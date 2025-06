‘নেক্সট জর্জ ফ্লয়েড’ খুঁজছেন লা দাঙ্গাকারীরা 1992 ‘ছাদ কোরিয়ান’ বলে

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!

লস অ্যাঞ্জেলেসের এক ব্যক্তি যিনি নিজেকে সশস্ত্র করেছিলেন এবং ১৯৯২ সালে রডনি কিং অশান্তির উচ্চতার সময় একটি স্থানীয় ব্যবসা রক্ষার জন্য রাস্তায় নেমেছিলেন তিনি বলেছেন যে শহরে আজকের দাঙ্গাকারীরা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে জ্যোতির্বিজ্ঞানযুক্ত।

টনি মুন, 53, যা এখন “ছাদ কোরিয়ান” হিসাবে পরিচিত।

তেত্রিশ বছর আগে, কোরিয়ান-আমেরিকান, ১৯ বছর বয়সী, ১৯ বছর বয়সী অন্যান্য কোরিয়ান-আমেরিকানদের পাশাপাশি স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনে যোগ দিতে বলা হয়েছিল যারা ট্র্যাফিক স্টপের সময় রডনি কিংকে পরাজিত কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে বিচারের কারণে বিপর্যস্ত হিংসাত্মক দাঙ্গাকারীদের দ্বারা তাদের জীবন ও সম্পত্তি ধ্বংস করার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য নিজেকে সজ্জিত করেছিল।

দাঙ্গাকারীরা লস অ্যাঞ্জেলেসকে পুড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করায় এই শহরটিকে অশান্তিতে ডুবে যাওয়া এবং অতিরিক্ত বাহিনীর অভিযোগে কর্মকর্তারা খালাস পেয়েছিলেন, যার ফলে 63৩ জন মারা গিয়েছিল এবং ২ হাজারেরও বেশি আহত হয়েছে, জানিয়েছে লস অ্যাঞ্জেলেস টাইমস।

তাদের জীবিকা রক্ষার জন্য নির্ধারিত, “ছাদ কোরিয়ানস” রাস্তায় – এবং তাদের নিজস্ব ব্যবসায়ের ছাদে গিয়েছিল – দাঙ্গাকারীদের তাদের আশেপাশের অঞ্চলে ঝামেলা সৃষ্টি করতে বাধা দেওয়ার জন্য।

মুন ফক্স নিউজ ডিজিটালকে বলেছেন, “যখন দাঙ্গাগুলি ঘটেছিল, তখন এটি এমন কিছু ছিল না যা কেউ স্পষ্টতই পূর্বাভাস করেছিল, তবে আমরা রডনি কিং এবং যে রায়টি নেমে আসছিল সে সম্পর্কে আমরা ভালভাবেই অবগত ছিলাম।” “এবং যখন এটি ঘটেছিল তখনই যখন সমস্ত ধরণের পপ হয়ে যায়। আমি কেন বাইরে গিয়েছিলাম তার কারণটি ছিল কারণ আমার ঘনিষ্ঠ এবং ভাল বন্ধু, তার বড় ভাইয়ের একটি স্টেরিও শপ ছিল যা নিকটবর্তী কোরিটাউনের নিকটবর্তী উপকণ্ঠে ছিল।”

হামলার সময়, রেডিও কোরিয়া কোরিয়ান-আমেরিকান সম্প্রদায়ের জন্য তথ্যের উত্সের উত্স হয়ে ওঠে, তাদের সম্ভাব্য হুমকির বিষয়ে সতর্ক করে।

মুন বলেছিলেন, “রেডিওর ঘোষণার পরে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় তিনি আমাকে ফোন করেছিলেন যে স্বেচ্ছাসেবীদের সম্প্রদায়ের কাছে আসার জন্য, সম্প্রদায়কে রক্ষার জন্য,” মুন বলেছিলেন। “এবং তিনি আমাকে বলেছিলেন যে তার ভাইয়ের স্টোরটি আগুন এবং লুটপাট থেকে হুমকি দেওয়া হতে পারে যা দক্ষিণ মধ্য এবং দক্ষিণ এলএ -এর মতো দক্ষিণ থেকে ধীরে ধীরে উত্তর দিকে যাত্রা করছিল।”

মুন এক উত্তেজনাপূর্ণ পরিবেশের বর্ণনা দিয়েছিল, যা তিনি বলেছিলেন যে এক বছর আগে কোরিয়ান দোকানের মালিকের দ্বারা একটি কালো মেয়েকে মারাত্মক শুটিংয়ের পর থেকে শহরের কালো এবং কোরিয়ান সম্প্রদায়ের মধ্যে তৈরি করা হয়েছিল।

