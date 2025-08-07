নেকা, ওয়ো সরকার টেকসই ব্যবসায়িক বাস্তুতন্ত্রের জন্য সহযোগিতা

নাইজেরিয়া নিয়োগকর্তা পরামর্শমূলক অ্যাসোসিয়েশন (এনইসিএ) রাজ্যের ব্যবসায়ের টেকসইতা নিশ্চিত করার দিকে ওওয়াই রাজ্য সরকারের সাথে সহযোগিতা করতে চলেছে।
এনইসিএর মহাপরিচালক অ্যাডওয়ালে-স্মার্ট ওয়েরিন্ডে বলেছেন, এই পদক্ষেপটি ছিল রাজ্যে ব্যবসায়িক পরিবেশগত স্থায়িত্বের জন্য জন-বেসরকারী সংলাপকে আরও জোরদার করা।
রাজ্য সরকার এবং সংগঠিত বেসরকারী খাতের মধ্যে একটি ব্যস্ততার সময় ইবাদানে বক্তব্য রেখে, ‘ওয়ো রাজ্যে পরিবেশগত টেকসই জন্য জন-বেসরকারী সংলাপকে জোরদার করা’ এই থিমটি সহ, ওয়েরিন্ডে বলেছিলেন যে কার্যকর সহযোগিতায় সবচেয়ে বড় সংকেত শোনার ইচ্ছুক ছিল।
এনইসিএ ডিজি জানিয়েছে, ওওও রাজ্য পরিবেশ ও প্রাকৃতিক সম্পদ মন্ত্রক ব্যবসায়ের পরিবেশের টেকসইতা নিশ্চিত করতে সংগঠিত বেসরকারী খাত শোনার জন্য ইচ্ছুক দেখিয়েছে।
তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে রাজ্য জুড়ে উন্নয়ন চালানোর জন্য সরকারের বেসরকারী খাতের প্রয়োজন, তিনি আরও যোগ করেছেন যে প্রবিধান এবং আইনের মাধ্যমে একটি সক্ষম পরিবেশ তৈরি করতে বেসরকারী খাতকেও সরকারের প্রয়োজন।
“এটি আমাদের সকলের জন্য পারস্পরিক অন্তর্ভুক্তিমূলক সহযোগিতা। আমরা যদি সহযোগিতা না করি তবে আমরা যাদের বাঁচানোর চেষ্টা করছি, জনগণ, এর জন্য ক্ষতিগ্রস্থ হবে।
“আমরা আনন্দিত যে আমরা পরিবেশ মন্ত্রকের সাথে এই সাহসী পদক্ষেপ নিয়েছি এবং আমরা কেবল ব্যবসায়ের ভালোর জন্যই নয়, রাজ্যের সমস্ত নাগরিকের জন্যও এই ব্যস্ততা আরও গভীর করে চলব।”
পরিবেশ ও প্রাকৃতিক সম্পদ কমিশনার তেমিলোলু আশামু তার মন্তব্যে বলেছিলেন যে মন্ত্রণালয় একটি স্বচ্ছ, ন্যায্য এবং নিয়ন্ত্রক পরিবেশকে উত্সাহিত করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিল যা দায়বদ্ধ অংশীদারিত্ব এবং ব্যবসায়িকদের সমর্থন করে।
তিনি বলেছিলেন যে তাঁর মন্ত্রিত্ব প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদানের জন্য, নীতি ও বাস্তবায়নে নিয়মিতভাবে জড়িত থাকার জন্য প্রস্তুত ছিল এবং সহযোগী উদ্যোগকেও প্রচার করে যা একটি সম্মিলিত পরিবেশগত লক্ষ্যকে এগিয়ে নিয়ে যায়।
তবে তিনি ব্যবসায়ের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন যে তাদের কার্যক্রম এবং বিনিয়োগগুলি কেবল পরিবেশগত আইন মেনে চলেন না তা নিশ্চিত করার জন্য, টেকসইতার চ্যাম্পিয়ন হওয়ার জন্য সম্মতি ছাড়িয়েও যান।
“আপনার সেক্টর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, উদ্ভাবন এবং চাকরির সৃষ্টির মূল চালক এবং আমি বিশ্বাস করি যে আমরা আরও টেকসই ভবিষ্যত অর্জনের জন্য একসাথে কাজ করতে পারি।
“আমাদের পারস্পরিক লক্ষ্য হ’ল একটি সমৃদ্ধ অর্থনীতি তৈরি করা যা আমাদের জমি, বায়ু, জল এবং আমাদের জনগণের সুস্বাস্থ্যের ব্যয়ে আসে না,” তিনি বলেছিলেন।
ওওও স্টেট হাউস অফ অ্যাসেম্বলি কমিটির পরিবেশ, বাস্তুশাস্ত্র ও জল সম্পদ সম্পর্কিত চেয়ারম্যান, ওলোরুনপোটো রাহামান বলেছেন, কমিটি সংগঠিত বেসরকারী খাতের সাথে একটি দল বা পৃথক সংস্থাগুলির সাথে অবিচ্ছিন্ন সহযোগিতার জন্য উন্মুক্ত ছিল।
“কথোপকথনের বাইরেও, আমাদের অবশ্যই এমন ক্রিয়া দেখতে হবে যা একটি ক্লিনার, নিরাপদ এবং আরও টেকসই ওয়ো রাষ্ট্রকে পিছনে ফেলে আমাদের ভাগ করে নেওয়া সংকল্পকে অনুপ্রাণিত করে, দায়িত্ব এবং শক্তিশালী করে তোলে,” তিনি বলেছিলেন।
এছাড়াও, চেয়ারম্যান, দক্ষিণ-পশ্চিম, নাইজেরিয়ার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশন (এমএএন), ওও, ওসুন, ওনডো এবং একিতী রাজ্যগুলিকে covering েকে রেখেছে, যা কোষাধ্যক্ষ, রবিবার অ্যাবোরিওমোহের প্রতিনিধিত্ব করে, পরিবেশ মন্ত্রককে সর্বদা তার সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং নীতিমালার ভিত্তিতে মানুষকে বহন করার জন্য আবেদন করেছিল যা রাজ্যের পরিবেশকে প্রভাবিত করে।
তিনি দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন যে মানব সদস্যরা বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন, যেমন একটি উচ্চ বিনিময় হার, একটি উচ্চ ব্যাংকের সুদের হার এবং অন্যান্য, যা তাদের কিছু সংস্থাকে ভাঁজ করতে বাধ্য করেছিল, আবার কেউ কেউ 30 শতাংশ সক্ষমতা অর্জন করছে।
তিনি অবশ্য ওও রাজ্যে একটি সক্ষম পরিবেশ ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য মানুষকে স্বল্প সুদে হারের সুবিধা দেওয়ার জন্য ব্যাংকগুলিতে বিজয়ী হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।