায়ার পুলিশের চিফ কনস্টেবল, অ্যালেক্স ফ্র্যাঙ্কলিন-স্মিথ এবং কাউন্সিলের প্রধান নির্বাহী মনিকা ফোগার্টিকে সম্বোধন করেছিলেন।

তিনি বলেছিলেন যে এমএস ফোগার্তি তাকে বলেছিলেন যে মিঃ কবির একাধিক পেশার বাড়িতে বাসিন্দা একজন আশ্রয়প্রার্থী ছিলেন।

তিনি বলেন, বাসিন্দারা “খুব সহজেই একসাথে বিন্দুতে যোগ দিতে সক্ষম হয়েছিলেন” এবং এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন যে পুরুষরা আশ্রয়প্রার্থী ছিলেন, তিনি বলেছিলেন।

“ওয়ারউইকশায়ারের বাসিন্দারা দেখতে পাচ্ছেন যে তাদের পুরো গল্পটি বলা হয়নি,” তিনি বলেছিলেন।

“আমি ২০২৪ সালে যুক্তরাজ্যের কিছু অংশে যে সামাজিক অস্থিরতা দেখেছি তা থেকে এক বছর ধরে আমি অসন্তুষ্ট হয়েছি, হোম অফিস এবং পুলিশ গত বছর অনুরূপ ঘটনাগুলি পরিচালনা থেকে কোনও পাঠ স্পষ্টভাবে শিখেনি।”

তিনি আরও যোগ করেছেন: “আমি দৃ strongly ়ভাবে বিশ্বাস করি যে ওয়ারউইকশায়ারে এই মামলা থেকে জনসাধারণের শৃঙ্খলার একমাত্র ঝুঁকি নিজেই কভার-আপ থেকে আসে।”

এক বিবৃতিতে ওয়ারউইকশায়ার পুলিশ এবং অপরাধ কমিশনার ফিলিপ সেককম্ব বলেছেন: “পুলিশিং সিদ্ধান্তগুলি যেমন কোনও সন্দেহভাজন সম্পর্কে বিশদ প্রকাশ করা উচিত কিনা – জাতীয় গাইডেন্স এবং আইনী প্রয়োজনীয়তা অনুসরণ করা উচিত কিনা তা উল্লেখ করা জরুরি।”

তিনি আরও যোগ করেছেন যে আদালতের কার্যক্রম সক্রিয় থাকাকালীন তিনি জড়িতদের ব্যক্তিগত পরিস্থিতিতে অনুমান করবেন না।

বিবিসি মন্তব্যের জন্য ওয়ারউইকশায়ার কাউন্টি কাউন্সিলের সাথে যোগাযোগ করেছে।