সেই সময় নাগরিক অশান্তি, মুন বলেছিলেন, জৈব ছিল।

“অনুভূতিটি এখনকার চেয়ে এখনকার চেয়ে অনেক আলাদা ছিল,” তিনি বলেছিলেন। “এখন এটি সমস্ত উত্পাদিত হয়েছে And এবং কেবল এটিই নয়, তবে কোনও সম্প্রদায়ের কোনও সত্যিকারের তৃণমূল সমর্থন নেই You আপনি জানেন, আমি যা বলব এটিই আমি বলব [is] 2020 সাল থেকে বিএলএম/অ্যান্টিফার দ্বিতীয় খণ্ড যা বহন করা হচ্ছে। “

“তবে এটিতে একই রকম ট্র্যাকশন এবং সমর্থন নেই যে এটি ২০২০ সালে পুলিশকে অস্বীকার করে ফিরে এসেছিল, [and with] ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটার, “তিনি অবিরত।” আমি এটি দেখতে পাচ্ছি না এবং তারা যা খুঁজছেন তা হ’ল তারা শহীদকে কাউকে খুঁজছেন। তারা একটি মৃত্যুর সন্ধান করছে। তারা পরবর্তী জর্জ ফ্লয়েড খুঁজছেন। “

মুন শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদের জন্য তাঁর সমর্থনের উপর জোর দিয়েছিলেন, কিন্তু বলেছিলেন যে সম্পত্তি, ভাঙচুর এবং লুটপাটের ক্ষতি করার সময় সেই ক্রিয়াকলাপগুলি লাইনটি অতিক্রম করে।

তিনি অ্যাঞ্জেলেনোসকেও পরামর্শ দিয়েছিলেন যারা তিন দশকেরও বেশি আগে কোরিয়ান-আমেরিকান সম্প্রদায়ের তিনি এবং অন্যরা যা করেছিলেন তা করার জন্য সহিংস অপরাধের কারণে অনিরাপদ বোধ করেন: তারা নিজেরাই আর্ম করুন।

“যদি এটি দাঙ্গা হয় বা যদি কোনও ধরণের মেহেম থাকে তবে আপনার আশেপাশে সামাজিক বিশৃঙ্খলা চলছে, আগ্নেয়াস্ত্রগুলিতে বিনিয়োগ করুন,” তিনি বলেছিলেন। “আমি বলতে চাইছি, দ্বিতীয় সংশোধনীটি সমর্থন করুন। একটি বন্দুক কিনুন, একটি রাইফেল কিনুন I আমি বলতে চাইছি, শুটিংয়ের সবচেয়ে সহজ অস্ত্রটি একটি শটগান।

এই মাসের শুরুর দিকে দাঙ্গা লস অ্যাঞ্জেলেসকে একটি তথাকথিত অভয়ারণ্য শহরকে জর্জরিত করেছিল, যেহেতু একাধিক ইমিগ্রেশন এবং শুল্ক প্রয়োগকারী (আইসিই) অপরাধী অবৈধ অভিবাসীদের লক্ষ্যবস্তু করে।

ফেডারেল আইন প্রয়োগকারী এবং পুলিশ শহরের রাস্তায় দাঙ্গাকারীদের সাথে সংঘর্ষ করেছিল, যখন এই আন্দোলনকারীরা গাড়ি পুড়িয়ে ফেলেছিল, লুট করে ব্যবসাগুলি, শহরতলির লস অ্যাঞ্জেলেসের কেন্দ্রস্থলে রাস্তাগুলি এবং গ্রাফিটিড বিল্ডিংগুলি গ্রহণ করেছিল এবং অ্যান্টি-আইস এবং ট্রাম্প বিরোধী মেসেজিং সহ।

নগরীর মেয়র ক্যারেন বাস রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পকে ফেডারেল সম্পত্তি রক্ষার জন্য ন্যাশনাল গার্ড সেনা এবং মার্কিন মেরিন মোতায়েন করে অশান্তির কারণ হিসাবে দোষ দিয়েছেন এবং গভর্নর গ্যাভিন নিউজম এই পদক্ষেপের জন্য ট্রাম্প প্রশাসনের বিরুদ্ধে মামলা করেছিলেন।

ট্রাম্প প্রশাসন গত সপ্তাহে ন্যাশনাল গার্ডের আরও ২,০০০ সদস্যকে শহরে নির্দেশ দিয়েছিল এবং আইসিই শহরে কার্যক্রম পরিচালনা চালিয়ে যাবে।