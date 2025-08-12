নেইমার সহ ফটোগ্রাফার ট্রাম্বস এবং ক্রুজিরো এক্স স্যান্টোস গেম থেকে বহিষ্কার শেষ হয়

খেলা এবং মিনিরিওতে ম্যাচের আয়োজকরা লন থেকে পেশাদারদের সরিয়ে দেওয়ার আগে এই তীব্রতা ছাড়া ঘটনা ঘটেছিল। কেস বুঝতে
সোমবার একটি অস্বাভাবিক দৃশ্য ভাইরাল হয়েছিল, নেইমার এবং একজন ফটোগ্রাফারকে জড়িত করে বলটি ক্রুজিওরো এবং সান্টোসের মধ্যে ঘূর্ণিত হওয়ার ঠিক আগে। এই রবিবারের খেলায়, 10/8, মিনিরিওতে, নেইমার তার বন্ধু এবং সম্ভাব্য ভবিষ্যতের ভাই -ইন -লাউ, গ্যাবগলকে আলিঙ্গন করতে ক্রুজিরো ব্যাঙ্কে গিয়েছিলেন।
ফটোগ্রাফার ইউরি লরিন্ডো, দৃশ্যটি রেকর্ড করার চেষ্টা করছেন, নেইমারের সাথে বাম্পিং শেষ করেছিলেন। এমনকি তারকা তাকে না দেখে ফটোগ্রাফারের কাছে ক্ষমা চেয়েছিলেন। তবে ম্যাচের আয়োজকরা মোটেও পছন্দ করেন নি। তারা লরিন্ডোকে লনের প্রস্থানের দিকে নিয়ে যাওয়া ফটোগ্রাফারকে বহিষ্কার করেছিল, কারণ পেশাদার এমন জায়গায় ছিলেন যেখানে তাঁর কোনও অনুমতি ছিল না।
সোমবার লরিন্ডো তার সামাজিক নেটওয়ার্কগুলিতে পোস্ট করেছেন যে, প্রতিশোধ নেওয়ার ভয়ে তিনি এ সম্পর্কে কথা বলতে চাননি। তবে তিনি মিনিরিওর আয়োজকরা তাঁর সাথে যে চিকিত্সার সাথে ছিলেন তার জন্য তিনি আফসোস করেছিলেন।
