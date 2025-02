নুনো বোর্জেস মোনাকোর দিনটি ডেভিস কাপে পর্তুগাল থেকে বাঁচায় | টেনিস

পর্তুগাল একটি প্রিয় হিসাবে প্রবেশ প্লে-অফ আইকনিক মন্টি-কার্লো কান্ট্রি ক্লাবে চলমান ডেভিস ওয়ার্ল্ড গ্রুপো প্রথম থেকে ১৮৯৩ সালে উদ্বোধন করা হয়েছিল। তবে প্রথম এককটিতে মোনাকো নির্বাচন দেখিয়েছিল যে এটি লুসা দলের পক্ষপাতিত্বকে চ্যালেঞ্জ জানাতে প্রস্তুত ছিল এবং যদিও নুনো বেজেস রয়েছে এই বাইলাউসকে নিশ্চিত করেছেন এবং দ্য হিলকে বেঁধে রেখেছিলেন (১-১), রবিবারের এককতার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত স্থগিত করেছে।

ভ্যালেন্টিন ভ্যাচারোট (২০১২) এর বিপক্ষে একটি পরাজয়, 6-4, 6-7 (5/7) এবং 6-2 ব্যবধানে জাইম ফারিয়া (109 তম) পর্যন্ত যাত্রা শুরু হয়েছিল, যা বর্তমান র‌্যাঙ্কিংয়ের চেয়ে বেশি ডাম্প করে, যা বর্তমান র‌্যাঙ্কিংয়ের চেয়ে বেশি ডাম্প করে ।

4-5 পরিবেশন করতে, পর্তুগিজ নম্বর দুটি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ জোড়ায় যে আপস করা হয়েছে সেট প্রাথমিক এবং, দ্বিতীয় সেটআবার ভোগা বিরতি যখন এটি 5-4 পরিবেশন করেছে, তবে সিদ্ধান্তটি গ্রহণের জন্য খালাস করা হয়েছে টাই ব্রেকযেখানে তিনি 1/5 হারাচ্ছিলেন।

অপসারণযোগ্য সিলিং দ্বিতীয়টিতে বন্ধ ছিল সেটতবে আবার খোলা সেট সিদ্ধান্ত নেওয়া, যা নতুন দিয়ে শুরু হয়েছিল বিরতি ফারিয়া সার্ভিসে। লুসো টেনিস খেলোয়াড় দুজনকে উপভোগ করেননি ব্রেক-পয়েন্টস যে তিনি আবার সাড়ে আড়াই ঘণ্টার মধ্যে সভাটি সম্পন্ন সভায় পরিষেবাটি দিয়েছিলেন এবং যেখানে ভ্যাচারোটের নয়টি এএসইএস ফারিয়ার 10 টি কৌশলগুলির সাথে বিপরীতে রয়েছে।

এরপরে, নুনো বোর্জেস (৩ 37 তম) জিততে মাত্র ৫১ মিনিট সময় নিয়েছিল, -3-৩, -1-১, ৪২ বছর বয়সী মোনেগাসকো বেঞ্জামিন বেলেরেট এবং র‌্যাঙ্কিং ছাড়াই, যারা ২০১ 2016 সালে সংস্কার করেছিলেন, তবে নির্বাচনটি গত বছর চ্যামে ফিরে এসেছিল।

বেলারেট জিতে সর্বশেষ পর্তুগিজ টেনিস খেলোয়াড় ছিলেন, ২০১৩ সালে, দলের বর্তমান অধিনায়ক রুই মাচাডো ছিলেন, যে পরাজয়ের জন্য হতাশার বিষয়টি নিশ্চিত করেছিলেন।

“দিনের প্রথম পয়েন্টটি অর্জন না করে দুঃখের বিষয় ছিল। আমি মনে করি প্রথম খেলায় কিছু পরিস্থিতি পরিচালনা করার অভিজ্ঞতার অভাব ছিল, ”তিনি বলেছিলেন।

প্রথম রবিবারের বৈঠকের জন্য, একমাত্র যেখানে মোনিগাস্কসের সামান্য পক্ষপাতিত্ব রয়েছে, রুই মাচাডো আবারও বর্জেসের (পিয়ার র‌্যাঙ্কিংয়ে ১৩৪ তম) ফ্রান্সিসকো ক্যাব্রাল (৫৯ তম) সাথে বিশেষজ্ঞদের মুখোমুখি হয়ে দ্বিগুণ হবে। রোমেন আর্নিওডো (71) এবং হুগো এনওয়াইএস (25 তম)। “রবিবার, এটি প্রতিটি পয়েন্টের জন্য সমস্ত কিছু দেওয়ার জন্য,” মাচাডো বলেছিলেন।

পরবর্তী সভায় নকআউটটি সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে, যা ভ্যালেন্টিন ভ্যাচারোটের নুনো বোর্জেসের বিরোধিতা করে।